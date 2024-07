Test du Elwing Nimbus Cruiser : un skateboard électrique polyvalent et innovant

Le Elwing Nimbus Cruiser est un skateboard électrique compact et polyvalent destiné aux amateurs de glisse urbaine, voici notre test complet.

Vous voulez contribuer à la protection de l'environnement ? Vous recherchez un appareil écologique pour se déplacer sereinement en ville ? Optez pour le skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser. Ce modèle est actuellement devenu une référence dans ce domaine grâce à son design rétro, sa polyvalence et ses performances remarquables. De plus, le fabricant promet de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Dans ce test complet, nous explorerons en détail ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles, ainsi que les retours des utilisateurs. Notre but est de faciliter votre prise de décision.

Caractéristiques techniques

Longueur du deck : 83 cm

: 83 cm Largeur du deck : 25,5 cm

: 25,5 cm Poids : 4,9 kg

: 4,9 kg Deck : 7 couches d'érable canadien

: 7 couches d'érable canadien Roues : Polyuréthane, 83 mm de diamètre, dureté 83A

: Polyuréthane, 83 mm de diamètre, dureté 83A Trucks : Acier au carbone CNC, kingpin standard

: Acier au carbone CNC, kingpin standard Mode Sport : 32 km/h

: 32 km/h Mode City : 25 km/h

: 25 km/h Mode Eco : 15 km/h

: 15 km/h Batterie standard : jusqu'à 15 km

: jusqu'à 15 km Batterie longue portée : jusqu'à 30 km

: jusqu'à 30 km Éclairage : Phare avant et arrière intégré, réflecteurs

: Phare avant et arrière intégré, réflecteurs Avertisseur sonore : Oui

Présentation du Elwing Nimbus Cruiser

Le Elwing Nimbus Cruiser est un skateboard électrique compact conçu pour les amateurs de glisse urbaine. Il a été créé par la start-up bordelaise Elwing en 2015. Cet appareil est destiné à un public large, allant des débutants aux riders expérimentés. Il se distingue par sa polyvalence et son design rétro inspiré.

Son deck large et ses roues en polyuréthane haute qualité offrent une excellente stabilité et maniabilité, même à haute vitesse. Ce modèle est hautement personnalisable. De ce fait, les utilisateurs peuvent choisir entre différentes configurations de moteurs et de batteries.

Test du Elwing Nimbus Cruison : son design

Matériaux et construction

Le deck du Elwing Nimbus Cruiser est fabriqué en érable canadien. Ce matériau est reconnu pour sa robustesse et sa flexibilité. Le skateboard électrique est composé de sept couches. Cette conception lui permet d'offrir une durabilité exceptionnelle tout en maintenant une flexibilité adéquate pour une meilleure maniabilité. La forme concave du deck permet une prise en main optimale, assurant une grande stabilité et une réponse rapide aux mouvements du rider​.

Caractéristiques de la planche

La planche dispose d'un large tail. Cela facilite les manœuvres et le franchissement d'obstacles. Les roues en polyuréthane de 83 mm avec une dureté de 83A garantissent une conduite fluide et confortable, même sur des surfaces irrégulières​. Le système d'éclairage avant et arrière intégré, ainsi que les réflecteurs, ajoutent une couche de sécurité. C'est essentiel pour les déplacements nocturnes​.

Portabilité

Le Elwing Nimbus Cruiser est facile à transporter grâce à une poignée intégrée dans le deck. De plus, ce skateboard électrique est très léger. Il pèse 4,9 kg.

Test du Elwing Nimbus Cruiser : quelles sont les fonctionnalités offertes ?

Modes de conduite et personnalisation

Le Elwing Nimbus Cruiser est équipé de plusieurs modes de conduite pour s'adapter à différents styles et niveaux de compétence. Dans ce contexte, le mode Sport offre une vitesse maximale de 32 km/h, l'allure du mode City est de 25 km/h. Quant au mode Eco, la vitesse maximale est limitée à 15 km/h. Ce dernier procure une conduite plus douce et économique​. En outre, la planche permet une personnalisation poussée. Autrement dit, vous pouvez choisir entre la conception simple ou double moteur. Il y a également deux options d'autonomie (standard ou longue portée)​.

Système de freinage régénératif

Le Nimbus Cruiser adopte un système de freinage régénératif progressif. Autrement dit, le skateboard électrique récupère de l'énergie pendant le freinage. Cela prolonge considérablement l'autonomie de la batterie. Ce système assure également des arrêts en douceur et sécurisés, améliorant l'expérience de conduite globale​.

Connectivité et télécommande

Une télécommande intuitive contrôle le skateboard. Cela permet une accélération et un freinage précis avec une molette. L'équipement évoque également des alertes vibrantes pour signaler un niveau de batterie faible. La télécommande est rechargeable via USB-C, assurant une utilisation pratique et sans souci​.

