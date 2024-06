Vous envisagez d'acheter un skateboard électrique Exway adapté à vos besoins ? Choisissez parmi les modèles listés dans ce comparatif.

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Le X1 Pro est le meilleur skateboard électrique de Exway. C'est un modèle puissant et compact pouvant atteindre une vitesse maximale de 45 km/h J'en profite

Les skateboards électriques sont devenus une solution de mobilité urbaine incontournable. Ils combinent praticité, écologie et plaisir de conduite. Parmi les nombreuses marques disponibles sur le marché, Exway se distingue par son engagement envers l'innovation, la qualité et la performance. Acheter un appareil de marque, c'est opter pour une expérience de conduite supérieure, avec des modèles adaptés à tous les types d'utilisateurs, des débutants aux experts. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs skateboards électriques de Exway.

Exway X1 Pro : un skateboard électrique performant et puissant On aime Performance impressionnante

Recharge rapide On aime moins Autonomie limitée

Pas tout-terrain Exway X1 Pro Un skateboard électrique performant et puissant Voir l'offre Le Exway X1 Pro est un skateboard électrique compact et puissant, conçu pour les trajets urbains rapides. Il est équipé d'un moteur de 1200 W. De ce fait, il peut atteindre une vitesse maximale de 45 km/h. Le skateboard électrique offre une autonomie de 24 km et peut se recharger en seulement 2 heures. Son design épuré et minimaliste, associé à une construction robuste, assure durabilité et résistance aux chocs. En outre, le X1 PRO se distingue par sa performance et son confort, faisant de lui un choix idéal pour les amateurs de mobilité urbaine. Caractéristiques techniques Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 24 km

Temps de charge : 2 heures

Puissance du moteur : 1200 W

Poids : 6.9 kg

Matériau du deck : Composite renforcé

Dimensions : 94 cm x 28 cm x 13 cm

Pente maximale : 30%

Exway Flex Riot : un skateboard électrique fluide et personnalisable On aime Accélération fluide

Personnalisation possible On aime moins Maintenance régulière

Plus lourd Exway Flex Riot Un skateboard électrique fluide et personnalisable Voir l'offre Le Exway Flex Riot se distingue par son système de transmission par courroie. Cette conception lui permet d'offrir une accélération fluide et une conduite silencieuse. Il est équipé de moteurs de 1500 W chacun. Par conséquent, il est en mesure d'atteindre une vitesse de 40 km/h avec une autonomie de 30 km. La planche flexible améliore le confort de conduite, absorbant les vibrations des routes accidentées. Le Flex Riot est également doté de nombreuses options de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'ajuster la réponse du freinage et de l'accélération selon leurs préférences. Caractéristiques techniques Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 30 km

Temps de charge : 3 heures

Puissance du moteur : 2 x 1500 W

Poids : 7.7 kg

Matériau du deck : Fibre de verre et bambou

Dimensions : 95 cm x 28 cm x 15 cm

Pente maximale : 30%

Exway Flex Hub : un skateboard électrique silencieux et facile à entretenir On aime Conduite silencieuse

Entretien minimal On aime moins Vitesse moyenne

Moins réactif Exway Flex Hub Un skateboard électrique silencieux et facile à entretenir Voir l'offre Le Exway Flex Hub est une variante du Flex Riot. Il utilise un système de moyeu moteur pour une maintenance réduite et une conduite plus silencieuse. Ce skateboard électrique est en mesure d'offrir une vitesse maximale de 40 km/h et une autonomie de 30 km grâce à ses moteurs de 1000 W. Le deck flexible améliore le confort en absorbant les chocs, et le contrôle de l'accélération et du freinage est personnalisable via l'application Exway. En somme, le Flex Hub est adapté pour ceux qui recherchent un équilibre entre performance, confort et facilité d'entretien. Caractéristiques techniques Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 30 km

Temps de charge : 3 heures

Puissance du moteur : 2 x 1000 W

Poids : 7.3 kg

Matériau du deck : Fibre de verre et bambou

Dimensions : 95 cm x 28 cm x 15 cm

Pente maximale : 30%

Exway X1 : un skateboard électrique compact et réactif On aime Design compact

Conduite réactive On aime moins Autonomie faible

Pas tout-terrain Exway X1 Un skateboard électrique compact et réactif Voir l'offre Le Exway X1 est le modèle classique de la marque. Il est connu pour sa simplicité et son efficacité. Ce skateboard électrique est équipé de moteurs de 1000 W, permettant une vitesse maximale de 40 km/h et une autonomie de 16 km. Sa construction légère et robuste en fait de lui un choix idéal pour les déplacements quotidiens en ville. Le X1 offre une conduite réactive et fluide, avec un système de freinage régénératif pour prolonger l'autonomie de la batterie. Caractéristiques techniques Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 16 km

Temps de charge : 2 heures

Puissance du moteur : 2 x 1000 W

Poids : 6.3 kg

Matériau du deck : Composite renforcé

Dimensions : 92 cm x 28 cm x 12 cm

Pente maximale : 20%

Exway Atlas 4WD Hub : un skateboard électrique tout-terrain et puissant On aime Puissance exceptionnelle

