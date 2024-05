Test complet du longboard électrique AsViva LB1

Pour un modèle de longboard électrique de qualité, vous pouvez opter pour l'AsViva LB1. Performant, robuste avec des matériaux de qualité, ce skateboard électrique tout terrain saura pleinement satisfaire vos exigences.

Pour bien débuter dans le monde de la glisse, il vous faut impérativement un modèle adapté. Voilà pourquoi AsViva a développé son modèle LB1, un longboard électrique complet, avec des fonctionnalités intéressantes. Voici le test minutieux et détaillé de l'appareil.

Caractéristiques techniques

Marque : AsViva

AsViva Matériaux planche : Bambou et érable

Bambou et érable Vitesse maximale : 35 km/h

35 km/h Autonomie : 15-20 km

15-20 km Prix : 799 €

Test de l'AsViva LB1, présentation du longboard électrique

Au niveau du design, l'AsViva LB1 ne ressemble à aucun autre longboard électrique.

En effet, cette planche se démarque de par un style très jeune, avec une planche noire en bois. La forme élancée du skate est volontaire puisque cela offre une ergonomie plus importante vous aidant dans le contrôle et la stabilité.

La couleur orange vif se marie avec le style de la planche. Le côté excentrique pleinement assuré ne s'arrête pas là puisque le dessous de la planche dispose d'un système de moteur et de batterie qui ne manque pas de style. Assez léger, ce modèle reste parfaitement maniable même avec des équipements de haute volée.

Ainsi, en termes de design, si le style assez cool et jeune ne plaira pas forcément à tout le monde, vous avez ici un modèle de planche reconnaissable d'entre mille. Si les performances sont intéressantes, la forme d'une planche a un réel impact sur ses capacités.

Caractéristiques et performances de l'appareil

Le test du longboard électrique AsViva LB1 nous a permis de connaître en détail ses capacités et spécificités.

Il est question ici de vous les énumérer minutieusement, en commençant avec ses matériaux de conception.

Matériaux de conception

L'AsViva LB1 est un appareil qui profite de matériaux de grande qualité, à commencer par sa planche.

Le terme qui décrit le mieux cette planche est la robustesse, puisque vous avez ici une planche conçue à partir de deux plis de bambous et 6 plis d'érables. Aussi, vous avez ici une planche certes robuste, mais aussi parfaitement souple. En effet, le bambou et un bois extrêmement flexible, et cela se ressent avec la planche puisque la maniabilité est optimale. Résistant à l'eau, il faut toutefois faire attention à ne pas laisser la planche humide pour de longues durées.

Concernant les roues, ce longboard profite de roues robustes en uréthane durable. C'est simple, vous pouvez parcourir la plupart des terrains possibles grâce à ses roues qui profitent également d'un système de roulement à billes. La taille assez importante des roues permet à la planche de résister aux chocs et de rester parfaitement stable, même sur des terrains rocailleux.

Vous pourrez parfaitement vous déplacer en ville comme en dehors, aller en croisière et bien sûr dans les parcs. Sa qualité de conception en fait un modèle qui parlera aux débutants, mais qui pourra aussi satisfaire les plus experts.

Ainsi, au niveau de la conception, ce skateboard électrique n'a rien à envier aux autres modèles sur le terrain.

Performances et capacités

Avec des caractéristiques intéressantes au niveau de la puissance, le test du longboard électrique AsViva LB1 nous a permis de les confirmer.

Doté d'un double moteur de 450 W de chaque, la planche est capable d'aller à plus de 35 km/h. Un résultat plus que satisfaisant, sachant qu'il s'agit d'un skateboard tout terrain. Cette vitesse permet à l'appareil de gravir des pentes de 20° sans problème. À savoir bien sûr que la vitesse sera limitée à 25 km pour une utilisation en zone urbaine. Toutefois, il vous sera parfaitement possible de dépasser cette vitesse lorsqu'il est question de faire de long déplacement hors de la vile.

Niveau autonomie, la planche n'est pas en reste puisqu'elle profite d'une batterie de 4000 mAh. En termes de résultat, cette batterie vous permettra de parcourir près de 20 km. Si cela ne vous suffit pas, vous avez toujours la possibilité d'utiliser une deuxième batterie. Une idée plus que la bienvenue puisque le modèle souffre d'un temps de recharge assez important. En effet, pour recharger une batterie, il vous faudra entre 3 et 4 heures.

Malgré tout, ce skateboard électrique possède des caractéristiques intéressantes et une vitesse qui parlera notamment aux professionnels de la glisse. Si sa batterie peut laisser à désirer, l'utilisation de batteries de rechange reste une solution parfaitement viable. En somme, au niveau de la performance, nous avons un avis positif sur les capacités de la planche.

