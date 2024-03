[TOP] Les acteurs Batman classés du pire au meilleur

Batman est incontestablement l'un des personnages les plus adulés et les plus suivis de tous les temps. Nous revenons aujourd'hui sur les différents acteurs ayant joué Batman à l'écran.

Le rôle de Bruce Wayne alias Batman a été interprété par un nombre plus élevé d'acteurs que tout autre super-héros du cinéma. La majorité n'a toutefois tenu ce rôle que dans un seul film.

Toutefois, après The Dale Knight Rises, Christian Bale est le seul à avoir incarné ce personnage de DC sur plus de deux épisodes. Il n'avait d'ailleurs pas tellement de concurrents à l'exception de Michael Keaton. Ben Affleck l'a ensuite égalé avant de délaisser le rôle à Robert Pattinson.

Nous dressons aujourd'hui le classement du pire au meilleur des acteurs Batman avant que l'histoire n'affiche une autre version.

9. George Clooney

Comme le reconnaît volontiers l'acteur, il fut l'infortuné de tous les acteurs Batman. Il a même annoncé un jour que cet opus était un gaspillage d'argent. Clooney aurait même conservé une photo de lui dans le costume pour lui rappeler sa mauvaise décision. Batman & Robin est sans aucun doute le pire de tous les films de ce chevalier noir masqué.

Il a pris, en 1997, la relève lorsque Val Kilmer n'a pas pu reprendre le rôle à cause d'un souci d'agenda. Joel Schumacher, le réalisateur pensait que le beau docteur des Urgences pouvait alléger le personnage. Ce ne fut pas le cas. De grands noms du cinéma comme Arnold Schwarzenegger, Uma Thurman, Alicia Silverstone… apparaissaient dans ce film. Cela n'a toutefois pas suffi pour séduire les fans.

Certains critiques avaient même déclaré que George Clooney était le grand zéro du film. Il ne faut cependant pas attribuer uniquement ce fiasco total à l'acteur. L'écriture et la réalisation manquent, elles aussi, de panache.

8. Lewis G. Wilson

Cet acteur a la particularité d'être le premier à interpréter Batman adulte. L'inconnu s'est glissé dans ce personnage durant les 15 épisodes de la série de films Batman produite par la Columbia.

Être le premier à enfiler les collants l'a fortement désavantagé par rapport aux autres acteurs Batman. D'autant plus que son physique ne semblait pas correspondre à celui du personnage.

Il a été la proie de nombreuses critiques. Sa voix trop aiguë, son accent… tout chez lui a été passé au peigne fin par ses détracteurs.

7. Robert Lowery

En 1949, cet acteur se glisse lui aussi dans les collants de Lewis G. Wilson pour prendre sa relève. Contrairement à son prédécesseur, Robert Lowery avait déjà un CV bien fourni en tant qu'acteur. Il portait aussi mieux le costume de l'homme chauve-souris en portant sa ceinture pile là où il le fallait. Son physique et de meilleures scènes de combat ont optimisé l'expérience de visionnage.

6. Ben Affleck

Ben Affleck est surement l'acteur Batman qui a dû faire face à la plus grande haine sur les réseaux sociaux. Il a cependant bien joué le rôle du chevalier masqué maussade et dépassé dans les films controversés de Zack Snyder.

Affleck s'est illustré dans Batman contre Superman : L'aube de la justice (2016), dans Suicide Squad (2016) et dans Justice League (2017). Les fans se sont toutefois déchainés contre lui, peut-être à cause de ses flops dans Gigli, Jersey Girl, Daredevil…

Ces fans l'ont toutefois reconnu à sa juste valeur quelques années plus tard. Et oui, il a su offrir une solide performance dans la peau de Batman. Son physique parfait pour le rôle et son charisme ont fini par avoir raison des réticences des fans.

5. Val Kilmer

Val Kilmer apparaît dans la peau du super-héros au masque de chauve-souris dans Batman Forever (1995). Il reprend le rôle lorsque Michael Keaton a choisi d'arrêter. Cet acteur s'est alors illustré par un style plus naturel et le public en a été charmé.

