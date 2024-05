Test du Elwing Nimbus Powerkit : un modèle personnalisable !

Voici le test du Elwing Nimbus Powerkit, un modèle de skateboard électrique que vous pouvez intégralement personnaliser. Vous verrez ici toutes les possibilités offertes par cet appareil, mais également ses résultats en termes de performance.

Les besoins en termes de skateboard électrique peuvent être tellement spécifiques qu'il est difficile de trouver le modèle parfait capable de répondre à toutes vos demandes. Avec ce test Elwing Powerkit, les choses vont changer. Vous avez ici un modèle rare entièrement personnalisable, pouvant s'adapter à vos exigences.

Caractéristiques techniques

Marque : Elwing

Elwing Poids : 7 g

7 g Vitesse maximale : 38 km/h

38 km/h Autonomie : 1-30 km

1-30 km Prix : 399-629 €

Présentation du skateboard électrique

Avant de passer à la partie performance, il est important dans ce test du Elwing Nimbus Powerkit, de s'attarder sur son design et conception.

Le concept même du skateboard électrique vient impacter son design puisqu'en tant que modèle personnalisable, vous pouvez changer les pièces librement. Actuellement, vous avez le choix entre deux formats spécifiques.

Il y a tout d'abord le format cruiser, appelé Nimbus qui arbore un design plus sobre, mais solide. Il s'agit du format le plus confortable de par l'épaisseur des roues et de la planche, offrant une ergonomie plus importante. La stabilité est également optimisée.

Le second format longboard nommé Halokee se présente comme étant plus imposant, avec une planche plus longue. S'il est moins ergonomique que le premier format, il compense largement avec une grande maniabilité. En effet, ce modèle se montre plus simple à utiliser, autant pour les professionnels que pour les débutants.

Pour chaque format énuméré, vous avez notamment la possibilité de choisir entre d'innombrables pièces, incluant moteurs, batteries et autres composants. L'avantage de cette diversité d'option est de permettre à n'importe quelle personne de trouver un modèle qui puisse le satisfaire immédiatement, sans temps d'adaptation.

Test du Elwing Nimbus : performances et fonctionnalités

De par sa nature modulaire, le test du Elwing Powerkit nécessite une analyse complète des deux formats par rapport aux meilleurs équipements choisis.

Plateaux

D'excellentes constitutions, les deux modèles de l'Elwing Nimbus profitent de planches solides, étanches et durables.

On y trouve ainsi un deck composé de 7 couches de bois, gage de robustesse et de souplesse. Pour éviter les accidents et assurer une bonne stabilité, ce même deck a été préalablement recouvert d'un revêtement antidérapant. Enfin, pour une conduite efficace même en pleine nuit, les deux modèles profitent d'un système d'éclairage efficace, de réflecteurs et d'un système d'avertissement sonore.

C'est simple, tout a été fait pour rendre la conduite la plus sûre et agréable possible avec ce skateboard électrique.

Moteurs et vitesses maximales

Au niveau des moteurs, vous avez le choix entre deux systèmes spécifiques, affichant des résultats satisfaisants.

Le modèle de base appelé Single Drive profite d'une puissance maximale de 500W. Cela vous permet notamment d'atteindre une vitesse de 25 km/h, idéale pour le déplacement zone urbaine due à la limitation de vitesse. Ce système de moteur vous permettra de gravir jusqu'à 10% de pente, ce qui représente un résultat assez élevé. Comme vous pouvez le deviner, ce moteur simple convient à une utilisation régulière en ville, et quelques moments de balades en dehors de la ville.

Pour les déplacements demandant de la puissance, vous pouvez opter pour le Dual Drive ou double moteur. Plus puissant avec ses 1000 W, il vous offre non pas une vitesse de 25km/h, mais bien de 32km/h. Une sacrée différence qui en fait un modèle plus adapté pour vous déplacer sur des longues distances hors des zones urbaines. Niveau montée, ce modèle vous permet de gravir jusqu'à 20% de pente.

Les deux modèles diffèrent en termes de puissance, chacun étant adapté à une expérience de conduite bien spécifique.

Batteries et autonomies

Comme pour les moteurs, le modèle Elwing Powerkit bénéficie de deux batteries différentes, un modèle standard et un autre modèle Long Range.

La première batterie a un poids de 0,8 kg et dispose d'une capacité de 90 Wh. Facilement transportable, elle est également très simple à remplacer. Au niveau de l'autonomie, elle vous permet de rouler l'équivalent de 15km. Si cela peut paraître faible, cette autonomie est adaptée pour les petites balades ou courses en ville. Il ne vous suffit que d'une heure pour remplir la batterie et reprendre vos activités.

