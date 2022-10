Êtes-vous amateurs de films d’horreur ? Prenez tout votre courage, contrôlez vos paniques et surtout ne hurlez pas devant ces prochains titres !

Âme sensible s’abstenir. Zombies, fantômes, monstres, vampires, démons, tueurs en série… si vous avez eu la chair de poule rien qu’en lisant ces mots, vous pouvez abandonner la lecture. Cet article recueille les films le plus effrayants de tous les temps. Il y en a ceux que vous n’osez pas regarder seul ou pendant la nuit, ceux qui vous feront sentir le cœur s’arrêter à tout moment et ceux qui vous hanteront la tête pendant des jours. Bref, voici les titres de vos pires cauchemars.

Saint Maud (2019) : film d’horreur psychologique

Réalisé par Rose Glass, ce thriller horrifique continue à nous faire perdre la tête. Maud, une infirmière à domicile, s’est convertie à la religion catholique et s’est convaincue qu’elle a pour mission de sauver l’âme de ses patients. Mais son passé sombre la rattrape aussitôt quand elle prend soin d’Amanda. La relation entre drame psychologique et activités paranormales du film d’horreur est bien évoquée à travers ses décors à la fois mystiques et modernes.

Devant initialement sortir dans les salles obscures françaises en 2020, le film sortira finalement directement sur Canal+ en septembre 2021.

Jusqu’en enfer (2009)

Ce film d’horreur américain est apprécié pour son suspense, son scénario et ses mystères à couper le souffle. Christine Brown, employée d’une entreprise de crédit, est secouée par des phénomènes étranges après avoir refusé la demande d’une vieille dame du nom de Ganush. Celle-ci lui a jeté un sort, condamnant son âme à un démon terrifiant. Réalisé par le fameux Sam Raimi sous la direction artistique de James Truesdale, ce titre fait partie des meilleurs.

Shining (1980)

Shining est un chef-d’œuvre de Stanley Kubrick basé sur le roman éponyme de Stephen King, l’enfant lumière de Stephen King. Le film d’horreur se concentre sur un ménage composé de Jack Torrance, écrivain, son épouse Wendy et leur fils Danny. La famille part séjourner dans un hôtel de luxe isolé dans les montagnes, où elle sera confrontée à des situations inhabituelles. Toutefois, petit à petit, elle comprendra l’histoire tragique de l’endroit qui s’en prend à tous les membres.

American Nightmare 5 : Sans limites (2021)

Pour ceux qui adorent hécatombes et mares de sang, ce film d’horreur d’Everardo Gout est idéal. Les scènes se déroulent en 2048 aux États-Unis pendant la Purge, où les Américains peuvent s’entretuer pendant une nuit. Mais cette fois-ci, les massacres ne vont pas se limiter à une soirée. La famille Tucker devient alors la cible de nouvelles attaques, alors qu’elle s’est éloignée de cette barbarie dans un ranch au Texas.

Saw (2004)

Les amateurs de films d’horreur ne se lasseront pas devant ce thriller américano-australien de James Wan. On sera toujours impressionné devant les enjeux complexes, les intrigues qui s’imbriquent comme les pièces d’un puzzle, mais surtout devant les décors traduisant l’histoire machiavélique, sadique et drastique.

Don’t Breathe : La Maison des Ténèbres (2016)

Avec des films d’horreur comme Don’t Breathe, vous ne clignerez pas des yeux pendant tout le visionnage. Trois cambrioleurs ont décidé d’entrer en effraction dans la maison d’un aveugle pour lui voler l’énorme somme qu’il garde dans son coffre. Mais quand l’intrusion vire en une tournure extrêmement angoissante, ils ont compris qu’ils ont choisi la mauvaise adresse.

Pas un bruit (2016)

Pas un bruit résume l’histoire de Maddie, une écrivaine sourde et muette qui s’est réfugiée seule dans les bois. Alors qu’elle se repose, en pleine quête d’inspiration pour son livre, un homme masqué lui rend une visite infortune. Celui-ci n’a clairement pas l’air de rigoler : psychotique, sadique et déterminé à tuer, il n’attend que sa proie lui soit accessible.