Adapté tout-terrainAdapté tout-terrain On aime moins Très lourd

Coût élevé Exway Atlas 4WD Hub 2 089.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le Exway Atlas 4WD Hub est un modèle haut de gamme. Il est conçu pour les utilisateurs exigeants et les terrains variés. Avec ses quatre moteurs de 1000 W, il peut atteindre une vitesse de 60 km/h et offrir une autonomie impressionnante de 30 km. Le système de transmission à quatre roues motrices assure une traction et une stabilité exceptionnelles, même sur des surfaces difficiles. Le deck en composite est durable et résistant aux intempéries, tandis que les options de personnalisation de l'accélération et du freinage permettent une conduite sur mesure. L'Atlas 4WD Hub est la solution ultime pour les aventures tout-terrain. Caractéristiques techniques Vitesse maximale : 60 km/h

Autonomie : 30 km

Temps de charge : 4 heures

Puissance du moteur : 4 x 1000 W

Poids : 11.5 kg

Matériau du deck : Composite renforcé

Dimensions : 100 cm x 32 cm x 17 cm

Pente maximale : 40%

FAQ

Quels sont les avantages d'utiliser un skateboard électrique Exway ?

Les skateboards électriques Exway offrent des performances de pointe, une construction robuste, et une grande autonomie. Ils sont parfaits pour les déplacements urbains rapides, réduisant votre empreinte carbone tout en vous offrant un moyen de transport pratique et amusant.

Pour choisir le modèle Exway qui vous convient, considérez vos besoins spécifiques : vitesse maximale, autonomie, type de terrain, et fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, le Exway X1 PRO est idéal pour les trajets urbains rapides, tandis que le Exway Atlas 4WD Hub est plutôt adapté pour les aventures tout-terrain.

Quelle est la différence entre le Exway Flex Riot et le Exway Flex Hub ?

Le Exway Flex Riot utilise un système de transmission par courroie pour une accélération fluide et personnalisable. De son côté, le Exway Flex Hub fait appel à un système de moyeu moteur. Cela offre une conduite plus silencieuse et un entretien minimal. Les deux modèles ont une autonomie de 30 km et une vitesse maximale de 40 km/h.

Combien de temps faut-il pour recharger un skateboard électrique Exway ?

Le temps de charge varie selon le modèle. Par exemple, le Exway X1 PRO se recharge en seulement 2 heures, tandis que le Exway Atlas 4WD Hub nécessite environ 4 heures pour une charge complète.

Est-ce que les skateboards électriques Exway sont adaptés aux débutants ?

Oui, certains modèles comme le Exway Flex Hub sont particulièrement adaptés aux débutants grâce à leur conduite silencieuse et à leur entretien minimal. De plus, les options de personnalisation permettent d'ajuster la réponse de l'accélération et du freinage selon le niveau d'expérience de l'utilisateur.

Quelle est la vitesse maximale des skateboards électriques Exway ?

La vitesse maximale varie selon les modèles. Par exemple, le Exway X1 PRO se limite à 45 km/h, tandis que le Exway Atlas 4WD Hub peut atteindre jusqu'à 60 km/h. Les autres modèles, comme le Flex Riot et le Flex Hub, ont une vitesse maximale de 40 km/h.

Les skateboards électriques Exway sont-ils résistants à l'eau ?

En général, tous les skateboards électriques de la marque sont conçus pour être résistants à l'eau. Toutefois, il est toujours recommandé de vérifier les spécifications du modèle exact et d'éviter les conditions extrêmes ou l'immersion totale dans l'eau.

Les skateboards électriques Exway peuvent être personnalisés via l'application Exway. Cela vous donne la possibilité de régler la réponse de l'accélération et du freinage. Ainsi, les utilisateurs peuvent adapter la conduite selon leurs préférences et leur niveau de confort.

Quels sont les coûts d'entretien d'un skateboard électrique Exway ?

Les skateboards électriques Exway ne nécessitent pas beaucoup d'entretien. Toutefois, pour assurer ses performances et sa longévité, il est conseillé de suivre quelques étapes. Dans ce contexte, vous devez vérifier régulièrement les roues, les roulements et les composants électroniques. Il est également plus judicieux de le nettoyer de temps en temps, surtout lorsque vous roulez sur des routes poussiéreuses.

Peut-on utiliser les skateboards électriques Exway sur des terrains accidentés ?

Oui, certains skateboards électriques tout-terrain comme le Exway Atlas 4WD Hub sont spécialement conçus pour les terrains accidentés grâce à leur système de transmission à quatre roues motrices et leur construction robuste. D'autres modèles peuvent être limités aux surfaces plus lisses et urbaines.

Quelle est la garantie offerte sur les skateboards électriques Exway ?

Exway offre une garantie constructeur de 1 an sur ses skateboards électriques. Elle couvre les défauts de fabrication et les problèmes techniques. Il est recommandé de vérifier les conditions spécifiques de la garantie avant de procéder à l'achat d'un skateboard électrique.

Quel est le poids maximal supporté par les skateboards électriques Exway ?

En général, les skateboards électriques Exway peuvent supporter un poids allant jusqu'à 120 kg. Il est important de vérifier les spécifications du modèle que vous envisagez d'acheter pour vous assurer qu'il convient à votre poids.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.