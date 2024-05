Skateboard électrique Decathlon : comparatif des meilleurs modèles

Pour vous assurer de la qualité d'un skateboard électrique, pourquoi ne pas vous fier à Decathlon ? La célèbre boutique d'articles de sport n'en est pas à son premier coup d'essai lorsqu'il est question de proposer des modèles de planches à roulettes de qualité.

Le choix d'un skateboard électrique peut être compliqué puisqu'il y a de plus en plus de paramètres à considérer. L'un de ces paramètres concerne justement le magasin où se procurer l'article adéquat. Chez Decathlon, vous trouverez à coup sûr le skateboard électrique qui saura répondre à l'ensemble de vos besoins.

Elwing Nimbus : l'indétrônable ! On aime Excellente conception

Vitesse optimale On aime moins Demande de l'adaptation

Autonomie très juste Elwing Nimbus Le meilleur pour tous les terrains Voir l'offre Quand il est question de skateboard électrique, on pense souvent au modèle Elwing Nimbus. Considéré comme l'un des modèles phares du genre, ce dernier dispose de toutes les qualités que l'on attend d'une planche à roulettes électrique. En termes de vitesse, il peut aller jusqu'à 25 km/h. Son autonomie de 15 km est certes assez faible, mais vous pourrez le combler facilement en utilisant une batterie de rechange. Le contrôle de la télécommande est précis, vous permettant d'alterner entre les vitesses et de freiner à tout moment. Solide, étanche et durable, ce modèle tout terrain est également personnalisable. De plus, la marque Elwing constitue une valeur sûre. Si vous devez choisir un skateboard électrique complet chez Decathlon, vous avez ici le modèle parfait. Caractéristiques techniques Marque : Elwing

Poids : 6,6 kg

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 499 €

Cruiser 70 Asphalte Adventure : un modèle de robustesse On aime Modèle très solide

Bonne vitesse On aime moins Design assez sobre

Maniabilité assez complexe Cruiser 70 Asphalte Adventure Le skateboard le plus polyvalent Voir l'offre Pour aller vite et aller loin en toute sécurité, Decathlon vous propose le modèle de skateboard électrique, Cruiser 70 Asphalte Adventure. Ce dernier porte bien son nom, car il s'agit d'un modèle tout terrain qui vous permet de vous balader un peu partout. Les raisons à cela ? Une excellente conception en premier lieu, la fusion de plusieurs couches de Noyer et de Hêtre de qualité. C'est simple, l'Asphalte Adventure brille de par une solidité à toute épreuve. Cela ne veut pas dire que le modèle y perd en performance, loin de là. Avec un système de double moteur 400W, ce monstre de puissance vous permet de rouler à plus de 35 km/h. Si l'autonomie de 15 km de la batterie ne vous suffit pas, vous avez toujours la possibilité d'emmener d'autres batteries de rechange. Caractéristiques techniques Marque : Cruiser

Poids : 7 kg

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 25 km

Prix : 750 €

Ksix H2B-02 : Simple et efficace ! On aime Autonomie décente

Bonne conception On aime moins Poids élevé

Demande un certain temps d'adaptation Ksix H2B-02 Le modèle le plus maniable ! Voir l'offre Avec un design aussi sobre, on est loin de se douter que le skateboard électrique Ksix H2B-02 soit d'une grande complexité. Pourtant, il s'agit de l'un des modèles de planche de skate les plus techniques sur le marché. En effet, ce modèle exige une période d'adaptation plus ou moins élevée selon les utilisateurs. Avec son poids de 10 kg, il est difficile de pleinement contrôler cet appareil dès le départ. Cependant, une fois cette étape dépassée, cette planche deviendra votre meilleur compagnon de voyage. Modèle performant, il brille tout aussi bien au niveau de la vitesse que de l'autonomie. Son double moteur hub de 450W offre une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion de 36 V quant à elle vous permet de rouler jusqu'à 25 km. Ainsi, vous ne risquez pas de tomber en panne sans même avoir l'occasion de profiter pleinement des capacités de l'appareil. Caractéristiques techniques Marque : Ksix

Poids : 10 kg

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 25 km

Prix : 599 €

Cruiser 70 Asphalte Urban : parfait pour les déplacements en ville ! On aime Modèle durable

Maniable On aime moins Un peu trop léger

Faible autonomie Cruiser 70 Asphalte Urban Le modèle adapté pour les transports urbains ! Voir l'offre Pour ceux qui désirent se déplacer vite et efficacement en ville, Décathlon a pour vous le meilleur modèle de skateboard électrique, l'Asphalte Urban. En effet, ce modèle dispose de toutes les caractéristiques pour une utilisation exclusivement urbaine, à commencer par ses performances. Avec ses deux moteurs de 400W de chaque, vous pouvez rouler librement à 25 km/h. Ce qui attire l'œil avec ce skateboard, c'est la qualité de sa planche, de par l'association de plusieurs bois français de qualité. Cela donne ainsi une planche aussi souple que solide, permettant à l'appareil de supporter des charges lourdes. Si vous cherchez une planche pouvant vous aider à faire les courses en ville et vous balader, ne cherchez plus. Vous avez ici le modèle adéquat. Caractéristiques techniques Marque : Cruiser 70

Poids : 5 kg

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 750 €

Elwing Halokee : une valeur sûre ! On aime Maniabilité optimale

Autonomie satisfaisante On aime moins Confort moins élevé

Poids important Elwing Halokee Le skateboard avec la meilleure maniabilité Voir l'offre Si le Nimbus brille de par un confort et une vitesse élevés, le modèle Halokee d'Elwing lui offre une maniabilité d'exception. Avec ses grandes roues aussi solides que souples, vous pourrez contrôler au millimètre près cette planche. Si sa vitesse de 25 km/h est correcte, son autonomie de 30 km impressionne, d'autant plus qu'il s'agit en premier lieu d'un modèle urbain. De plus, avec la télécommande et les différents modes de conduite, vous avez la liberté de gérer la consommation d'énergie. À savoir que vous pouvez l'emmener pour monter les pentes et rouler sur de longues distances hors de la ville. Sa qualité de conception en fait un modèle tout terrain, adapté à presque toutes les routes possibles. Caractéristiques techniques Marque : Elwing

