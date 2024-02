Garmin vs Coros : qui fabrique les meilleures montres connectées ?

Après de nombreuses années passées à tester des montres GPS, il est normal d’être intrigué par le flot de coureurs tombant amoureux des Coros. Alors bien sûr, il fallait mettre cette montre connectée à l’épreuve face à l’un des géants de longue date : Coros vs Garmin !

Bien que les deux marques cherchent à répondre aux besoins des débutants et des coureurs de trail de longue distance, il s’avère que ces montres ont quelques différences.

Comparaison des fonctions des montres Coros vs Garmin

Presque toutes les montres sont désormais dotées de fonctions standards. Cela comprend le cardiofréquencemètre, l’allure, la distance, la fréquence cardiaque, le suivi des calories, le temps de récupération et la fonction lap. Mais les montres connectées Coros et Garmin sont spécialement dédiées à la pratique d’activités physiques.

De nombreux utilisateurs les apprécient, car le GPS semble être très précis. Et ces modèles comportent des applications étonnantes.

La différence entre les deux marques se situe au niveau de la navigation, des écrans et des applications de chacune d’entre elles. Ces deux marques ont des applications STELLAR, qui leur donnent de la valeur.

L’écran d’une Garmin vs Coros

Ces deux marques de montres affichent toutes deux des données personnalisables en temps réel. Vous pouvez configurer des séances d’entraînement structurées et personnaliser l’affichage de l’écran de l’une ou l’autre smartwatch.

Mais l’affichage de l’écran est une victoire pour Garmin, si vous avez une de leurs montres AMOLED. Il est beaucoup plus vif que celui de la Coros. Et en plus de cela, vous disposez d’au moins 4 boutons, deux de chaque côté, pour pouvoir naviguer dans le menu. Coros dispose sinon d’une couronne rotative sur le côté pour naviguer.

Des mises à jour différentes

Lorsque Coros effectue une mise à jour fonctionnelle, elle la diffuse sur toutes les montres, au lieu de la réserver aux nouveaux modèles. C’est un point sur lequel de nombreux utilisateurs de Coros sont élogieux.

Contrairement à cela, chez Garmin, les nouvelles fonctions importantes ne sont disponibles que sur les nouvelles montres.

Gestion des données sportives et applications

Les deux marques disposent d’applications qui vous permettent d’afficher plus de détails sur chaque séance d’entraînement. Mais elles présentent également quelques différences.

Garmin utilise un programme appelé Connect qui vous permet de gagner des badges pour différentes activités. Ce que beaucoup de gens trouvent très motivant. Plus important encore, il vous permet de suivre votre cycle hormonal. Ce sont des données très utiles pour les athlètes féminines.

De son côté, Coros n’offre pas de suivi de votre cycle. Mais la marque possède une fonction qui vous permet de créer des séances d’entraînement musculaire à partir d’une bibliothèque. C’est une excellente intégration, car elle permet de s’assurer que les coureurs font leur travail de musculation.

Sinon, une application comme Strava est probablement le meilleur moyen de conserver toutes vos données en un seul endroit que ce soit sur une Coros ou une Garmin.

Cartographie et navigation

Sinon, ces montres connectées sont adaptées pour ceux qui suivent de nouveaux itinéraires. Elles conviennent aussi à ceux qui ont tendance à faire demi-tour pendant leur course. Les fonctions de navigation des montres Garmin vs Coros vous permettront de garder le cap et de rentrer chez vous en toute sécurité.

Sur les modèles de milieu et de haut de gamme, vous trouverez les options: Navigation en fil d’Ariane, Téléchargement d’itinéraires et Navigation de retour au point de départ. Et si cela ne vous dérange pas de regarder une carte sur un petit écran, la série Garmin Fenix et Garmin Enduro comprend des fonctions de cartographie topographique en couleur.

