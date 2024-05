Comparatif pour dénicher le meilleur longboard électrique 

Le skateboard électrique à planche longue, aussi appelé longboard électrique est un type de planche destiné pour les grands déplacements. Ici, nous avons rassemblé pas moins de sept modèles intéressants, profitant d'atouts qui leur sont propres.

Pour découvrir le modèle de longboard électrique adapté, vous êtes à la bonne adresse. Performance, matériaux, durabilité, tous ces points seront analysés pour chaque modèle afin de vous permettre de faire le meilleur choix possible.

VEVOR Longboard : un modèle complet ! On aime Modèle accessible

Excellent équilibre On aime moins Transport contraignant

VEVOR Longboard : un modèle complet ! On aime Modèle accessible

Excellent équilibre On aime moins Transport contraignant

Design singulier

Si vous cherchez un longboard électrique puissant, durable et abordable, le VEVOR Longboard est fait pour vous. Ce modèle brille de par une conception de qualité, soit une planche en érable canadien et autres bois souples. Cela en fait un skateboard particulièrement maniable, sans toutefois faire de compromis au niveau de la robustesse. En termes de puissance, son moteur à double hub de 350 W est capable de vous propulser à 30 km/h. Si son autonomie moyenne de 20 km vous paraît faible, vous avez la possibilité de remplacer la batterie vide par une nouvelle pleinement chargée. En termes de rapport qualité-prix en matière de longboard, on fait difficilement mieux. Caractéristique techniques Marque : VEVOR

Bois planche : Érable canadien et bois souples

Vitesse maximale : 30 km/h

Autonomie : 20 km

Prix : 159 €

Bois planche : Érable canadien et bois souples

Vitesse maximale : 30 km/h

Autonomie : 20 km

Prix : 159 €

Teamgee H20 : le plus fiable ! On aime Grande robustesse

Performance globale satisfaisante On aime moins Prise en main du début difficile

Teamgee H20 : le plus fiable ! On aime Grande robustesse

Performance globale satisfaisante On aime moins Prise en main du début difficile

Temps de charge important

Sur le marché du longboard électrique, qui ne connaît pas le modèle Teamgee H20 ou encore sa variante, le H20T ? Performant, il profite d'une vitesse de pointe de 32 km pour une autonomie moyenne de 20 km. Des résultats satisfaisants qui en font un modèle puissant, adapté pour les voyageurs. Cependant, le véritable atout de ce modèle réside dans sa conception, à savoir sa planche et ses roues. Au niveau de la planche, ce modèle est conçu avec du bois d'érable de premier choix, aussi solide qu'étanche. Ses grandes roues de 90 mm sont en polyuréthane, ce qui permet au skate de supporter le choc. Vous l'aurez compris, cet appareil peut être utilisé sur la plupart des terrains. Caractéristique techniques Marque : Teamgee

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 32 km/h

Autonomie : 20 km

Prix : 450 €

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 32 km/h

Autonomie : 20 km

Prix : 450 €

Sylver Sierra : tout en puissance ! On aime Excellente vitesse

Autonomie élevée On aime moins Poids élevé

Temps de recharge important Sylver Sierra Le modèle de longboard le plus puissant Voir l'offre Si pour vous un longboard électrique se doit impérativement d'être un modèle de puissance, alors le Sylver Sierra est le modèle qu'il vous faut. Profitant d'une finition de qualité, cette planche est capable de supporter des charges de plus de 100 kg. Si l'appareil est assez lourd, cela n'affecte pas le confort et la maniabilité, tous au top. Si ces caractéristiques sont déjà intéressantes, c'est la performance globale de l'appareil qui vaut le détour. Avec un double moteur de 1500W de chaque, vous avez ici un monstre de puissance capable d'aller à 45 km/h. Une performance soutenue par une batterie Samsung de 14Ah. C'est simple, il s'agit sans aucun doute de l'un des longboards les plus puissants du maché. Caractéristiques techniques Marque : Sylver

