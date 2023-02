Stephen King : Top 10 des films adaptés de ses œuvres

Découvrez les meilleurs films d’horreur adaptés des œuvres de Stephen King, l’auteur spécialisé dans les romans d’horreur !

Stephen King, surnommé le romancier de l’horreur est devenu une figure emblématique d’Hollywood et cela depuis quelques décennies. Ses livres ont fait l’objet de plusieurs adaptations cinématographiques, sans compter les séries et mini-séries télévisées.

Il faut croire que l’écrivain a une imagination débordante, proposant des œuvres uniques qui fait saliver les fans de roman noir. De Salem à The Girl Who Loved Tom Gordon, découvrez les meilleures adaptations des œuvres de Stephen King au cinéma.

Note : sur les 54 films signés Stephen King, nous en avons sélectionné 12. Ils restent les meilleurs auprès des fans de l’écrivain avec notre affection particulière. Sans plus attendre, découvrez l’univers glauque où l’auteur plongera les passionnés de paranormal, de fantaisie, de science-fiction et de terreurs !

Dead zone (1983)

Si le livre était sorti en 1979 il a fallu attendre près de 10 ans pour le voir au cinéma. Attiré par les films d’horreur, David Cronenberg n’a pas hésité à accepter le pari fou d’adapter cet œuvre de Stephen King en film. Sauf que Dead zone est loin de ses autres réalisations avec une version de l’horreur beaucoup plus soft.

Le film met en vedette Johnny Smith, un humble professeur qui a été blessé dans un accident de voiture. Plongé dans le coma pendant cinq ans, il découvre à son réveil qu’il est capable d’entrevoir le passé, le présent et l’avenir d’une personne rien qu’en la touchant.

Jessie (2017)

Pendant des années, les réalisateurs ont pensé que Gerald’s Game ne pouvait pas être adapté au cinéma. Mais qui aurait deviné que l’histoire de cette femme menottée à un lit, qui se bat pour se libérer après que son mari a eu une crise cardiaque allait devenir un succès planétaire ?

Mike Flanagan avait relevé le défi, et Jessie, sorti en 2017 est l’un des films d’horreur le plus visionné sur Netflix. Se déroulant pour l’essentiel dans une seule pièce, ce film est un ensemble d’engrenages serrés qui fait naître l’effroi. Vous pouvez le voir sur le site de streaming avec d’autres nouveautés Netflix de ce mois.

The Mist (2007)

Vous pensez que The Mist est uniquement un film d’horreur effrayant ? Vous avez largement tords ! En effet, cet œuvre de Stephen King met en scène un groupe de personnes piégées dans une épicerie isolée après qu’un étrange brouillard ait enveloppé la région. Après cela, des créatures terrifiantes ressemblant à des dinosaures ont fait leur apparition.

Mais le cœur de cette fusion d’horreur et de science-fiction est la survie, et ce que certains sont prêts à faire pour l’assurer. Un film qui en vaut la peine rien que pour le casting. Toutefois, si vous êtes adeptes de monstres, cette histoire sombre saura vous plaire !

Creepshow (1982)

Vous adorez les BD d’horreur ? Vous allez sûrement apprécier Creepshow. Le duo Stephen King et George Romero a réussi à remettre au goût du jour les films d’horreur avec cet œuvre. Il faut reconnaître que Creepshow a la particularité de contenir des scénarios écrits spécialement par King pour le film.

Ils sont habilement introduits dans le film ne laissant apparaître aucun trou. Qui plus est, il bénéficie de la participation de Joe, le fils de l’auteur. En passant, ce dernier est aujourd’hui l’un des auteurs de film d’horreur à succès. Les fruits ne tombent pas souvent loin des arbres !

La ligne verte (1999)

La ligne verte est l’une des adaptations cinématographiques des nouvelles de Stephen King qui a séduit un grand nombre de téléspectateurs. Il a traversé les temps et demeure un œuvre classique qui ne cesse d’impressionner, tant par la performance des acteurs que par l’histoire en elle-même. Le film nous fait découvrir l’univers carcéral durant la Grande Dépression.

Il met à l’honneur John Coffey, un prisonnier condamné à tort pour un crime qu’il n’a pas commis. Loin d’être un banal prisonnier, John cache un terrible secret et a un réel pouvoir. La ligne verte est un film fantastique et captivant. L’auteur n’a rien laissé au hasard et explore un univers bien au-delà d’une simple condamnation à mort.

Stand By Me (1986)

Stand By Me a permis de donner vie à l’un des bestsellers de Stephen King. On doit cet œuvre à Frank Darabont, l’un des réalisateurs qui a tenté l’aventure et qui en est sorti couvert de médailles. Un groupe d’amis entendent une rumeur au sujet d’un cadavre et s’aventurent pour le retrouver.

