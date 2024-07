Test du WowGo 2S : est-ce que ce skateboard électrique est fait pour vous ?

Voici un test complet sur le skateboard électrique WowGo 2S. Il se base sur une analyse approfondie des spécifications du fabricant et des avis des utilisateurs. Nous avons également ajouté notre propre expérience de conduite pour garantir une revue complète et impartiale.

Les skateboards électriques ont gagné en popularité au cours des dernières années. Cette tendance a été catalysée par le besoin croissant de solutions de transport personnel écologiques et efficaces dans les zones urbaines. Parmi les modèles disponibles sur le marché, le Wowgo 2S est une option à privilégier. L'objectif de ce test est de fournir une évaluation exhaustive et objective de ce skateboard électrique. Nous examinerons en détail ses caractéristiques techniques, sa performance, son confort de conduite et sa durabilité.

Caractéristiques techniques

Moteurs : type, puissance (2 x 250W), et couple.

: type, puissance (2 x 250W), et couple. Vitesse maximale : jusqu'à 38 km/h (23.5 mph).

: jusqu'à 38 km/h (23.5 mph). Autonomie : environ 19 km (12 miles) par charge.

: environ 19 km (12 miles) par charge. Options de batterie : 4.0, 6.4, et 8.5Ah.

: 4.0, 6.4, et 8.5Ah. Temps de charge : environ 3 heures pour une charge complète.

: environ 3 heures pour une charge complète. Matériaux et design : deck en érable, roues en polyuréthane, etc.

: deck en érable, roues en polyuréthane, etc. Poids et portabilité : 7.6 kg, design avec poignée intégrée.

La marque WowGo et la gamme de produits

WowGo est une marque réputée dans le monde des skateboards électriques. Depuis sa création, elle a constamment amélioré ses modèles afin de répondre aux besoins et aux attentes des riders, des débutants aux plus expérimentés.

La marque offre une gamme variée de skateboards électriques, allant des modèles d'entrée de gamme aux planches plus sophistiquées équipées des dernières technologies. Le WowGo 2S, en particulier, est souvent salué pour son excellent rapport qualité-prix, sa performance fiable et son design soigné.

Test du WowGo 2S : design et ergonomie

Design du remote : confort et facilité d'utilisation

Le remote du WowGo 2S est à la fois ergonomique et intuitif. Il utilise le contrôleur ESC Hobbywing, reconnu pour sa réactivité et sa facilité de manipulation. Le remote se distingue par sa prise en main confortable grâce à sa forme bien pensée, permettant une utilisation prolongée sans inconfort. Le dial de contrôle est fluide et offre une bonne résistance. Cela facilite la gestion de la vitesse et du freinage. Cette conception simple mais efficace assure une expérience utilisateur agréable et sécurisée, même à haute vitesse​.

Design global du skateboard : esthétique et praticité

Le WowGo 2S présente un design soigné et fonctionnel. Le deck est fabriqué en érable, ce qui lui confère une rigidité et une durabilité notables tout en permettant une certaine flexibilité pour une conduite confortable. Le design inclut une poignée intégrée pour rendre le transport du skateboard plus pratique. Esthétiquement, le WowGo 2S a un look moderne et épuré, avec des finitions de qualité qui lui donnent une allure professionnelle. Les roues en polyuréthane de 90mm ou les options de roues 105mm offrent à la fois stabilité et absorption des chocs. Cela améliore la qualité de conduite sur différents types de terrains​.

Personnalisation : options disponibles pour adapter le skateboard à vos besoins

Le WowGo 2S offre plusieurs options de personnalisation pour s'adapter aux préférences des riders. Les utilisateurs peuvent choisir entre différentes tailles de roues, en fonction de leurs besoins de performance ou de confort. De plus, il est possible de modifier les bushings pour ajuster la rigidité des trucks et améliorer la maniabilité. Ces options de personnalisation permettent de transformer le WowGo 2S en un skateboard répondant précisément aux exigences de chaque utilisateur​.

Test du WowGo 2S : qualité de la construction

Analyse des matériaux utilisés

Le deck est construit en érable canadien. Ce matériau est à la fois robuste et flexible, offrant une conduite stable tout en absorbant bien les chocs. Les roues en polyuréthane de 90mm ou 105mm fournissent une adhérence optimale et une absorption des vibrations. C'est crucial pour une expérience de conduite fluide sur divers terrains.

Résistance à l'eau et aux intempéries

Les composants électroniques sont protégés par un boîtier résistant à l'eau. De ce fait, vous pouvez rouler dans des conditions légèrement humides sans risquer de dommages. Cependant, il est important de noter que ce skateboard électrique n'est pas totalement étanche. De ce fait, évitez de l'utiliser sous une pluie forte ou de traverser des flaques d'eau profondes. La prudence est de mise pour prolonger la durée de vie du produit en évitant une exposition excessive à l'eau​.

Test du WowGo 2S : expérience de conduite

Modes de conduite : trois modes avec différentes vitesses maximales

Le WowGo 2S propose trois modes de conduite. De ce fait, les utilisateurs peuvent choisir la vitesse qui correspond le mieux à leurs besoins et à leur niveau de confort. Le mode lent atteint une vitesse maximale de 20 km/h (12.5 mph), le mode intermédiaire peut aller jusqu'à 30 km/h (18.5 mph), et le mode rapide permet d'atteindre une vitesse maximale de 38 km/h (23.5 mph)​​. Ces options de vitesse offrent une grande flexibilité pour différents scénarios, que ce soit pour des déplacements urbains tranquilles ou des trajets rapides et dynamiques.

