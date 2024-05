Voici notre sélection des meilleurs films avec Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio est considéré comme l'un des acteurs les plus talentueux, polyvalents et respectés de sa génération. L'acteur jouit d'une carrière riche en performances mémorables. Il est à la fois une icône internationale et un grand passionné d'art. Des débuts prometteurs à Hollywood au sommet du box-office, ses choix de rôle audacieux et diversifiés ont marqué l'industrie du cinéma. C'est ce dont je vais évoquer dans ce post. Je vous invite alors à explorer ma sélection des meilleurs films avec Leonardo DiCaprio.

Biographie de Leonardo DiCaprio

De son vrai nom Leonardo Wilhelm DiCaprio, il est né le 11 novembre 1974 à Los Angeles en Californie. C'est le fils unique de George, un artiste, et Irmelin, une ancienne secrétaire légale. Élevé dans un quartier pauvre de Los Angeles, il a dû batailler dur pour construire sa carrière d'acteur.



Il vit actuellement à Los Angeles et possède plusieurs résidences un peu partout dans le monde. Sa compagne actuelle est Vottoria Ceretti. C'est un jeune mannequin italien de 25 ans. DiCaprio est reconnu pour son engagement environnemental et social, souvent qualifié d'humanitaire avant-gardiste. On l'apprécie aussi pour sa capacité à entrer dans la peau de personnages complexes et variés.

What's Eating Gilbert Grape (1993)

Dans ce film, DiCaprio incarne Arnie Grape, le frère handicapé mental de Gilbert. Ce dernier est joué par Johnny Depp à l'époque. Sa performance a été saluée par la critique et lui a valu sa première nomination aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle.

Romeo + Juliette (1996)

Ce film est réalisé par Baz Luhrmann. Il s'agit d'une adaptation moderne et audacieuse de la célèbre pièce de Shakespeare. Il met en vedette Leonardo DiCaprio dans le rôle de Romeo Montague. Claire Danes a joué le rôle de Juliette pendant cette période.



Dans ce film, Dicaprio et Claire Danes (Roméo et Juliette) tentent de surmonter les obstacles imposés par leurs familles rivales pour vivre librement leur amour. Ce film propulse l'acteur au rang d'icône romantique hollywoodienne et confirme son talent d'acteur dramatique.

Titanic (1997)

Le film qui a définitivement placé Leonardo DiCaprio sous le feu des projecteurs est sans conteste Titanic. Le réalisateur était le célèbre James Cameron. Dans ce drame romantique historique, il incarne Jack Dawson. C'est un jeune artiste embarqué à bord du célèbre paquebot. Il va tomber amoureux de Rose, jouée par Kate Winslet. Le succès phénoménal de Titanic est indissociable de la performance sincère et émouvante de DiCaprio. Cela lui a permis de capter l'attention du public du monde entier.

Gangs of New York (2002)

Il s'agit d'un film martial réalisé par Martin Scorsese. Ici, Leonardo DiCaprio est Amsterdam Vallon, un jeune immigrant irlandais aux États-Unis. Il cherche à venger la mort de son père en affrontant le chef d'une bande locale.



Ce dernier est interprété par Daniel Day-Lewis. « Gangs of New York » marque un tournant dans la carrière de l'acteur. Il délaisse les rôles romantiques pour prouver qu'il peut jouer également des personnages plus sombres et intenses.

Catch Me If You Can (2002)

Il s'agit d'une réalisation de Steven Spielberg. Il raconte l'histoire vraie de Frank Abagnale Jr. C'est un arnaqueur prodige qui a réussi à escroquer des millions de dollars avant son 19e anniversaire. DiCaprio dépeint Abagnale avec une aisance et un charme qui rendent le personnage incroyablement sympathique malgré ses méfaits.

The Aviator (2004)

De nouveau sous la direction de Scorsese, Leonardo DiCaprio incarne ici le génial, mais tourmenté Howard Hughes. C'est un aviateur et réalisateur de cinéma américain. La performance hors-norme de DiCaprio lui a valu de multiples nominations aux awards. Le film lui a, par exemple, permis d'obtenir un Golden Globe et un BAFTA du meilleur acteur.

Blood Diamond (2006)

Dans ce thriller politico-social réalisé par Edward Zwick, Leonardo DiCaprio interprète Danny Archer. Il s'agit d'un mercenaire zimbabwéen qui s'associe à un pêcheur sierra-léonais. Ce dernier est incarné par Djimon Hounsou.



Ensemble, ils tentent de retrouver un diamant rare qui pourrait changer leurs vies tout en dénonçant les atrocités commises dans la région à cause de ces pierres précieuses. L'enjeu environnemental du film reflète également l'engagement personnel de l'acteur pour la cause écologique.

Revolutionary Road (2008)

Il retrouve Kate Winslet dans ce drame réalisé par Sam Mendes. L'acteur et l'actrice jouent ici un couple marié en crise dans les années 1950. Leurs performances ont été saluées. Elles démontrent une chimie et une profondeur émotionnelle remarquables.