La deuxième batterie, tout comme la première, est un modèle Li-ion de 216 Wh bien que plus massive. En effet, le modèle Long Rage pèse près de 1,3 kg, ce qui peut représenter une certaine contrainte au niveau de la vitesse et de la maniabilité. Pour compenser, elle vous offre une autonomie de 30 km, parfaitement adaptée pour les longs déplacements. Il est cependant important de préciser qu'une recharge complète vous demandera 2 à 3 heures selon la puissance du chargeur.

Télécommande et connectivité

Comme tout skateboard électrique qui se respecte, le Elwing Nimbus, peu importe le modèle, dispose d'une télécommande Bluetooth.

Cette dernière vous permet notamment de gérer minutieusement l'accélération et le freinage de la planche. Aussi, selon le type et la qualité de la route, vous pourrez déterminer la vitesse nécessaire du skate.

À savoir que la télécommande dispose d'autres fonctionnalités, comme un système de gestion des modes de conduite. En effet, grâce à un bouton placé sous la molette, vous pouvez alterner entre les modes Eco pour une utilisation minimale, City pour le déplacement urbain et Sport pour une puissance maximale. À vous de choisir selon le type de conduite que vous souhaitez effectuer.

Test de l'Elwhing Nimbus Powerkit : rapport qualité/prix

Il est important de savoir que le prix de l'Elwing Powerkit varie grandement selon les équipements utilisés.

Ainsi, une version de base du Nimbus et de Halokee avoisinent les 399 € tandis que des versions au top de leur capacité coûtent environ 629 €. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'avez pas forcément besoin du modèle le plus puissant, cela dépend en grande partie de vos besoins et usages. Si vous prévoyez de vous déplacer principalement en ville, alors un modèle à moteur simple suffira amplement de par les limitations au niveau de la vitesse.

En termes de rapport qualité/prix, au vu du test effectué sur l'Elwing Nimbus, la fourchette de prix entre 399 et 629 € est correcte. Que ce soit le modèle de longboard ou autre, les deux modèles profitent d'une conception de qualité. Si le nive au de confort varie d'un modèle à l'autre, l'utilisation globale reste agréable.

Powerkit et Powerkit Sport : des possibilités accrues

Au-delà des deux formats, vous avez également la possibilité de prendre une version évoluée du Powerkit, le modèle Sport.

Analysons de plus près cette version plus puissante, mais aussi plus exigeante.

Powerkit Sport : pour plus de puissances

Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, le modèle Elwing Powerkit possède une variante plus puissante, le Powerkit Sport.

Les différences ? Tout d'abord, une vitesse plus importante avec près de 38 km/h. Cela est notamment possible grâce à un moteur Dual Drive boosté. Au niveau autonomie, il n'y a toutefois pas de changement notable, la batterie restant adaptée pour exploiter la quasi-totalité de la puissance de ce modèle

Principalement utilisée pour des activités sportives, cette version combine à la fois la grande maniabilité de la version de base et des performances accrues dues à des composants plus puissants. Il est important de préciser que le Powerkit Sport n'est pas homologué pour la voie publique. Aussi, vous ne pourrez donc pas l'utiliser en zone urbaine pour faire vos courses ou tout simplement vous balader. Ainsi, ce modèle, de par ses caractéristiques, convient mieux aux amoureux de vitesse et de sensations fortes.

Quel modèle choisir ?

Le choix du modèle dépendra en premier lieu de votre usage et besoin.

Si vous aimez la vitesse et les sensations extrêmes, le Powerkit Sport est une réelle nécessité. Si vous prévoyez plutôt une utilisation régulière en ville avec les limitations de vitesse, il vous faudra impérativement choisir le modèle de base.

Si vous hésitez également entre le modèle Nimbus et Halokee, il est important de prendre en compte votre degré d'expertise. En effet, si vous êtes un habitué de la planche à roulettes, le modèle Nimbus est certainement le mieux adapté, offrant un confort et une ergonomie plus importante. À l'inverse, si vous êtes un débutant, il vous faudra un modèle stable qui pourra vous aider à vous initier. Dans ce cas, la version Halokee peut être plus intéressante.

Elwing Powerkit Un skateboard électrique au système personnalisable Voir l'offre Verdict Avec le test de l'Elwing Powerkit, nous avons pu détailler les caractéristiques essentielles du modèle. De ce que l'on a pu voir, vous avez là un skateboard électrique aux nombreuses possibilités. Son système modulaire permet à un plus grand nombre de personnes de se lancer dans cette activité sportive. Son prix reste abordable lorsqu'on tient compte des pièces pouvant être associées à la planche. Aussi, si vous cherchez un modèle de skate riche en fonctionnalités et que vous pourrez modifier à votre guise, vous avez ici le modèle adéquat. On aime Système personnalisable

Bonne performance

Matériaux solides

Modèle ergonomique

Bonne capacité de montée On aime moins Modèle Halokee non adapté aux débutants

Système de personnalisation assez complexe

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.