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 45 km/h

Autonomie : 40 km

Prix : 849 €

Caroma H2B: un modèle équilibré ! On aime Excellente maniabilité

Conception solide On aime moins Autonomie assez faible

Caroma H2B: un modèle équilibré ! On aime Excellente maniabilité

Conception solide On aime moins Autonomie assez faible

Plus adapté pour les débutants

Si vous souhaitez vivre votre première expérience avec un longboard électrique, choisissez le modèle Caroma H2B. Adapté pour les débutants, ce modèle dispose de caractéristiques équilibrées pour bien commencer. La preuve avec une vitesse correcte de 25 km/h, même si l'autonomie de 18 km peut laisser certains à leur faim. Cette planche à roulettes dispose de deux modes de conduite, idéal pour bien gérer votre vitesse et la charge de la batterie. Son design élégant et son poids léger ne vous laisseront certainement pas indifférent. Pour une première utilisation, ce modèle est l'un des meilleurs choix possibles, vous permettant de vous initier à la technologie des longboards. Caractéristique techniques Marque : Caroma

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 18 km

Prix : 599 €

Bois planche : Érable

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 18 km

Prix : 599 €

Exway Flex Hub : une valeur sûre ! On aime Performance satisfaisante

Planche souple et solide On aime moins Modèle assez lourd

Connectivité assez faible Exway Flex Hub Le meilleur pour gravir les montagnes Voir l'offre Modèle pour débutant, l'Exway Flex Hub n'en reste pas moins un longboard performant, bien au contraire. Ainsi, cet appareil profite avant tout d'un design sobre loin d'être représentatif de ses capacités. Niveau vitesse, son système de moteur lui permet d'aller 40 km/h dans les meilleures conditions. Son autonomie de 32 km vous permet d'effectuer de long trajet sans problème. Ses matériaux de conception, ses roues solides et sa forme vous permettent de rouler sur tous les terrains, même les pentes raides. En effet, ce modèle est capable de gravir des pentes à plus de 30%, un sacré exploit pour une planche électrique. Caractéristiques techniques Marque : Exway

Bois planche : Bambou (plus fibres de verre)

Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 32 km

Prix : 749 €

Elwing Halokee Sport : la référence des longboards ! On aime Maniabilité agréable

Système modulaire On aime moins Batterie peu puissante

Elwing Halokee Sport : la référence des longboards ! On aime Maniabilité agréable

Système modulaire On aime moins Batterie peu puissante

Poids élevé

Elwing brille depuis toujours avec sa gamme Powerkit, regroupant des planches personnalisables selon les besoins. Avec le modèle Halokee Sport, on passe un nouveau cap avec un longboard électrique aussi puissant que fonctionnel. Vous avez le choix entre un moteur simple ou double, offrant respectivement une vitesse de pointe de 32 et 38 km/h. Il en est de même avec la batterie, sachant que le modèle de base permet à l'appareil de rouler sur 15 km et le modèle avancé propose le double. Les feux avant et arrière sont optimisés, de même pour la télécommande de contrôle, vous permettant de gérer minutieusement l'accélération et le freinage. Caractéristique techniques Marque : Elwing Powerkit Sport

Bois planche : Bambou et bois souple

Vitesse maximale : 32-38 km/h

Autonomie : 15-30 km

Prix : 599 €

Bois planche : Bambou et bois souple

Vitesse maximale : 32-38 km/h

Autonomie : 15-30 km

Prix : 599 €

Caroma H2S : Plus petit, plus pratique ! On aime Mode de vitesse varié

Grande robustesse On aime moins Performance limitée

Caroma H2S : Plus petit, plus pratique ! On aime Mode de vitesse varié

Grande robustesse On aime moins Performance limitée

Distance télécommande assez courte

Le modèle Caroma H2S est le meilleur compromis entre les amoureux de longboard et ceux qui préfèrent les planches plus courtes. 70 cm, c'est la longueur de l'appareil, ce qui représente un excellent juste milieu, faisant de ce dernier un certain modèle hybride. En termes de puissance, vous pouvez aller jusqu'à 20 km/h, avec la possibilité de gérer la vitesse selon différents modes de conduite spécifiques. Son autonomie de 10 km est certes faible, mais suffit pour profiter d'une bonne balade en ville. En effet, il s'agit de l'un des modèles de longboards qui s'adaptent autant à une conduite en zone urbaine qu'en dehors. Caractéristique techniques Marque : Caroma

