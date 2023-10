Les meilleurs films de Martin Scorsese : votre préféré a-t-il été retenu ?

Avec près d’une trentaine de films à son actif, Martin Scorsese est sans conteste l’un des réalisateurs les plus marquants et réputés de l’histoire du cinéma. De ses premières œuvres aux succès planétaires, il a su captiver le public avec des films engagés, forts et puissamment expressifs. Fans ou curieux, découvrez ici un panorama des meilleurs films signés par ce génie du septième art.

Taxi Driver : la montée en puissance d’un homme désœuvré

Sorti en 1976, Taxi Driver s’est rapidement imposé comme un classique indétrônable. Dans cette œuvre sombre et violente, Scorsese nous plonge dans l’environnement étouffant de New York. Et ce, à travers les yeux de Travis Bickle, interprété magistralement par Robert De Niro.

Cet ancien Marine traumatisé par la guerre du Vietnam et insomniaque devient chauffeur de taxi pour tuer le temps. Au fur et à mesure des rencontres qu’il fera durant ses errances nocturnes, notre héros déchu sombrera inexorablement dans la violence et la folie.

Du miroir déformant de l’Amérique à la quête éperdue de Travis

Taxi Driver brille notamment par sa capacité à offrir un portrait intime et terrifiant de l’époque post-Vietnam. Moment charnière pour l’Amérique avec de grands bouleversements. On assiste impuissant à la descente aux enfers d’un homme perdu. Un être qui tente désespérément de trouver un sens à sa vie chaotique et insipide.

Les Affranchis : le monde impitoyable de la mafia américaine

Délivrant en 1990 l’une de ses œuvres les plus mémorables avec Les Affranchis, Martin Scorsese s’attaque cette fois-ci au thème du crime organisé. Dans ce film inspiré de faits réels et adapté du livre « Wise Guys » signé par Nicholas Pilleggi, on découvre le parcours d’Henry Hill, une figure montante de la pègre new-yorkaise interprétée par Ray Liotta.

Un scénario béton, des dialogues ciselés et une réalisation magistrale

Tout au long du récit, on assiste à une véritable plongée dans les rouages de la mafia italo-américaine et aux manigances de ceux qui tentent de s’y faire une place. Le rythme effréné et virevoltant imposé par Scorsese offre des moments électriques où tout peut basculer. C’est notamment grâce à cela que Les Affranchis demeure encore aujourd’hui l’un des films les plus appréciés sur le thème de la pègre.

Casino : les sombres coulisses du jeu

Au milieu des années 90, Martin Scorsese nous convie dans l’univers flamboyant et trempé de corruption du Las Vegas des années 70-80 avec Casino. Mettant à nouveau en scène Joe Pesci et Robert De Niro, le film narre les péripéties de Sam « Ace » Rothstein (De Niro), un ancien bookmaker chargé par la mafia de diriger un célèbre casino. Cependant, ses liens avec Nicky Santoro (Joe Pesci), une brute sadique et incontrôlable, vont peu à peu tout faire basculer.

Le déclin d’un empire rongé par l’argent et le pouvoir

Casino est sans aucun doute l’un des meilleurs films de Martin Scorsese sur le sujet du crime organisé, cette fois-ci traité sous un angle différent avec comme fil conducteur le jeu. Les acteurs y sont magistraux, la tension palpable durant trois heures de fresque impitoyable et viscérale.

Gangs of New York : récit hors normes au cœur du XIXe siècle

En 2002, Scorsese change complètement d’époque et réalise Gangs of New York. Un projet ambitieux qui retrace les luttes entre différents quartiers de la ville de New York dans les années 1860. Le casting de choix se compose notamment de Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz et Daniel Day-Lewis. Très vite, ce film s’avère palpitant et permet de poser un nouveau regard sur la métropole américaine.

L’affrontement titanesque entre deux puissants gangs

Les combats épiques, les décors naturels impressionnants et la violence omniprésente ont forgé la renommée de ce chef-d’œuvre historique. Si certains pourront lui reprocher une certaine longueur, Gangs of New York reste un véritable morceau de bravoure. Une épopée mêlant aventure et de tragédie.

Le Loup de Wall Street : l’ascension démesurée d’un trader

Inspiré des mémoires du courtier Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio), Le Loup de Wall Street fait figure d’événement à sa sortie en 2013. Scorsese réussit ici un film parfait. Avec un humour corrosif, il narre la vie extravagante de Belfort. Une figure de l’économie américaine, le loup qui ne recule devant rien pour s’enrichir et parvenir à ses fins.

Un portrait cinglant de l’Amérique des années 1980-90

Avec ce film iconoclaste et provocateur, Martin Scorsese signe une fresque désillusionnée. Et ne fait aucune concession sur les travers de son époque. Les performances hors normes et le rythme endiablé brossé font de cette œuvre une référence sur le sujet des cols blancs.