Système d'éclairage et sécurité

Le Elwing Nimbus Cruiser est équipé de phares avant et arrière, de réflecteurs et d'un avertisseur sonore. L'objectif du concepteur est d'assurer la visibilité et la sécurité du rider, notamment lors des déplacements nocturnes​.

Test du Elwing Nimbus Cruiser : garantie et service après-vente

Le Elwing Nimbus Cruiser est non seulement un excellent produit en termes de performances et de design, mais il est également soutenu par une solide politique de garantie et un service après-vente efficace. Ces éléments contribuent à une expérience utilisateur positive et à la satisfaction des clients.

Garantie

Le Elwing Nimbus Cruiser est couvert par une garantie de deux ans. C'est une preuve de la confiance de la marque dans la durabilité et la qualité de ses produits. Il convient de noter que cette garantie couvre tous les défauts de fabrication. Pour les produits reconditionnés, la garantie est de 12 mois​.

Période d'essai

Elwing offre également une période d'essai de deux semaines. Durant ce temps, les utilisateurs peuvent tester le skateboard électrique. S'ils ne sont pas satisfaits de la performance du produit, ils peuvent le retourner gratuitement et obtenir remboursement complet. Cette politique de satisfaction ou remboursement renforce la confiance des consommateurs dans leur achat​.

Service après-vente

Le service après-vente est un autre point fort du Elwing Nimbus Cruiser. Elwing gère directement le service client. Il travaille en étroite collaboration avec plus de 100 partenaires locaux à travers la France pour assurer un service de proximité. Cela permet de répondre rapidement et efficacement aux besoins des clients, que ce soit pour les réparations, les remplacements ou les conseils d'utilisation​.

Disponibilité des pièces détachées

Pour prolonger la durée de vie de ses produits, Elwing propose une large gamme de pièces détachées et d'accessoires. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement commander des produits de rechange comme les roues, les batteries et les télécommandes via le site web d'Elwing ou auprès des partenaires locaux.

Test de l'autonomie de la batterie du skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser

L'autonomie du Nimbus Cruiser varie en fonction de la batterie choisie. Avec l'option standard, le skateboard électrique offre une autonomie allant jusqu'à 15 km. C'est suffisant pour la plupart des trajets quotidiens. Pour ceux qui ont besoin de parcourir de plus longues distances, la batterie longue portée permet de rouler jusqu'à 30 km sur une seule charge​. Le temps de recharge est de 90 minutes avec le chargeur standard et seulement 45 minutes avec le chargeur rapide​.

Test de la montée en pente du skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser

Si vous choisissez la version Single Drive, le Nimbus Cruiser peut gravir des pentes allant jusqu'à 10% d'inclinaison. Pour le Dual Drive, il peut monter une pente de 20 % d'inclinaison. Cette puissance permet non seulement de maintenir une vitesse constante sur des terrains inclinés, mais aussi d'assurer une accélération fluide et réactive.

Voici quelques conseils à prendre en compte si vous voulez assurer la longévité de votre skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser :

Entretien régulier

Il est important d'entretenir votre skateboard électrique régulièrement. Dans ce contexte, il faut :

nettoyer : vous devez essuyer la planche, les roues et les trucks pour éviter l'accumulation de saleté et de débris. Gardez en tête que ces derniers peuvent endommager les composants ;

: vous devez pour éviter l'accumulation de saleté et de débris. Gardez en tête que ces derniers peuvent endommager les composants ; vérifier les composants : inspectez régulièrement les roues, les roulements, et les trucks pour s'assurer qu'ils soient en bon état. Remplacez les pièces usées si c'est nécessaire​ ;

: inspectez régulièrement les roues, les roulements, et les trucks pour s'assurer qu'ils soient en bon état. Remplacez les pièces usées si c'est nécessaire​ ; lubrifier les roulements : appliquez un lubrifiant de qualité sur les roulements pour maintenir une performance optimale et prolonger leur durée de vie​.

Stockage approprié

Il est important de garder votre skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser dans un endroit sec et à l'abri des températures extrêmes. Évitez l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil. Cela peut dégrader les matériaux​.

Utilisation prudente

Évitez les chocs violents

Les impacts sévères peuvent endommager le deck et les composants électroniques. De ce fait, évitez autant que possible les sauts trop hauts ou les terrains trop accidentés.

Limitez l'exposition à l'eau

Certes, le skateboard électrique Elwing Nimbus Cruiser est résistant aux éclaboussures. Toutefois, il est conseillé de ne pas le plonger dans l'eau ou de rouler sous une pluie battante pour éviter d'endommager les composants électriques​.

Mise à jour et personnalisation

Elwing offre des possibilités de personnalisation et de mise à jour, permettant de remplacer ou de mettre à niveau certains composants comme les moteurs et les batteries. De plus, le concepteur vous conseille de toujours utiliser des pièces détachées et accessoires d'origine. Cela garantit une compatibilité parfaite du produit. En fait, les pièces de rechange non certifiées pourraient compromettre les performances et la sécurité de votre skateboard.

