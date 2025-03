Le Sternboard : Le skate électrique 3-en-1 pour riders audacieux !

Pourquoi se limiter aux trottoirs quand on peut explorer la nature, les plages et même les pistes enneigées ? C’est le pari audacieux que relève le Sternboard, un skate électrique tout-terrain conçu en France. Une innovation signée SQ-Motors, qui séduit déjà aussi bien les riders que les professionnels du tourisme.

Une technologie innovante pour repousser les limites de la glisse

Le skate électrique Sternboard est né de l’imagination d’Édouard Aubert et Adrien Ladan, deux passionnés de glisse et d’ingénierie. Il dispose de trois roues, dont deux à l’avant et une à l’arrière, ainsi que d’un moteur de 1000 ou 2000 W. Ce skate atteint en outre jusqu’à 65 km/h sur des pistes adaptées. Son secret ? Une batterie déportée qui assure une autonomie de 100 km tout en allégeant la planche. Résultat : une maniabilité exceptionnelle, que ce soit sur le bitume, le sable ou la neige.

Mais l’innovation du skate électrique Sternboard ne s’arrête pas là. Ce skateboard électrique continue effectivement d’évoluer, avec une version neige en développement. Celle-ci intègre une chenille motorisée à l’arrière et des mini-skis à l’avant pour les pistes damées.Ce concept unique en son genre ouvre alors de nouvelles perspectives pour le tourisme de loisirs. Il introduit par exemple des activités inédites dans les stations de ski.

L’histoire inspirante du skate électrique Sternboard

L’aventure des skateboards électriques de SQ-Motors commence en 2019, avec des premiers prototypes bricolés dans un garage. Quatre ans plus tard, et après de nombreuses nuits blanches, les fondateurs lancent la marque. Ils transforment ensuite leur concept en un produit commercialisable. En 2023, ils déposent leur brevet et entament la production. Ils séduisent rapidement les passionnés aussi bien que les professionnels. Le skate attire aussi l’attention des stations de ski, qui voient en lui une offre de loisirs originale.

Aujourd’hui, le skate électrique Sternboard est disponible à partir de 2 900 euros pour la version classique. On a par ailleurs l’option neige accessible avec 1 000 euros en plus. SQ-Motors s’engage également dans une démarche de simplification de la production et de développement international. En même temps, l’entreprise reste fidèle à ses valeurs d’innovation et de mobilité durable. Cette success story française prouve ainsi qu’avec de l’audace et de la persévérance, on peut redéfinir les codes du sport et des loisirs !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn