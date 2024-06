Comparatif pour trouver le meilleur surfskate du moment

Parmi les meilleurs skateboards, on trouve souvent un modèle atypique, le surfskate. Une planche qui a pour objectif de fournir la même expérience que sur la mer. Si vous êtes intéressés par ce type d'appareil, nous avons rassemblé les modèles les plus captivants.

Le surfskate est une planche à roulettes qui fait grand bruit, de par l'expérience de conduite urbaine qu'elle propose. Pour ceux qui veulent vivre les sensations d'un surf sur la terre ferme, il s'agit du modèle idéal. Pour vous aider à faire le meilleur choix voici 7 modèles aussi beaux que performants.

AZTRON surfskate : un modèle qui ne manque pas de style On aime Design de qualité

Excellents matériaux On aime moins Poids importants pour les plus jeunes

Planche assez large Aztron Surfskate Skateboard Ocean Bleu/Noir 36" Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si vous êtes à la recherche d'un surfskate aussi beau qu'efficace, alors le modèle de AZTRON est fait pour vous. En termes de design, ce modèle fait un sans-faute avec un style urbain du plus bel effet. Une apparence parfaitement adaptée aux jeunes, le public cible de la planche. Au niveau des performances, ce modèle n'a rien à envier aux autres planches sur le marché, et ce, principalement grâce à des composants de qualité. Cela commence avec la planche en bois d'érable souple et solide, parfait pour l'exécution de tricks et pour un contrôle minutieux. Avec la technologie d'incrustation en carbone, l'appareil profite d'une durabilité plus importante. Pour une conduite urbaine sûre et amusante, vous avez ici un modèle de premier choix. Caractéristique techniques Marque : AZTRON

Poids : 3,5 kg

Bois planche : Érable

Taille des roues : 70 mm

Prix : 150 €

YOW Chicama : un modèle de robustesse On aime Matériaux solides

Modèle très solide On aime moins Assez lourd

Roues assez petites YOW Chicama 33" The First Surfskate Skateboard, Adultes Unisexe, Multicolore Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le modèle YOW Chicama brille avant tout de par un aspect robuste et fiable. Il ne s'agit pas simplement d'une impression puisque vous avez ici l'un des modèles de surfskate les plus solides sur le marché. En effet, avec un deck composé de 7 couches d'érables durs, cette planche résiste à des charges importantes. Si les roues sont plus petites que les modèles que l'on voit sur le marché, elles restent parfaitement adaptées pour tout type de conduite. Avec un roulement noté ABEC-7, la vitesse est au rendez-vous, faisant de ce modèle un parfait équilibre entre performance et robustesse. Caractéristique techniques Marque : YOW

Poids : 4 kg

Bois planche : Érable dur

Taille des roues : 60 mm

Prix : 225 €

Carver x Channel CI POD : pour une expérience complète ! On aime Fluidité incroyable

Grande robustesse On aime moins Deck assez court

Non accessible à tous Carver x Channel Islands CI Pod Mod C7 9.75" x 29.25" Complete Cruiser Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Pour une expérience qui se rapproche le plus du surf, vous pouvez opter pour le modèle de surfskate Carver x Channel CI POD. Ses principales qualités ? Tout d'abord une planche en érable souple, mais surtout très solide, soit un parfait compromis entre flexibilité et durabilité. Sa forme n'est pas sans rappeler les planches de surf pod disposant des mêmes capacités pour la gestion des virages et de la vitesse. Avec des trucks C7, ce modèle vous procure les mêmes sensations que sur la mer, avec une fluidité incomparable. Pour une expérience réaliste et satisfaisante, vous avez ici le modèle adéquat. Caractéristique techniques Marque : Carver