Une télécommande pratique !

Modèle de skateboard électrique oblige, l'AsViva profite d'une télécommande sans fil pratique.

Si généralement les télécommandes de contrôle pour skateboard sont de qualité moyenne, ce n'est pas le cas cette fois. En effet, la télécommande de 2,4 GHz profite à la fois d'une bonne conception et d'une bonne efficacité.

Concernant les fonctionnalités, elle vous permet de contrôler le niveau d'accélération de la planche, mais également le freinage. Le contrôle se fait instantanément et efficacement, sans temps de retard ou problème de connexion sans fil. De plus, la télécommande profite d'une excellente portée, soit 25 km au total. La maniabilité et l'ergonomie sont également présentes puisque la télécommande tient confortablement dans la main. Aucun risque de chute grâce à la dragonne. En somme, vous avez ici une télécommande qui remplit parfaitement son rôle, à savoir vous fournir un contrôle optimal de votre planche.

Test du longboard AsViva LB1 : rapport qualité-prix

Si les matériaux de conception, les performances et les équipements sont des éléments essentiels à analyser, il ne faut pas oublier le prix de l'appareil.

Avec un coût de 799 €, l'AsViva LB1 a un prix légèrement au-dessus de la moyenne des longboards électriques. On pourrait se dire qu'il s'agit d'un investissement important, mais il est important de comparer ce prix avec les qualités de la planche.

Ainsi, nous avons ici un skateboard électrique d'excellente conception, profitant notamment de matériaux solides et durables. Niveau performance, si l'autonomie peut être décevante, la vitesse maximale de l'appareil est bien au-dessus de la moyenne comparé aux autres modèles sur le marché. À cela s'ajoute une télécommande qui fait toute la différence, profitant d'une ergonomie élevée et d'excellente performance de contrôle.

Au vu de ces points, le prix de 799 € de l'appareil est plus compréhensible. Aussi, il est plus juste de parler d'un investissement durable puisque l'appareil est censé tenir pendant un très long moment à vos côtés. Si vous avez le budget adapté, il serait dommage de ne pas saisir cette occasion pour profiter d'un skateboard électrique de grande qualité.

À qui convient ce modèle de longboard ?

Au vu de la conception, du design en général et même du test, on est tenté de dire que le longboard électrique AsViva LB1 est un modèle pour jeunes débutants.

Toutefois, les caractéristiques de la planche en font un appareil plus accessible, capable de satisfaire les professionnels. Sa vitesse notamment permet aux experts de s'adonner au plaisir du voyage, en parcourant de longues distances sans problème. Le subtil mélange entre robustesse et souplesse de la planche en fait le modèle adéquat pour l'exécution de tricks dans les parcs. Sa grande résistance à l'eau et la solidité de ses roues vous permet notamment de rouler sur des terrains humides et rocailleux sans soucis.

Cela n'en fait pas moins un modèle qui conviendra parfaitement aux débutants et aux plus curieux. En effet, la qualité de conception de la planche et surtout l'efficacité de sa télécommande permettent aux débutants de s'initier au skateboard électrique. Si son prix peut ne pas être accessible à tous les débutants, il est important de savoir que ce modèle vous permettra de débuter avec le skate électrique, mais aussi d'en devenir un véritable expert. Ainsi, plus vous pratiquez et plus vous serez capable d'utiliser le plein potentiel de cette planche.

AsViva LB1 Le longboard adapté à tous ! Voir l'offre Verdict Après un test complet du longboard électrique AsViva LB1, il nous est possible d'avoir un avis honnête et objectif sur la planche. Il s'agit d'un excellent modèle, autant pour les experts que pour ceux qui veulent débuter dans le milieu de la glisse. En effet, le modèle dispose davantage de points forts que de points faibles. Au niveau des points forts, nous avons pu énumérer la composition de la planche, mais également les performances du moteur. La qualité et fonctionnalité de la télécommande est également un élément important qu'il faut prendre en compte. En somme, vous avez ici un modèle parfaitement maniable, doté de fonctionnalités et d'équipements de haute qualité. Concernant ses points faibles, seule l'autonomie limitée de l'appareil peut constituer un frein à l'expérience utilisateur. Heureusement, ce problème peut vite être résolu par l'intermédiaire de batteries de rechange. Ainsi, si vous cherchez un longboard électrique complet et que vous avez un budget assez important, on ne peut que vous conseiller ce modèle. On aime Excellents matériaux de conception

Vitesse maximale satisfaisante

Modèle souple et robuste

Télécommande fonctionnelle

Bonne capacité de montée On aime moins Autonomie assez limitée

Design qui peut ne pas plaire à tous

