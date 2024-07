Test de l’Elwing E1-500 : le skateboard électrique qui parle aux débutants !

Trouver un skateboard électrique maniable et performant n'est pas toujours simple, raison pour laquelle nous avons fait le test de l'Elwing E1-500 pour vous. Ici, on décèle les secrets et spécificités de ce modèle dans les moindres détails.

Vous voulez débuter le skateboard électrique dans les meilleures conditions ? Le test de l'Elwing E1-500 est fait pour vous. Trouvez ici les différences caractéristiques du modèle, ainsi que ces points forts et ce qui le rend uniques

Caractéristiques techniques

Marque: Elwing

Elwing Poids : 4,5 kg

4,5 kg Matériaux planches : Érable

Érable Vitesse maximale : 30 km/h

30 km/h Autonomie : 15 km

Elwing - E1500 - Nimbus - Skateboard Electrique Compact - 500 Watts - Jusqu'à 100Kg - En bois d'érable - Couleur Noir Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Zoom sur l'Elwing E1-500 : présentation du modèle

Auparavant connue comme une petite société indépendante, la marque Elwing est aujourd'hui un pilier en ce qui concerne les skateboards électriques de qualité.

En, les produits de la marque trônent actuellement au sommet avec différents modèles de plus en plus perfectionnés. S'adressant aux experts, Elwing propose le modèle E1-500, une planche adaptée aux débutants et aux plus curieux.

En termes de design, on retrouve le style sobre, urbain et distinctif de la marque, avec notamment cet aspect léger et facilement transportable. Justement, la légèreté est l'un des atouts principaux de ce modèle, mais pas que. Il profite également d'un design ergonomique, adapté pour le déplacement urbain, des composants de qualité qui lui offrent solidité et maniabilité.

À travers un test méticuleux, nous avons analysé en temps réel les capacités de cette planche à roulettes. Tout cela dans le but de vous fournir un retour objectif et on-ne-peut-plus clair des spécificités du modèle.

Test de l'Elwing E1-500 : spécificités et capacités

Pour connaître réellement les capacités d'un skateboard électrique, rien ne vaut un test complet.

L'Elwing E1-500 n'y échappe pas, car nous l'avons testé intégralement sur différents points, à commencer par l'efficacité de la planche et des composants.

Analyse des composants

L'Elwing E1-500 se voulant être un appareil accessible aux débutants, nous avons tenu à faire un test détaillé sur les composants.

Force est de constater que le skateboard électrique tient ses promesses à ce niveau. En effet, le modèle profite d'une planche souple, assez fine et pourtant solide. Cet exploit est le résultat d'un parfait assemblage entre plusieurs couches de bois d'érable, donnant ainsi cette flexibilité et robustesse équilibrée. La planche est assez grande pour n'importe quel utilisateur, mais n'est pas trop large pour autant. Cependant, quelques centimètres en plus n'auraient pas été de refus.

Sur le terrain, la planche absorbe bien les chocs, même sur des routes irrégulières. Résultat, on reste parfaitement stable, même lorsqu'il est question de gérer les virages, et ce, même sur des routes de mauvaise qualité. Le confort est également présent, et ce, grâce à cette planche très légèrement courbée sur les bords. Cela offre une stabilité exemplaire, même en comparaison d'autres modèles de la marque.

Il faut savoir que la planche ne fait pas tout puisque l'Elwing R1-500 compte également sur de grandes roues bleues de 90 mm. Solides, ces roues absorbent parfaitement les vibrations pour maximiser la sensation de stabilité de l'utilisateur. Toutefois, ces roues sont spécialisées pour la conduite urbaine.

Enfin, la planche compte sur un deck en métal pour plus de solidité, ainsi que sur une grande poignée. Avec son poids très léger de 4,5 kg, le porter est un vrai jeu d'enfant.

Vitesse et moteurs

On arrive à l'analyse qui intéressent généralement le plus, les performances de l'appareil.

Avec un moteur de 500W, l'appareil promet une vitesse de pointe de 30 km/h. À travers notre test de l'Elwing E1-500, nous pouvons affirmer que la promesse est tenue. Ainsi, vous pouvez utiliser cette planche pour faire des aller-retour rapides en villes, aller travailler, étudier, faire les courses ou simplement vous amuser.

L'accélération est agréable, mais le freinage l'est encore plus. En effet, cette planche profite d'un système de freinage doux, mais efficace. Un point fort certain, surtout lorsqu'il est question de se déplacer en ville.

La vitesse maximale de 30 km/h est juste parfaite, car elle convient à une utilisation en zone urbaine. Les débutants auront généralement tendance à rouler à une vitesse bien moins importante, ce qui est normal. Les plus audacieux et les professionnels pourront, quant à eux, profiter de toute la puissance du skateboard électrique. Ainsi, au niveau de la vitesse, l'Elwing E1-500 fait un sans-faute et promet une expérience grisante et adaptée à n'importe quel utilisateur.

Autonomie et batteries

Pour des performances élevées au niveau de la vitesse, on est en droit de s'attendre à une autonomie tout aussi intéressante.