Si l’objectif de départ était de devenir des héros, ils seront confrontés à mille et une périples en cours de route. Derrière les choses les plus banales se cachent les plus grands des tourments. Ce film a reçu les honneurs de la part de l’auteur. King lui-même a affirmé que c’est l’une des adaptations les plus réussies de ses œuvres.

Ça (2017)

Après avoir pulvérisé les records au box-office, il faut comprendre que cette adaptation du livre de Stephen King en film mérite sa place dans notre classement. Outre son succès commercial, Ça est un chef d’œuvre cinématographique. L’horreur retravaillé avec finesse et précision, loin des banalités !

Le film raconte comment un groupe de collégiens intrépides va faire face à un tueur des plus terrifiants. Ce n’est pas un homme, ce n’est pas un monstre, et il se cache sous les rues d’une ville idyllique dans le Maine. Vous serez confronté à une bonne dose d’épouvante, de frayeurs diaboliques et d’une performance horrifiante de la part des acteurs, surtout du supposer tueur.

Doctor Sleep (2019)

Doctor Sleep est l’image incarné des films d’horreur modernes et on le doit à Mike Flanagan. Le réalisateur a dû fusionner le monde poétique de King et la vision cinématographique de Kubrick pour donner naissance à cet œuvre unique.

Les téléspectateurs seront par la suite transporté dans un univers authentique, captivant et effrayant à la fois. Il faut croire qu’avec ce film, nous nous trouvons face à deux maîtres de l’horreur, Flanagan et King. Qu’en pensez-vous ?

Carrie, la vengeance (1976)

Bien que ce soit un drame d’horreur pour adolescents, l’adaptation cinématographique de Carrie ne vous laissera pas indifférent. L’histoire puise son essence dans le premier livre de Stephen King et demeure l’un des pionniers à avoir été adapté au cinéma. Vous découvrirez dans ce film Carrie. Cette adolescente maladroite souffre d’intimidation de la part de ses camarades de classe et demeure sous le joug d’une mère autoritaire.

Sauf que Carrie est loin d’être une adolescente ordinaire. Elle manifeste des pouvoirs destructeurs et psychokinétiques lorsqu’elle est contrariée. Alors, devinez ce qui va se passer lorsqu’elle est victime d’une farce cruelle lors de son bal de promo. Un scénario à la hauteur des talents du grand Stephen King !

Misery (1990)

Misery fonctionne selon une formule très simple. Le film ne met en scène que deux personnages qui passent la majeure partie du film enfermés dans une cabane isolée de tous en plein hiver. C’est tout King ! Vous allez partir à la rencontre de Sheldon, un écrivain victime de son succès et qui se fera tenir en captivité par l’un de ses fans.

Après son accident de voiture, il sera sauvé par Annie Wilkes, une gentille infirmière, mais seulement d’apparence. Elle sera bouleversée par la mort de son personnage préféré dans le livre de Sheldon. Elle va l’obliger à ressusciter Misery et ce dernier devra faire des concessions pour trouver un moyen de s’échapper. Des suspens dignes d’Hitchcock !

Shining, l’enfant lumière (1980)

The Shining, l’enfant lumière de Stanley Kubrick est né de ce qui pourrait être le roman le plus célèbre de King. Il raconte l’histoire de Jack Torrance, un écrivain à problème qui travaille à l’hôtel Overlook comme gardien d’hiver. Oui, un autre ! Situé dans les montagnes Rocheuses du Colorado, l’hôtel est le théâtre d’évènement paranormal et Jack en sera victime.

Des forces surnaturelles vont le pousser à tuer sa famille, mais une seule chose va se dresser sur son chemin : Danny, son fils. Ce dernier a des dons psychiques, redoutés par les forces du mal ou presque. Un film qui pourra très bien se passer du nom de Stephen King et se classer parmi les meilleurs films d’horreur de tous les temps.

Les Evadés (1994)

C’est l’une des premières adaptations des œuvres de Stephen King au cinéma et demeure la meilleure d’entre toutes. Les Evadés, raconte l’histoire d’Andy Dufresne, un banquier condamné passer le restant de ses jours en prison pour le meurtre de sa femme et de l’amant de cette dernière.

Entre les murs froids de Shawshank, il se liera d’amitié à Red, un contrebandier et un détenu des plus sages. Loin des histoires de fantômes, de monstres et de tueurs sanguinaires, Stephen King nous montre la résilience même dans les circonstances les plus déprimantes sous toutes ses couleurs. De quoi redonner foi en l’humanité et continuer d’espérer !