Poids : 7 kg

Vitesse maximale : 25 km/h

Autonomie : 15 km

Prix : 599 €

COYEUX 48'' : une option qui frôle la perfection On aime Excellente performance

Bonne maniabilité On aime moins Modèle pour adulte

Design assez large COYEUX Skateboard électrique 48", Skateboard Tout-Terrain Tout-Terrain, Vitesse maximale 40 km/h, Moteur 1650 W et télécommande, Plateau en érable 10 1 369.74 € Voir l'offre Voir plus d'offres Patientez... Nous cherchons le prix de ce produit sur d'autres sites Le COYEUX 48'' n'est pas seulement une alternative aux modèles de chez Decathlon, il s'agit d'un modèle de skate qui excelle en tout point. En effet, cette planche profite d'une finition de qualité, avec un savant mélange entre bois de bambou, d'érables et autres types de bois souple. C'est simple, vous avez ici l'un des skateboards les plus solides sur le marché. Ses performances sont à la hauteur de sa conception puisque sa vitesse exceptionnelle de 40 km/h vous permet de parcourir de très longues distances en un temps record. Son autonomie de 20 km est acceptable du moment que vous prévoyez une batterie de rechange. En somme, vous avez ici un modèle plus qu'équilibré et qui excelle partout. Caractéristique techniques Marque : COYEUX

Poids : 6 kg

Vitesse maximale : 40 km/h

Autonomie : 15-20 km

Prix : 629 €

Inboard M1 : une excellente alternative ! On aime Recharge très rapide

Bonne vitesse On aime moins Autonomie très faible

Nécessite l'utilisation de batteries de rechange Inboard M1 Le modèle le plus polyvalent Voir l'offre Si malgré les modèles que nous vous avons présentés vous ne trouvez pas le skateboard électrique idéal chez Decathlon, nous vous offrons avec l'Inboard M1, une alternative. Cette planche à roulettes assez large arbore un design très simple, mais cache une grande robustesse de par sa planche solide et ses roues de qualité. Cela lui permet de supporter des charges de plus de 113 kg. Sa très faible autonomie de 12 km peut faire peur, mais l'appareil compense avec une recharge très rapide, soit 90 minutes. Idéal pour le déplacement en ville, vous pouvez également utiliser ce modèle si vous vous sentez plus aventureux. De par sa polyvalence, il s'agit d'une excellente alternative aux skates de chez Decathlon. Caractéristiques techniques Marque : Inboard

Poids : 6,5 kg

Vitesse maximale : 35 km/h

Autonomie : 12 km

Prix : 449 €

FAQ

Quelles sont les particularités d'un skateboard électrique ?

Cette question peut paraître naturelle, mais il n'est pas toujours évident d'y répondre.

Il faut savoir que comme son nom l'indique, un skateboard électrique dispose d'un système électrique lui permettant de fonctionner de manière indépendante. Plus exactement, il profite d'un moteur et d'une batterie intégrée qui vous permet de rouler sans avoir à pousser votre planche ou faire un effort.

Cela vous permet notamment de voyager plus loin, de traverser des terrains qu'un skateboard classique ne vous aurait pas permis. De plus, lorsque votre appareil sera à court d'énergie, vous pourrez toujours utiliser pousser votre skateboard pour avancer. Ainsi, cela offre plus de possibilités en plus de vous permettre de conserver votre énergie.

Enfin, il faut savoir que la majorité des modèles profitent de systèmes de contrôle à distance via une télécommande spécifique. À vous la joie de contrôler astucieusement l'accélération et le freinage de votre appareil.

Pourquoi choisir un modèle sur Decathlon ?

Decathlon a depuis toujours été une référence lorsqu'il est question d'appareils et accessoires de sports de qualité.

Cette fois encore, le magasin ne fait pas exception en proposant uniquement de bonnes références en termes de skateboard électrique. À l'exemple d'Elwing Nimbus, vous ne trouverez que des planches à roulette robuste, puissante et complète. De plus, le site offre des informations complètes concernant les produits, allant de ses performances à ses capacités, en passant sur les matériaux de conception.

Ainsi, Decathlon représente une mine d'or d'informations importantes pour connaître les skateboards électriques de manière plus précise. Une nécessité quand on s'intéresse à un modèle en particulier. Choisir un skateboard électrique chez Decathlon, c'est s'assurer de la qualité du produit et de ses caractéristiques.

Il n'est pas forcément évident de bien commencer le skateboard électrique.

Le premier point à apprendre impérativement, c'est la stabilité. Pour cela, il est essentiel de gérer son centre de gravité en commençant par adopter la posture adaptée. Une période d'adaptation et un entraînement régulier permettent d'avoir les compétences nécessaires pour rester stables sur une planche.

Par la suite, il faut comprendre les spécificités du modèle choisi. Chaque skateboard électrique possède des caractéristiques propres, vitesse comme autonomie, en passant par le bois de la planche. En comprenant ces éléments, vous serez à même de mieux contrôler votre planche et utiliser son plein potentiel.

Pour bien commencer, il est important de privilégier les routes stables. À mesure que vous vous améliorez, vous pouvez vous lancer vers des terrains plus extrêmes. Le secret de la maîtrise d'un skateboard électrique est la patience et la rigueur.

Le top 3 de la rédaction – mai 2024