Esther (2009)

Voulant retrouver la paix après la mort de leur bébé, Kate et John décident d’adopter une fillette, Esther. Alors que le couple est convaincu d’enfin connaître le bonheur, le secret de leur nouvel enfant les enfoncera plus dans le malheur et le désespoir. Ce film d’horreur est une réalisation de Jaume Collet-Serra.

Le Cas 39 (2009)

Si vous aimez les films d’horreur qui font juste froid dans le dos, Le Cas 39 est idéal. Une assistante sociale, Emily — jouée par Renée Zellweger — s’occupe du dossier de Lilith, une fille maltraitée par ses parents. Sous l’empathie, elle décide donc de prendre la garde de la fillette en attendant qu’on lui trouve une famille d’accueil. Mais elle fera une découverte menaçante lui éclairant pourquoi ses parents se sont acharnés sur l’enfant.

L’Exorciste (1973)

Ce n’est pas par hasard si L’Exorciste a reçu 2 Oscars, 4 Golden Globes et 12 nominations. Ce film d’horreur culte raconte l’histoire d’une actrice de télévision, Chris McNeill, qui s’inquiète gravement pour sa fille. En effet, elle entend souvent des bruits anormaux qui proviennent de la chambre de son enfant. Cette mère de famille n’est pas encore consciente que la petite est en train de se transformer en un véritable monstre qui sèmera la terreur. Cette histoire est restée dans la mémoire des spectateurs du monde entier.

Ouija (2014)

Avez-vous envie de communiquer avec l’au-delà ? Ce film d’horreur vous convainc d’abandonner cette idée. Après la mort de Debbie, Elaine et ses amis ont décidé d’invoquer son esprit à travers un plateau de spiritisme. Mais celle-ci n’est pas venue seule, des esprits maléfiques et des âmes perdus se sont incrustés et leur font subir des tortures avant de les exécuter un par un.

The Descent (2005)

Si vous aimez l’archéologie, l’aventure de ces trois jeunes femmes peut transformer votre passion en une véritable phobie. Émerveillées par la beauté souterraine et les sculptures de la grotte, elles ne se doutent pas une seconde qu’elles serviront de repas aux prédateurs humanoïdes des Appalaches. La réalisation de Neil Marshall et les costumes de Nancy Thompson vous feront ressentir la peur de votre vie.

Sans un bruit (2018)

Dans la veine des films d’horreur post-apocalyptiques, Sans un bruit nous laisse tout simplement sans voix. En effet, John Krasinski y évoque un monde surpeuplé de prédateurs extraterrestres qui n’aiment pas le son et exécutent presque instantanément ce qui en provoque. Contraints de vivre sans émettre le moindre bruit, la population restante doit lutter pour se sauver la peau. La famille du Midwest élabore alors un plan de protection pour l’arrivée de leur nouveau-né.

Suspiria (2018)

Inspiré du film du même nom sorti en 1977, Suspiria montre les scénarios d’une danseuse passionnée — Susie Bannion — lors de son arrivée à la compagnie Helena Markos. Elle est remplaçante d’une élève récemment disparue, qui a confié à son psychothérapeute que le groupe est rempli de secrets sombres. On découvrira que l’organisation appartient à des sorcières.

Conjuring, les dossiers Warren (2013)

Tiré d’une histoire vraie, ce film d’horreur a semé la terreur chez de nombreux fans depuis sa sortie. Ed et Lorraine sont un couple réputé, spécialisé dans le domaine du paranormal. Lors d’une enquête chez la famille Warren, les deux doivent affronter une créature démoniaque, responsable des phénomènes mystérieux et comportements inquiétants de Cindy puis de sa mère Carolyn.

Freddy : Les Griffes de la nuit (1984)

Les Griffes de la nuit fait partie des films d’horreur rétro qui ont traumatisé des générations entières, même des décennies après sa sortie. De Wes Craven, il s’agit de l’histoire de cinq jeunes gens qui sont tourmentés par le même cauchemar : un croque-mitaine muni d’une main gantée et ornée de lames. Ils découvriront le pourquoi de ces rêves inquiétants quand Tina, un de leurs amis, sombre dans un sommeil éternel. Parmi ses acteurs, on retrouve le talentueux Johnny Depp.

