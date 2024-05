Test du Linky : le skateboard électrique le plus pratique !

Si vous cherchez en premier lieu la praticité dans un skateboard électrique, alors ce test du Linky vous est destiné. Voyez ici tout ce qu'il y a à savoir concernant ce modèle unique, qui se distingue de par un aspect et un design originaux.

Les amoureux de skateboards électriques seront plus que ravis de ce test du Linky, un modèle haut de gamme pliable. Au-delà de cette fonctionnalité, cette planche à roulettes à d'autres atouts majeurs à disposition.

Caractéristiques techniques

Marque : Linky

Linky Poids : 5,5 kg

5,5 kg Vitesse maximale : 30 km/h

30 km/h Autonomie : 18 km

18 km Prix : 699 €

Test du Linky : présentation

Le premier élément marquant avec le Linky, c'est son design atypique, notamment en raison de sa nature pliable.

En effet, ce modèle peut être plié pour être facilement transporté dans un sac à dos. Aussi, la conception du casque a été faite pour faciliter cette configuration. Voilà pourquoi le Linky dispose de planches massives des deux côtés et une partie sans planche et plus fine au milieu. Cela lui donne un aspect léger, ce qui est le cas avec un poids de 5,5 kg.

En termes de confort et de robustesse, la planche est disponible en deux versions de deck, une en carbone et un autre bambou. La première, bien qu'un peu rigide, est plus solide tandis que la deuxième version bénéficie d'une plus grande souplesse. Le confort est au rendez-vous, en même temps que la stabilité.

Pour consolider le tout et apporter toujours plus d'équilibre et de solidité, la planche bénéficie de roues massives en polyuréthane. Ces dernières sont parfaitement adaptées pour surmonter les obstacles et résister aux chocs. Aussi, peu importe la nature du sol, vous profiterez d'une stabilité presque parfaite.

Une fois pliée, la planche n'occupe que très peu d'espace, faisant de ce modèle l'un des skateboards les plus pratiques sur le marché. Il vous est donc parfaitement possible de le transporter partout avec vous dans votre sac à dos.

Analyse de la performance

Si le design, le confort et la robustesse ne sont plus à déterminer, il est primordial de parler de la performance, surtout pour un skateboard électrique.

Ici, nous verrons plusieurs éléments qui peuvent exprimer de différentes manières la puissance et les capacités du Linky.

Vitesse et autonomie

Le test du Linky au niveau de la performance globale nous a permis de voir en détail les capacités du casque.

En termes de vitesse, il s'agit de l'un des meilleurs skateboards électriques pour le déplacement urbain. En effet, avec une vitesse maximale de 30 km/h, ce modèle rentre parfaitement dans les normes en termes de vitesse sur les routes en ville. À savoir toutefois que l'autonomie limitée à 18 km ne permet pas de profiter longuement d'une grande vitesse. Heureusement, la batterie peut facilement être remplacée en quelques secondes, ce qui vous permet de rallonger la durée de vie de l'appareil.

Au niveau de la conduite, l'accélération du skate est satisfaisante, vous permettant d'atteindre de bonnes vitesses rapidement. Le réglage de la vitesse se fait via la télécommande et vous permet d'alterner entre quatre modes différents. À préciser que plus le mode choisi est performant et plus vous risquez de vider rapidement la batterie de l'appareil.

En somme, au niveau de la performance globale, la vitesse maximale de l'appareil est excellente pour les débutants et ceux qui roulent en ville. Toutefois, l'autonomie n'arrive pas à suivre et a tendance à écourter l'expérience de conduite en mode électrique.

Connectivité et fonctionnalités

Comme tout bon modèle de skateboard électrique qui se respecte, Linky profité d'une télécommande qui vous permet de contrôler l'accélération et le freinage.

Cette télécommande sans fil Bluetooth est plutôt réactive, offrant la possibilité de changer rapidement de vitesse ou de freiner urgemment. Bien sûr, elle ne fait de miracle, ce qui vous incite à être prévoyant dans vos actions, surtout au niveau du freinage, mais c'est un excellent contrôle à distance.

Comme fonctionnalité principale, Linky est un modèle pliable. C'est simple, le skate se plie et se déplie en quelques secondes. La télécommande peut se verrouiller au skate grâce à un support intégré, idéal pour la sécurité.

Enfin, comme la majorité des modèles de skate électrique, il vous est possible d'analyser et personnaliser différents points depuis votre smartphone. Cela vous permet notamment de voir la charge restante de la batterie ou encore le verrouillage et le réglage de la lumière. D'ailleurs, Linky possède un système de phare actionnable depuis la télécommande. Un ajout indispensable pour la conduite de nuit.