Films avec Leonardo Dicaprio : Inception/ Shutter Island (2010)

Ces deux films sont sortis en 2010. Inception est une science-fiction réalisée par Christopher Nolan. Dans ce chef-d'œuvre audacieux, Leonardo DiCaprio incarne Dom Cobb dans le rôle d'un voleur. Ce dernier se spécialise dans l'extraction des secrets enfouis dans l'inconscient de ses victimes lorsqu'elles rêvent. Le personnage complexe qu'il incarne lui permet d'affirmer sa capacité à prendre des rôles sortant des sentiers battus.

Shutter Island est une autre collaboration réussie avec Scorsese. Ici, DiCaprio joue Teddy Daniels, un U.S. Marshal. Ce dernier enquête notamment sur la disparition d'une patiente d'un hôpital psychiatrique situé sur une île isolée. Le film est un thriller psychologique tendu. La performance de DiCaprio est centrale à son atmosphère mystérieuse et déroutante.

Django Unchained (2012)

Django Unchained fait partie des grands films du réalisateur Quentin Tarantino. Il offre à Leonardo DiCaprio un rôle de méchant aussi singulier qu'inoubliable : Calvin J. Candie. C'est le propriétaire sadique d'une plantation où sont enfermés les esclaves du héros, incarné par Jamie Foxx. Évoluant avec brio dans cet univers violent et déjanté, DiCaprio démontre une fois de plus l'étendue de ses talents.

The Wolf of Wall Street (2013)

S'attaquant cette fois au monde corrompu de la finance, Martin Scorsese offre à Leonardo DiCaprio le rôle principal de son film The Wolf of Wall Street. L'acteur a ainsi incarné Jordan Belfort. Il s'agit d'un courtier impitoyable dont l'ascension fulgurante se solde par de graves revers financiers et judiciaires. DiCaprio jouit alors d'un personnage haut en couleur, imprévisible et charismatique à souhait. Il déploie toute sa classe et ne passe évidemment pas inaperçu aux yeux des critiques ainsi que du public.

The Revenant (2015)

Le réalisateur de ce film est Alejandro González Iñárritu. DiCaprio incarne Hugh Glass. C'est un trappeur qui lutte pour sa survie après avoir été grièvement blessé et laissé pour mort par son équipe lors d'une expédition dans les années 1820. Ce rôle exigeant, pour lequel il a dû endurer des conditions extrêmes, lui a valu son premier Oscar du meilleur acteur.

Once Upon a Time…in Hollywood (2019)

Pour sa neuvième réalisation, Quentin Tarantino met en scène Leonardo DiCaprio dans Once Upon a Time…in Hollywood. Celui-ci interprète Rick Dalton, un acteur sur le déclin qui cherche à donner un second souffle à sa carrière. Il est accompagné de Brad Pitt, qui joue Cliff Booth, son cascadeur attitré. Les deux hommes vont être mêlés à l'affaire Manson et voir leur destin changer radicalement. Le duo formé à l'écran par DiCaprio et Pitt fait désormais partie des plus marquants dans l'histoire du cinéma.

Don't Look Up (2021)

C'est une comédie satirique réalisée par Adam McKay. DiCaprio y joue le rôle d'un astronome tentant de prévenir l'humanité d'une menace imminente liée à une comète. Le film aborde des thèmes tels que le déni climatique et la désinformation.

Killers of the Flower Moon (2022)

Réalisé par Martin Scorsese, ce film dramatique se base sur le livre du même nom de David Grann. DiCaprio y incarne Ernest Burkhart. C'est un personnage impliqué dans les meurtres de la tribu Osage dans les années 1920. Ce film devrait sortir en 2022.

The Black Hand

Ce film est en préproduction et est basé sur le livre « The Black Hand: The Epic War Between a Brilliant Detective and the Deadliest Secret Society in American History” de Stephan Talty. DiCaprio y jouera le rôle de Joseph Petrosino. C'est un détective qui a combattu la mafia italienne à New York au début du XXe siècle.

Roosevelt

« Roosevelt » est un projet de film biographique sur Theodore Roosevelt, l'ancien président américain. Leonardo DiCaprio s'y attache pour jouer un rôle clé. En plus de son rôle d'acteur, DiCaprio s'implique également en tant que producteur du film. Cette double implication souligne l'intérêt et l'engagement de DiCaprio envers ce projet, ainsi que sa volonté de contribuer activement à sa réalisation.



Le film « Roosevelt » vise à explorer la vie et l'héritage de Theodore Roosevelt. C'est une figure emblématique de l'histoire américaine. Il est connu pour son leadership, son engagement envers la conservation de l'environnement et son rôle dans l'expansion de la puissance américaine sur la scène internationale.



En tant que producteur, DiCaprio peut jouer un rôle important dans la direction créative du film. L'histoire de Roosevelt est toutefois présentée de manière authentique et captivante.

Bien que la date de sortie spécifique de « Roosevelt » ne soit pas encore annoncée, son développement en cours laisse présager un projet ambitieux.



Le film pourrait d'ailleurs offrir à DiCaprio une autre opportunité de briller sur le grand écran tout en explorant un aspect fascinant de l'histoire américaine.



Au fil de sa carrière foisonnante, Leonardo DiCaprio étonne et démontre sa faculté à explorer des univers toujours plus variés. En choisissant avec soin et audace ses partenaires et ses projets, il parvient à créer un panthéon inoubliable de personnages. Ceux-ci ont marqué l'histoire du cinéma. Son succès est indubitablement le reflet d'un parcours sincère. Ce parcours est centré sur la passion de son art.