Accélération et décélération : réactivité du contrôleur ESC Hobbywing

Le contrôleur ESC Hobbywing utilisé dans le WowGo 2S est réputé pour sa réactivité exceptionnelle. Il offre un contrôle précis et sans latence, ce qui permet une accélération douce et une décélération maîtrisée. Cette réactivité est particulièrement appréciée par les riders expérimentés. Toutefois, les débutants peuvent la trouver intimidante au départ.

Freinage : type (freins régénératifs), efficacité, et sécurité

En plus de ralentir le skateboard électrique, le système de freinage recharge également la batterie. Ces freins sont lisses et progressifs, ce qui est idéal pour une conduite sécurisée. Cependant, ils peuvent être perçus comme légèrement faibles en descente raide. Il est donc recommandé de combiner les freins électroniques avec le freinage au pied dans certaines situations pour une sécurité optimale​.

Capacité de grimper des pentes : performance sur différentes inclinaisons

Le WowGo 2S est capable de grimper des inclinaisons allant jusqu'à 30 degrés. Grâce à ses deux moteurs de moyeu de 250W chacun, il peut monter des collines modérées sans difficulté majeure. Les riders ont noté que le skateboard est en mesure de maintenir une vitesse décente même sur des pentes plus raides. Toutefois, la performance peut diminuer en fonction du poids du rider et de la pente spécifique​.

Test du WowGo 2S : qui peut l'utiliser ?

Le WowGo 2S est adapté à de nombreux types d'utilisateurs :

les débutants : les débutants peuvent utiliser le mode lent pour s'habituer avec le skateboard électrique. De plus, la stabilité de l'appareil offre une conduite sécurisée, ce qui est crucial pour les novices ;

: les débutants peuvent utiliser le mode lent pour s'habituer avec le skateboard électrique. De plus, la stabilité de l'appareil offre une conduite sécurisée, ce qui est crucial pour les novices ; les intermédiaires : le WowGo 2S offre une performance solide qui peut satisfaire leurs besoins sans nécessité un investissement massif ;

: le WowGo 2S offre une performance solide qui peut satisfaire leurs besoins sans nécessité un investissement massif ; les commuters urbains : les personnes utilisant le skateboard pour leurs déplacements quotidiens apprécieront la fiabilité du remote et la connectivité stable. C'est important pour les trajets réguliers ;

: les personnes utilisant le skateboard pour leurs déplacements quotidiens apprécieront la fiabilité du remote et la connectivité stable. C'est important pour les trajets réguliers ; les riders recherchant un bon rapport qualité-prix : il offre une performance et des caractéristiques comparables à des modèles plus coûteux.

Feedback des utilisateurs

Les avis positifs

Voici les points forts cités par les utilisateurs du skateboard électrique WowGo 2S :

connectivité du remote : beaucoup d'utilisateurs apprécient la fiabilité de la connexion du remote avec la planche, même à des niveaux de batterie bas. Cela renforce leur confiance en conduisant à haute vitesse ou sur des surfaces irrégulières​ ;

beaucoup d'utilisateurs apprécient la fiabilité de la connexion du remote avec la planche, même à des niveaux de batterie bas. Cela renforce leur confiance en conduisant à haute vitesse ou sur des surfaces irrégulières​ ; performance et maniabilité : les riders apprécient la douceur de l'accélération et du freinage grâce au contrôleur ESC Hobbywing. La capacité à grimper des pentes est également bien notée​ ;

les riders apprécient la douceur de l'accélération et du freinage grâce au contrôleur ESC Hobbywing. La capacité à grimper des pentes est également bien notée​ ; autonomie et vitesse : le skateboard électrique offre bien l'autonomie et la vitesse mentionnées dans la fiche technique​.

Les avis négatifs

Le WowGo 2S présente également quelques points négatifs selon les utilisateurs, à savoir :

rigidité du deck : certains utilisateurs trouvent le deck un peu trop rigide. Selon eux, cela a rendu les longues sessions de conduite moins confortables en raison des vibrations ressenties​ ;

certains utilisateurs trouvent le deck un peu trop rigide. Selon eux, cela a rendu les longues sessions de conduite moins confortables en raison des vibrations ressenties​ ; freinage en descente : le frein régénératif n'est pas suffisant pour certains​ ;

le frein régénératif n'est pas suffisant pour certains​ ; temps de livraison et service client : quelques commentaires mentionnent des délais de livraison plus longs que prévu et des expériences mitigées avec le service client​.

Accessoires compatibles et mises à jour possibles pour améliorer le WowGo 2S

Voici quelques-unes des options les plus populaires :

les roues Cloudwheels : pour améliorer l'absorption des vibrations et la traction sur des surfaces irrégulières ;

: pour améliorer l'absorption des vibrations et la traction sur des surfaces irrégulières ; la batterie de plus grande capacité : WowGo 2S propose des options de batterie de 4.0, 6.4 et 8.5Ah, offrant différentes autonomies pour répondre aux besoins des utilisateurs.

WowGo 2S Un skateboard électrique offrant une performance fiable Voir l'offre Verdict Le WowGo 2S est un excellent choix pour les débutants et les utilisateurs intermédiaires recherchant une performance fiable à un prix compétitif. Sa connectivité stable, son confort personnalisable et sa bonne autonomie en font un compagnon idéal pour les déplacements urbains. Le comble, c'est que son système de freinage n'est pas assez performant dans les pentes. On aime Performant

Facile à manier On aime moins Deck rigide

Freinage en descente

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.