Toutefois, avec sa batterie lithium-Ion de 36V, l'appareil ne dispose que d'une autonomie de 15 km. Suffisante pour des aller-retour en ville, assez juste pour tester la puissance de l'appareil. Heureusement, la batterie profite d'un temps de charge rapide, presque record pour contrebalancer ce manque de puissance. En effet, la batterie se recharge complètement au bout de 45 minutes.

Cela signifie que vous pourrez utiliser votre skateboard électrique plusieurs fois dans la journée sans problème. De plus, la batterie est très légère, ne constituant pas un frein au niveau de l'utilisation. Comme il s'agit d'un modèle presque exclusivement urbain, on pardonne le manque d'autonomie, car l'expérience de conduite n'en est pas trop affectée.

Contrôle et réactivité

Comme ses prédécesseurs, l'Elwing E1-500 profite d'une télécommande Bluetooth afin de contrôler la vitesse et le freinage.

Vous avez le choix entre 4 modes de conduite différents selon les besoins en termes de vitesses et de performances. C'est logique, mais il est important de se rappeler que plus vous utilisez un mode de conduite performant, et plus l'autonomie sera moins importante.

Au niveau du contrôle, le freinage est très efficace, de même pour l'accélération. Toutefois, on aurait aimé des fonctionnalités comme une application pour connaître les détails sur le niveau de charge et le mode de conduite. Ici, la télécommande fournit des informations, mais il peut parfois être difficile de connaître l'état de votre appareil en pleine utilisation.

Mais cela n'empêche toutefois pas de passer un excellent moment avec ce skateboard électrique, que vous soyez un habitué ou non.

Utilisations

S'il s'agit avant tout d'un modèle urbain, ne croyez pas que ses fonctions se limitent à de petits déplacements en ville, loin de là.

L'Elwing E1-500 est une planche à roulettes polyvalente, vous permettant de vous exercer à des figures complexes. Sa souplesse naturelle due à sa planche, et la solidité des équipements le rendent idéal pour effectuer des tricks en tout genre.

Comme dit précédemment, il permet aux débutants de se former à l'utilisation de skateboard électrique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adapte aux capacités de chaque utilisateur. Ainsi, plus vous vous perfectionnez au skateboard et plus vous pourrez tirer parti des pleines capacités de l'appareil.

Elwing - E1500 - Nimbus - Skateboard Electrique Compact - 500 Watts - Jusqu'à 100Kg - En bois d'érable - Couleur Noir Non disponible Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites

Test de l'Elwing E1-500 : analyse du prix

Le skateboard électrique E1-500 est disponible à partir de 399 €, même si le prix peut sensiblement varier selon la plateforme.

En comparaison du prix des autres modèles de skateboard électrique sur le marché, ce modèle est assez accessible. Si 399 € constitue une somme assez conséquente, cela s'aligne parfaitement à ce qui se fait sur le marché. Mieux encore, le modèle E1-500 est plus accessible que certains modèles similaires de marque différente sur le marché.

Lorsqu'on se penche de plus près sur les caractéristiques du modèle, à savoir ses performances et ses composants, on se rend facilement compte qu'il s'agit d'une planche de qualité. Pour les débutants, il est assez difficile de trouver un skateboard aussi maniable et complet à ce prix.

Ainsi, l'E1-500 est sans aucun doute un excellent rapport qualité-prix, et donc un investissement intéressant pour ceux qui veulent débuter dans les meilleures conditions possibles.

Quels sont les atouts principaux de l'Elwing E1-500 ?

L'Elwing E1-500 compte sur de nombreux points forts pour attirer l'intérêt des clients.

Son principal atout reste le parfait équilibre entre poids et robustesse. Avec un poids d'un peu plus de 4 kg, il s'agit de l'un des skateboards électriques les plus légers sur le marché. Cette légèreté apporte un avantage important au niveau de la vitesse et de l'utilisation de l'appareil.

Son deuxième atout est directement en lien avec cette légèreté puisqu'il s'agit de sa vitesse. Un résultat satisfaisant pour un modèle qui sied à la fois aux plus curieux comme aux experts. Le poids amoindri de l'appareil vient optimiser l'expérience de conduite.

Il faut savoir également que les skateboards de la marque Elwing profitent tous d'une excellente durabilité. Le modèle E1-500 ne fait pas exception et vous accompagnera pendant une très longue période. De plus, ils ne nécessitent pas un entretien rigoureux, le plus important consiste à s'assurer que les roues et la planche soient en bon état.

Elwing E1-500 Le meilleur modèle pour commencer Voir l'offre Verdict Si l'Elwing E1-500 est considéré comme un modèle d'exception pour tous, notre test complet vient le confirmer. En effet, à travers une analyse détaillée sur le terrain, nous avons pu voir en détail les capacités de la planche. Avec une vitesse impressionnante, un deck aussi solide que maniable, ainsi qu'une grande légèreté, ce modèle fait partie des skateboards les plus équilibrés de la marque. Sa faible autonomie est tout de suite comblée par un temps de charge record qui enlève toute frustration. Il s'agit donc d'un excellent modèle, et surtout d'un must pour les débutants qui veulent passer à la vitesse supérieure. On aime Très léger

Planche de qualité

Bonne vitesse

Excellent rapport qualité-prix On aime moins Autonomie assez faible

Télécommande basique

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.