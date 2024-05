Barbare : on vous explique la fin choquante du film n°1 sur Netflix

Adeptes de cinéma horrifique ? Découvrez la fin de Barbare, l'un des film d'horreur les plus flippants de cette décennie et qui est actuellement disponible sur Netflix dans ce qui suit. Un décryptage qui vous permettra de mieux comprendre l'histoire avec des spoilers bien évidemment !

Si vous êtes un incollable en matière de films d'horreur, vous vous souvenez que Barbare était sorti en streaming en 2022 avant de disparaître comme par enchantement des plateformes. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le voir, ou ceux qui rêvent de le revoir, le film de Zach Cregger est actuellement disponible sur Netflix.

Ce chef-d'œuvre qui met en vedette Georgina Campbell et Justin Long, réinvente le concept des maisons hantées dans les films d'horreur. Vous pouvez retrouver dans ce film une version beaucoup plus moderne avec la même intensité de peur ! Alors, comment se termine le film ? Un tour d'horizon de la fin de Barbare, que vous pourrez retrouver dans l'immense vidéothèque de Netflix, ci-dessous !

Fin de Barbare sur Netflix : lorsque votre location Airbnb devient votre pire cauchemar

Alors que Tess Marshall (Georgina Campbell) se rend à Détroit pour passer un entretien d'embauche, elle décide de louer une chambre en passant par un Airbnb. Sauf que ce n'est pas n'importe quelle maison, elle cache des secrets des plus glauques à vous faire glacer le sang. Cette nuit-là, la pluie tombe des cordes et la jeune femme est exténuée de son voyage. Elle n'a qu'une idée en tête : passer une bonne nuit de sommeil pour être d'aplomb.

Mais au moment de franchir la porte, une surprise de taille va l'attendre. Sa chambre a déjà été louée par un autre homme, plus ou moins étrange. Sous la fatigue, elle décide quand même d'y passer la nuit, sauf qu'elle est sur le point de signer sa descente aux enfers…

Barbare : qui meurt à la fin du film ?

Dans la fin de Barbare, le film d'horreur qui cartonne actuellement sur Netflix, nous pouvons voir que seule Tess sortira vivante de toute l'histoire. Après qu'AJ (Justin Long), le propriétaire de la maison mis en location l'a poussé dans le vide pour pouvoir sauver sa peau, cette dernière a été sauvé in extremis par La Mère, la femme monstre qui les hante depuis le début du film.

Alors qu'il essaie d'expliquer à Tess pourquoi il a agi ainsi, la femme monstre s'est levé et le tue froidement. Elle s'est tournée vers Tess et lui demande de rentrer avec elle dans la maison hantée. Sauf que l'instinct de survie de la jeune femme prend le dessus et elle lui tire dessus avec l'arme de Keith (Bill Skarsgård) son ancien colocataire tué par La Mère au tout début. Le soleil se lève et nous pouvons voir la seule survivante s'éloigner au loin. C'est la fin !

Disclaimer : Dans le film, nous pouvons découvrir que La Mère n'est autre que le fruit de l'inceste multi-générationnel de Frank, l'ancien propriétaire de la maison. Dans les années 80, cet homme avait enlevé des femmes, les violait et les tenait captives. Il filmait ces scènes et élevait les enfants issus de ces agressions. C'est donc l'origine des relations consanguines qui donna naissance à cette femme difforme aux forces surhumaines qui terrorise ses proies.

