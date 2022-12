Les acteurs de Spider-Man classés du meilleur au pire

Depuis 2002, trois acteurs différents, Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, ont incarné le sympathique héros du quartier dans Spider-Man. Chacun a offert un point de vue résolument différent sur l’ancienne tête de toile.

Les jeunes de la génération X pourraient indiquer qu’il n’y a jamais eu de meilleur moment que lorsque Tobey Maguire a embrassé Kirsten Dunst la tête en bas sous la pluie. Pourtant, pour ceux qui ont grandi (ou qui grandissent) à l’époque du Marvel Cinematic Universe, la seule réponse possible est Tom Holland. Cet article tente de savoir qui est le meilleur Peter Parker à n’avoir jamais tissé une toile.

Tom Holland

La raison pour laquelle Tom Holland occupe la première place sur la liste de ce classement du meilleur acteur Spider-Man, est que pour la première fois, le personnage et l’acteur sont tous deux adaptés à leur âge. Maguire et Garfield, qui avaient tous deux leurs points forts, étaient néanmoins clairement plus âgés que le lycéen qu’ils étaient censés incarner. Holland l’est aussi, mais à quelques années près. Il avait 19 ans lorsqu’il a fait ses débuts, alors que Maguire et Garfield avaient respectivement 27 et 29 ans, et cela fait une différence.

Dans la même veine, le Peter de Holland correspond à un adolescent jeune, naïf et maladroit. La combinaison de l’écriture, du physique de Holland et de son véritable talent d’acteur le rapproche en apparence du personnage imaginé par Stan Lee et Steve Ditko.

Tobey Maguire

Au milieu de Spider-Man 2, il y a une scène où Peter, interprété par Tobey Maguire, raconte à tante May (Rosemary Harris) ce qui s’est réellement passé la nuit où l’oncle Ben est mort. Lorsqu’il raconte les événements du premier film, ses yeux bleus lugubres ne clignent jamais, même s’ils pleurent.

Ce moment fait partie des plus petits de la trilogie Spider-Man réalisée par Sam Raimi, mais il constitue également l’un des préférés du réalisateur. La raison en est qu’il témoigne de tout ce que Maguire a apporté au rôle. En tant qu’acteur de caractère introspectif plutôt qu’acteur principal traditionnel, Maguire n’avait peut-être pas le sarcasme de Parker. Cependant, il a su transmettre à son personnage son sens du devoir souvent torturé et sa détermination innée à toujours faire ce qui est juste.

Andrew Garfield

Devant le film Spider-Man : No Way Home, impossible de ne pas penser à ce qui aurait pu se passer. Toujours aussi charmant et drôle tout au long du troisième acte de la suite du MCU, Andrew Garfield a su incarner la passion pour Peter Parker dont il a toujours parlé avec tant d’éloquence dans la presse. Franchement, il a volé la vedette aux deux autres et a laissé entendre qu’il aurait pu être le meilleur Spider-Man si les circonstances avaient été différentes.

Malheureusement pour Garfield, il sera surtout jugé en fonction des deux films qu’il a interprétés dans le rôle de wallcrawler : The Amazing Spider-Man (2012) et The Amazing Spider-Man 2 (2014). Aux prises avec de mauvais scénarios et de pires notes du studio pour ces deux films, Garfield a été contraint d’incarner un Spidey. Ce dernier se distinguait de la version populaire de Tobey Maguire quelques années auparavant.

