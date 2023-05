Guide d’achat d’un skateboard électrique

Afin de choisir judicieusement son skateboard électrique, il est essentiel de prendre en compte les performances de l’engin. Il faut également s’intéresser à ses caractéristiques physiques.

Le Skateboard Electrique est aujourd’hui considéré comme un moyen de transport tendance, écologique et facile à utiliser. Il permet également de s’aérer l’esprit tout en se déplaçant en ville ou en s’adonnant à un petit moment de divertissement. Si vous souhaitez vous acheter une de ces merveilles technologiques, vous avez intérêt à considérer les 7 critères de choix ci-après.

Prêter une attention particulière au type du moteur

En général, vous avez le choix entre deux principaux types de moteurs : le moteur externe et le moteur hub (ou intégré). Quand le premier permet une plus grande personnalisation, le second nécessite moins d’entretien et est plus silencieux. Prenez votre décision en fonction de vos préférences et de vos besoins.

Prendre en compte la puissance du skateboard électrique

La puissance est l’un des éléments essentiels à ne surtout pas négliger avant l’achat d’un skateboard électrique. Pour faire simple, plus elle est élevée, meilleure est la performance de l’engin.

Considérer la vitesse, l’autonomie et le temps de recharge de l’appareil

Afin de trouver le meilleur modèle de skate qu’il vous faut, vous devez faire attention à la vitesse, à l’autonomie et au temps de recharge de l’appareil. Dans cette optique, il vous est conseillé de vous référer aux estimations les plus basses proposées par les fabricants. Par exemple, si le constructeur d’un skateboard électrique dit que la rapidité de son produit varie de 7 à 15 km à l’heure, fiez-vous au chiffre le moins élevé (en l’occurrence : 7 km/h). La même astuce peut être appliquée à l’autonomie et au temps de recharge de l’engin. Ainsi, optez pour le modèle dont la performance minimale est la plus haute.

Se soucier des matériaux de fabrication du skateboard électrique

La planche d’un skateboard électrique peut être fabriquée avec du bambou ou de la fibre de verre. Les matériaux utilisés ont une influence directe sur la flexibilité et la robustesse de l’appareil. Choisissez les skates en bambou si vous privilégiez la souplesse et ceux en fibre de verre si vous préférez la solidité.

S’intéresser aux pneus

Ici, les deux paramètres essentiels à considérer sont les dimensions et la dureté. Quand les petits pneus offrent l’avantage de la légèreté et de la compacité, ceux qui sont assez imposants proposent plus de stabilité et de dynamisme. Leur robustesse, elle, s’évalue en fonction de leur note. Cette dernière se compose généralement d’un chiffre et d’une lettre. Plus le nombre est élevé, plus les pneus du skate sont durs. Les indices disponibles varient généralement de 75 A à 100 A sur le marché. Cependant, dans certains modèles, ils peuvent atteindre les 104 A.

Vérifier le poids de l’engin

Les skateboards électriques plus légers (moins de 5 kg) sont plus faciles à transporter, mais sont moins confortables et moins équipés. La charge maximale qu’ils peuvent supporter est également limitée. Les skates plus lourds, eux, sont généralement plus performants. Cependant, ils sont assez difficiles à transporter.

Examiner la charge maximale supportée

Ici, l’attention doit être portée sur la capacité du skateboard électrique. Il vous suffit de faire référence à votre poids pour trouver le modèle qui vous convient le mieux. Dans la majorité des cas, celui-ci a un rapport avec la vitesse maximale du skate. Quoi qu’il en soit, ce genre d’informations est généralement précisé sur la fiche technique de chaque produit. Ainsi, vous n’aurez qu’à le vérifier avant de conclure votre achat.