Le réalisateur Joel Schumacher l'avait remarqué après sa performance dans Tombstone. Ce grand fan de Batman a sauté sur l'occasion pour se glisser à l'écran dans la peau de son héros. Il a même donné son accord sans connaître un quelconque détail du scénario.

Dans ce film, Kilmer doit protéger Gotham du Sphinx et de Double-Face. L'acteur a su humaniser le rôle de Bruce Wayne, cet homme sombre et traumatisé. Il a aussi été fabuleux dans le rôle de Batman, cette force puissante et décomplexée n'acceptant pas de se soumettre aux lois. Il est bien dommage qu'il n'ait accepté de rester que pour un seul film.

4. Adam West Anderson

Il est l'un des acteurs Batman à avoir passé le plus de temps dans la Batcave. Adam West fut tantôt adulé pour son charme loufoque, tantôt détesté pour avoir terni l'image de l'homme chauve-souris. Dans tous les cas, force est de constater qu'il a réussi une performance. Il a imprimé une personnalité impeccable du gardien de la ville de Gotham dans nos cerveaux.

West a campé dans ce rôle sur trois saisons réussies d'un long métrage en 1966. C'est l'acteur qui a véritablement introduit le personnage de Batman dans le monde des super-héros de DC. Ses capacités de combat laissaient toutefois quelque peu à désirer.

N'oublions pas qu'Adam West a également fait la voix de son ancien personnage dans Batman : Le Retour des justiciers masqués et dans Batman vs Double-Face.

3. Robert Pattinson

Le génie de Matt Reeves, le réalisateur, se ressent tout au long du film. Robert Pattinson dans la peau de Batman, annonce dès le début du film qu'il est la Vengeance. Ce ne sera pas la morale de l'histoire, mais plus une ombre qui plane sur elle du début à sa fin.

Pattinson a su jouer à la perfection cette nouvelle interprétation du Batman : le plus froid, impassible, mais aussi le plus humain. Les scènes d'action sont parfaites, brutales, mais sans aucune violence sanguinolente. De tous les acteurs Batman, Robert Pattinson semble être le seul à inspirer autant de respect et de crainte.

Que ce soit du côté du réalisateur, de Robert Pattinson et des autres acteurs, tout est parfait. Ils ont su faire un film magnifique esthétiquement époustouflant et sans aucun excès.

Dans la peau de l'homme chauve-souris, Robert Pattinson a su délivrer une prestation magnifique.

2. Christian Bale

Entre les prestations d'Adam West et de George Clooney, Batman semble être destiné à rester une mascarade. C'était sans compter sur Christopher Nolan, le réalisateur de Memento et Insomnia a repris les rênes et a réinventé la franchise. Sans oublier Christian Bale et ses performances.

Les critiques étaient favorables dès Batman Begins (2005), son premier opus de la série malgré la voix ultra-rauque du héros. Bale continue sur sa lancée en apportant une intensité particulière à son rôle. Cela s'est encore ressenti dans The Dark Knight (2008) et dans The Dark Knight Rises (2012).

1. Michael Keaton

La sélection de Michael Keaton est l'un des plus gros paris jamais faits par un studio de cinéma. Plus connu pour ses rôles comiques, Keaton a fait, dès l'annonce de son personnage, face à une réaction quasiment universelle de rejet de la part des fans.

Il a toutefois prouvé à tout le monde qu'il était à la hauteur des attentes de Tim Burton, le réalisateur. Michael Keaton a su jouer le personnage sombre et mystérieux tout en étant capable d'être ironique quand il le faut. Cet acteur savait tempérer son côté explosif et fou pour se glisser dans la peau du torturé, riche et beau Bruce Wayne.

Ses performances ont fait l'unanimité chez le public, et ce, aussi bien dans Batman (1989) que dans Batman : Le Défi (1992). Conscient de ses performances, il est capable de dire sans ciller qu'il est le Batman par excellence. Et vous savez quoi ? Nous pensons qu'il a tout à fait raison ! Ce sont les meilleurs acteurs Batman à ce jour.

Vous avez aimé ce classement ? Découvrez notre :