Expérience de conduite

Pensée pour être un modèle urbain, le test du Linky nous a cependant confortés dans l'idée qu'il peut être utilisé pour le voyage.

En effet, avec des batteries de rechange, ce modèle de skateboard vous permettra de partir en exploration sur des routes inconnues. L'expérience étant confortable, vous pourrez profiter de la vue et de la sensation de vitesse en parcourant de longues distances en toute sécurité.

Étanche, ce skateboard ne craint ni l'eau, ni la poussière, ni les chocs modérés. La capacité pliable du modèle vous permet de l'emmener dans les zones de transport entre deux routes, parfait pour se reposer et conserver au mieux la charge des batteries.

Il est important de parler de sa capacité de montée, donnée essentielle si vous prévoyez de vous balader sur les collines avec. Ainsi, ce modèle est capable de gravir des pentes de 12°, un excellent résultat vous permettant de vous gravir sans problème des petites collines pour une aventure à l'air frais. Ainsi, au niveau de l'expérience de conduite pour l'utilisateur, ce modèle fait presque un sans-faute, même si nous regrettons toujours la faible autonomie de sa batterie de base.

Test du Linky : rapport qualité/prix

Le skateboard Linky est un modèle relativement cher, avec un prix avoisinant les 699 €.

À savoir toutefois que ce prix peut grandement augmenter selon le magasin où vous l'achetez. Les raisons à ce prix assez élevé concernent principalement sa qualité de fabrication, le modèle étant fabriqué à partir de matériaux premium de haute qualité. Son faible poids, comparé à une capacité de chargé élevée (100 kg) et sa fonctionnalité pliable sont également des éléments qui affectent son prix.

En termes de rapport qualité/prix, il n'y a cependant pas photos, Linky est un très bon skateboard électrique. Conçue pour le déplacement urbain, sa versatilité en fait un modèle tout-terrain. Autant adapté aux débutants qu'aux professionnels, vous avez ici le parfait exemple du skate accessible et passe-partout. Ne craignant pas l'eau, ce modèle est même adapté pour les déplacements pendant les légères pluies et dans les zones humides.

Aussi, il ne fait aucun doute que ce modèle constitue un excellent investissement, à partir du moment où l'on a le budget nécessaire.

Le Linky est-il un excellent skate pour débuter ?

Tout à fait, le Linky pourra vous permettre de vous initier au monde du skate en toute sécurité.

La possibilité de régler rapidement l'accélération et le freinage vous permet de vous concentrer sur un autre aspect essentiel des planches à roulettes, le contrôle. Les pros y trouveront également leurs comptes avec les bonnes capacités de montée du skate et sa polyvalence.

Bien sûr, la maîtrise de cette planche vous demandera un certain temps d'adaptation, mais une fois passée cette étape, les skateboards électriques n'auront plus de secrets pour vous. La grande praticité de ce modèle vous permet de vous exercer rapidement entre deux ou trois activités dès que vous en avez le temps.

Alors, oui, le Linky est un excellent modèle de skate électrique pour débuter, mais aussi pour se développer. En effet, plus vous accumulez de l'expérience dans la conduite de cette planche, et plus vous serez en mesure de parfaitement exploiter toutes ses capacités. Voilà pourquoi ce modèle parle tout aussi bien aux débutants qu'aux experts. Les jeunes comme les adultes peuvent trouver leurs comptes avec ce modèle polyvalent.

Verdict Au vu du test effectué sur le Linky, il ne fait aucun doute que nous avons là l'un des meilleurs modèles sur le marché. Ses performances rivalisent avec les modèles les plus appréciés du moment, et sa fonctionnalité pliable le démarque des autres skates en lui offrant une plus grande praticité. Si son autonomie peut laisser à désirer, elle peut vite être comblée par l'utilisation de batteries de rechanges. De plus, sa conception de qualité, sa nature étanche et son contrôle minutieux sont tout autant de qualités qui nous permettent de passer outre ce problème d'autonomie. Son prix de 699 € constitue certes un investissement important, mais se montre rentable tant le skateboard est durable, vous accompagnant dans votre évolution. Hormis quelques points à améliorer, on ne trouve pas de défauts à ce modèle. Que ce soit pour voyager en ville ou sur des terrains plus exotiques, vous avez ici le compagnon idéal. Alors, n'hésitez plus et laissez-vous embarquer par ce skateboard électrique. On aime Excellente conception

Très bonne stabilité

Fonctionnalité pliable

Système de contrôle sans efficace

Modèle robuste On aime moins Autonomie assez faible

Nécessite un petit temps d'adaptation