Ghostland (2018)

Pascal Laugier a réalisé ce film d’horreur psychologique franco-canadien pour nous plonger dans l’une des ambiances les plus terrifiantes à l’écran. D’abord, les deux sœurs Beth et Vera suivent leur mère, Pauline, dans une maison héritée de leur tante décédée. Lors de leur première nuit dans la demeure, des meurtriers s’incrustent chez eux et les terrorisent jusqu’à l’esprit. Après les évènements, tandis que Vera s’engloutit dans une paranoïa extrême, Beth devient une écrivaine réputée. Mais 16 ans plus tard, les phénomènes bizarres persistent.

Halloween, la nuit des masques (1978)

Faisant partie des films d’horreur cultes américains, Halloween, la nuit des masques est la réalisation de John Carpenter. Le scénario illustre l’histoire de Michael Myers, un dérangé mental qui s’est échappé de l’asile psychiatrique. 15 ans après avoir assassiné sa sœur aînée, il s’amuse à massacrer les adolescents de son ancien village.

Détour mortel (2003)

Plus connu sous son nom original Wrong Turn, cet opus est le début d’une longue série de films d’horreur qui fait naître une peur froide de la forêt. En effet, Chris et sa campagne y essaient de se frayer un chemin en quittant l’autoroute afin d’arriver à destination à l’heure. Au milieu des bois, ils heurtent une voiture barrant leur chemin et dont les occupants semblent être partis en camping. Le couple a ensuite découvert que ces derniers ont été victimes d’une attaque sordide et qu’ils sont bientôt les prochains…

Rec (2007)

Les fans de films d’horreur avec des zombies se régaleront devant ce titre. Une jeune journaliste et son coéquipier partent avec des pompiers pour une enquête dans un appartement. Après être tombée dans son propre piège, elle se retrouve dans un endroit clos où des virus non identifiés se propagent, et transforment leurs hôtes en zombies.

La Malédiction de Chucky (2013)

Pour rares personnes qui ne savent pas, Chucky est une poupée possédée par un esprit qui se trouve un malin plaisir à tuer la famille de son propriétaire. Un beau jour, Sarah reçoit un colis étrange contenant Chucky. Sa fille Nica, une hémiplégique, lui a dit de le jeter à la poubelle croyant qu’il s’agit simplement d’une mauvaise blague. Mais le soir, elle découvre sa mère, sans vie, dans une mare de sang et se rend compte que la poupée est responsable du drame.

Bird Box (2018)

Autre œuvre appartenant au genre des films d’horreur post-apocalyptiques, Bird Box met Sandra Bullock dans la peau du personnage principal. Le synopsis montre un monde secoué par un phénomène indescriptible qui pousse les gens à se suicider de manière atroce. Pour survivre, une femme et deux enfants se lancent dans une aventure désespérée, les yeux bandés, pour rejoindre une communauté de survivants.

Disponible sur Netflix

Ça — Chapitre 1 (2017)

Avez-vous peur des clowns ? Ce film d’horreur est peut-être la raison de votre coulrophobie. L’histoire se déroule à Derry où 7 garçons forment le Club des Ratés après avoir été rejetés par leurs camarades. Ils seront confrontés à un prédateur difforme terrifiant qu’ils désigneront par « Ҫa ». Les intrigues du film sont tirées du roman de Stephen King de 1986.

Le Cercle : Rings (2017)

Ce troisième volet de la franchise de films d’horreur The Ring met Matilda Lutz en vedette. Celle-ci incarne Julia qui s’inquiète pour son copain Holt, parti pour élucider le mystère sur la légende d’une cassette vidéo tuant ce qui l’a regardé en une semaine. La jeune femme part donc à son secours, et découvre que le clip contient un autre film que personne n’a jamais eu l’occasion de voir.

The Grudge (2020)

Parmi les meilleurs films d’horreur à regarder entre amis, celui-ci se déroule en 2004 quand Fiona, une infirmière à domicile, quitte Tokyo après y avoir connu des évènements inhabituels. Elle retrouve alors son mari et sa fille en Amérique, au 44 Reyburn Drive. Mais peu de temps après, celle-ci tue toute sa famille de manière horrible puis se suicide en se plantant un couteau dans la gorge. De cet incident commencent les étranges crimes qui ont un lien avec la malédiction de la rage meurtrière de Japon.