Poids : 4,5 kg

Bois planche : Érable

Taille des roues : 69 mm

Prix : À partir de 230 €

Seething urban : rapide et solide On aime Excellente maniabilité

Capacité de charge impressionnante On aime moins Non adapté aux adultes

Planche assez petite Surfskate Surf Board Seething : surf urbain - Carving, pompage et divertissement dans les rues - Planche 29" x 10" (75 x 25 cm), axes S7, roues 65 x 4 139.90 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites On ne le dirait pas avec son aspect à la cool, mais cette planche de chez Seething est un modèle de robustesse. En effet, sa planche en érable solide lui permet de supporter près de 150 kg de charges, un résultat impressionnant pour un modèle pour jeune. À savoir que cette robustesse n'affecte en rien ses performances, étant donné que ce modèle profite de roues en polyuréthane, offrant ainsi maniabilité et vitesse. La forme de son deck lui permet d'être utilisé dans des épreuves de vitesse, mais aussi dans l'exécution de figures complexes. C'est simple, ce modèle est le partenaire adéquat pour les déplacements en zone urbaine. Caractéristique techniques Marque : Seething

Poids : 2 kg

Bois planche : Érable

Taille des roues : 68 mm

Prix : 139 €

VOMI Street surfskate : tout en équilibre ! On aime Contrôle optimal

Système avec CX7 Carving On aime moins Assez large

Non adapté pour les débutants VOMI Surfskate Street Surfing Skateboard C7 Carving Truck Pumpping Skateboard, Roulements ABEC-11, 75 * 23.5cm érable Decks, avec T-Tool, pour Adulte 109.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le modèle de surfskate de chez VOMI est facilement reconnaissable avec son design et son large deck. Malgré les apparences, cette planche est particulièrement légère et maniable. Cela n'en fait pas moins un appareil de qualité avec une planche en bois d'érable et de polyuréthane. Les roues en polyuréthane conviennent parfaitement pour une utilisation en zone urbaine. Le plus impressionnant reste le système de truck CX7 Carving, vous offrant vitesse et hautes performances. En effet, ce système vous permet de gagner en vitesse sans avoir à trop pédaler. Le truck CX7 Carving vous offre aussi un meilleur contrôle de votre appareil par l'intermédiaire des gestes précis de votre corps, un atout indéniable pour s'améliorer. Caractéristique techniques Marque : VOMI

Poids : 2 kg

Bois planche : Érable + Polyuréthane

Taille des roues : 70 mm

Prix : 110 €

Smoothstar Dolphin : un bon début ! On aime Adapté à tous

Poids optimisé On aime moins Roues correctes, mais sans plus

Non adapté pour les tricks Smoothstar Dolphin Cruiser Skateboard Mixte Adulte, Jaune/Bleu, Taille 39" Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Si vous souhaitez débuter votre expérience, il vous faut un surfskate performant, mais tout aussi accessible. Cela est notamment possible avec le Smoothstar Dolphin. Vous avez ici une planche solide, résultat d'une bonne association entre du bois d'érable et de l'aluminium. Au niveau des roues, la planche n'est pas en reste avec des modèles en polyuréthane ? Ces dernières, bien qu'étant assez petites, vous offrent une bonne expérience de conduite. Son atout principal réside dans son poids, soit un peu plus d'un kilo. Ainsi, vous pourrez aller à grande vitesse, mais aussi vous initier sans problème au skateboard avec ce modèle. Caractéristique techniques Marque : Smoothstar

Poids : 1 kg

Bois planche : Érable + Aluminium

Taille des roues : 60 mm

Prix : 219 €

Coasto : tout en simplicité On aime Très maniable

Bonne stabilité On aime moins Prix intéressant

Planche assez courte Coasto - Surfskate Vega 30" - Skateboard pour Skatepark, Street, Pumptrack et Surf - Planche Idéale pour Cruiser - Tout-Terrain - Trucks Optimisés - D 65.00 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Simple et efficace, voilà ce qui définit le mieux le modèle de chez Coasto. Avec son aspect, il convient parfaitement à n'importe quel utilisateur même si les cibles principales restent les adultes. Avec un poids de 2,9 kg, une planche solide en bois d'érable et un système de roulement ABEC 5, vous avez le mélange parfait pour une conduite optimale. Adaptée pour la conduite urbaine, sa grande légèreté le rend également utile pour vous entraîner dans la réalisation de figures. D'autant plus que le niveau d'adhérence de la planche minimise les risques de chutes et d'accidents. Caractéristique techniques Marque : Coasto

Poids : 2,5 kg

Bois planche : Érable

Taille des roues : 69 mm

Prix : 89 €

FAQ

Qu'est-ce qui distingue un surfskate des autres planches ?