Bois planche : Bois souple

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 10 km

Prix : 530 €

Bois planche : Bois souple

Vitesse maximale : 20 km/h

Autonomie : 10 km

Prix : 530 €

FAQ

Pourquoi choisir un longboard électrique ?

Comme son nom peut l'indiquer, un longboard est un modèle disposant d'une planche plus longue.

Il ne s'agit pas d'un ajout esthétique puisque cela offre une meilleure stabilité, surtout pour les professionnels. Avoir une planche plus grande, c'est également avoir la possibilité de varier les positions, surtout durant les longs déplacements.

Car oui, les longboards sont surtout destinés à ceux qui aiment voyager avec leur skate. Généralement dotés de performances plus élevées, ces modèles profitent d'une meilleure capacité de montée, ce qui en fait le partenaire idéal pour gravir les collines et autres pentes.

Choisir ce modèle de skateboard, c'est disposer d'une plus grande vitesse et d'une autonomie adaptée. S'il est vrai que ce type d'appareil est plus lourd, il profite de caractéristiques optimisées qui compensent largement ce poids.

Est-il possible de faire du longboard électrique sous la pluie ?

Bien que certains longboards électriques soient résistants à l'eau, il est généralement déconseillé de les utiliser sous une pluie battante ou sur des surfaces très humides.

Même si les planches sont majoritairement étanches, conduire en zone humide constitue toujours un risque plus important d'accident. De plus, au-delà de l'étanchéité des appareils, l'exposition prolongée à l'humidité peut endommager les composants électriques et réduire la durée de vie de la planche.

À savoir toutefois que certains modèles disposent de roues antidérapantes, minimisant les risques. Cela vous permet de vous déplacer sur de courtes distances dans l'urgence. Malgré tout, l'utilisation de ce type d'appareil en temps humide n'est généralement pas une bonne idée.

Les longboards électriques sont-ils adaptés aux débutants ?

Comme vous avez pu le voir, il existe des modèles de longboards spécialement dédiés aux débutants.

Alors, oui, les longboards électriques peuvent être adaptés aux débutants. Toutefois, il est recommandé aux nouveaux riders de choisir le modèle adéquat, à savoir un longboard de base pour s'initier. Pour cela, il faut privilégier les modèles avec des performances moyennes, voire faibles au début. Cela vous permettra notamment de vous concentrer sur la maniabilité et la stabilité, deux principes indispensables.

Certains commencent par apprendre à utiliser un longboard traditionnel avant de passer à une version électrique. Une initiative intéressante, mais qui peut également être plus coûteuse. Dans tous les cas, rien ne vaut la pratique en priorisant avant tout l'équilibre sur la planche, puis les autres aspects comme la vitesse. Si vous êtes débutant, il est impératif de se munir d'équipements de protection appropriés, notamment un casque, des genouillères et des coudières.

Pour prolonger la durée de vie de votre longboard électrique, il est recommandé de le nettoyer régulièrement.

Pour cela, il faut impérativement le débarrasser de la saleté, des résidus de poussière et de l'humidité. Pensez donc à régulièrement vérifier si votre appareil n'est pas parsemé de saleté, et veillez à le nettoyer le plus régulièrement possible.

De plus, il est important de vérifier et de resserrer régulièrement les vis et les écrous, ainsi que de charger la batterie selon les instructions du fabricant. Chaque modèle étant différent, il est important de connaître la structure de votre skateboard et comment monter et démonter ces composants.