Un surfskate, comme son nom peut l'indiquer, est à mi-chemin entre une planche de skateboard et une planche de surf.

De ce fait, il profite des caractéristiques combinées des deux modèles, à savoir le tail en W, une forme plate et assez perçante pour le surf. Du côté du skateboard, c'est assez simple puisque cette planche profite de roues solides et d'une composition de bois de qualité pour la robustesse.

L'expérience de conduite est également assez différente, puisqu'avec un surfskate, l'objectif principal est de se rapprocher le plus des sensations que procure le surf, notamment au niveau de la vitesse, de la fluidité et du contrôle. Ainsi, la manière d'utiliser cette planche et un modèle de skateboard classique peut sensiblement varier.

Pourquoi choisir un surfskate ?

Un surfskate vous offre une expérience de conduite unique, un mélange entre les sensations du surf, mais sur un environnement urbain.

Pour les amateurs de sensations fortes et de nouvelles découvertes, l'utilisation de ce type d'appareil représente une réelle opportunité de sortir des sentiers battus. À savoir qu'en vous entraînant avec ce type d'appareil, vous serez capable d'utiliser une planche de surf. En effet, le design de ce type de planche est fait pour se rapprocher le plus des expériences de surfs. Ainsi, en devenant un expert dans ce type d'activité, vous serez à même de maîtriser une planche lors de vos balades en mer.

Il est intéressant d'opter pour ce type de planche au niveau de la maniabilité. Certains modèles vous demanderont une certaine période d'adaptation, travaillant ainsi votre dextérité, équilibre et compétences. De cette manière, vous serez à même de maîtriser n'importe quelle planche, depuis les cruisers classiques, aux longboards atypiques en passant par les modèles électriques les plus exigeants.

Pour vous améliorer continuellement, il est important de pratiquer régulièrement et de se concentrer sur certains aspects clés de la technique.

Cela commence par l'apprentissage des bases, à savoir rester en équilibre, et le changement de direction depuis le positionnement de votre corps. Une étape essentielle pour pouvoir rester le plus longtemps possible sur votre planche. Il est important de connaître vos points faibles, savoir quelles postures améliorer ou non. Pour ce faire, vous pouvez filmer vos sessions et les repasser en boucle afin de voir ce que vous devez impérativement changer.

Vous pouvez également observer les experts, apprendre et prendre en compte leurs mouvements. De cette manière, vous serez capable de découvrir les astuces pour maîtriser un mouvement en particulier.

Le choix d'un surfskate dépend de plusieurs facteurs importants. Pour trouver le modèle adapté, il vous faudra prendre en compte ces critères, à commencer par la planche.

En effet, les dimensions d'une planche ont une importance toute particulière, car elles affectent votre niveau d'immersion et la maniabilité. Il est important de savoir les planches plus courtes sont plus maniables et réactives tandis que les planches plus longues offrent plus de stabilité, ce qui peut être bénéfique pour les débutants.

Le choix du truck est également important, car selon le modèle, les sensations peuvent varier. Cela dépend en vérité de la vitesse et du degré de fluidité que vous visez. En général, les trucks CX7 sont les plus adaptés pour ce type de skateboard.

Enfin, il ne faut pas oublier les roues, dont la taille affecte l'expérience de conduite. Ainsi, les roues plus grandes et plus souples absorbent mieux les chocs et offrent une meilleure adhérence. Les roues plus petites et plus dures sont plus rapides et réactives.

Pour plonger davantage dans le monde du skateboard, vous pouvez voir nos différents comparatifs :

