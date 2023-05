La marque Fossil est célèbre dans le monde entier. Et elle est grandement connue pour ses montres sobres, stylées ainsi que pour ses modèles de smartwatch tendance ! Voici un comparatif des articles les plus appréciés. Peut-être trouverez-vous la montre connectée Fossil pour femme idéale parmi ceux-ci.

Fossil Gen 6 en gunmetal : le modèle le plus abouti de la gamme

Caractéristiques techniques Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+

Collection: GEN 6 SMARTWATCH

Boîtier: 42 MM

Mémoire: 1 Go de RAM, 8 Go de stockage

Écran: 3,25 cm AMOLED Couleur/416 x 416/326 dpi

Entrée : 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil rotatif, Écran tactile, Voix

Son/actionneur: Haut-parleur, Microphone, Vibration

Connectivité: Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, Wi-Fi

Capteurs: Accéléromètre, Altimètre, Lumière ambiante, Boussole, Gyroscope, Off-body IR, Capteur PPG de rythme cardiaque, SPO2

Étanchéité du boîtier: 3 ATM

Parmi les montres connectées pour femme de chez Fossil, la Gen 6 en gunmetal est sans nul doute le modèle le plus aboutit de toute la gamme. Et c’est aussi celle qui a le plus d’options embarquées afin de vous être le plus utile en journée et en soirée. Forte et féminine, le design de cette smartwatch en séduira plus d’une. Sans compter le fait qu’il s’agit d’une montre connectée solide, car elle est faite en acier inoxydable.

Son bracelet est interchangeable. Si vous êtes du genre à vous lasser rapidement d’une seule couleur ou d’une seule matière. Vous pourrez donc aisément le remplacer. Avec une Fossil Gen 6, il est facile d’effectuer des paiements sans contact, de recevoir des notifications, de prendre des appels et bien d’autres choses. Sa batterie peut durer plus de 24 h. Mais tout dépend de son usage.

Et pour celles qui désirent avoir un assistant vocal à porter de main, elle est pourvue de l’app Amazon Alexa. Son système d’exploitation fonctionne avec Wear OS by Google. Et elle peut être synchronisée avec les téléphones dotés de la dernière version d’Android ou d’iOS.

montre connectée toute option

écran plus lumineux et coloré

suit automatiquement les objectifs d’activité

seul le bracelet est interchangeable, pas le boîtier

Fossil Gen 6 Carlie en cuir noire : un accessoire intemporel et connecté

Caractéristiques techniques Collection: CARLIE GEN 6 HYBRID SMARTWATCH

Boîtier: 40 MM

Écran: 0,94 po E-ink/240 x 240 (254 ppi) avec rétroéclairage

Entrée: 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil

Son/actionneur: Microphone, Vibration

Connectivité: Bluetooth 5.0 LE

Capteurs: Accéléromètre, Fréquence cardiaque

Batterie: Jusqu’à 1 semaines **Selon l’utilisation**, Temps de charge 80 % en 60 min

Étanchéité du boîtier: 3 ATM + test de nage de 10 km

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée à l’apparence classique mais intemporelle, la Gen 6 Carlie dont le bracelet est en cuir noir est le 2ème modèle le plus prisé de la célèbre marque. Cette montre fossil pour femme n’est pas un simple accessoire de mode. C’est un véritable petit bijou de technologie.

Pourvue d’un boîtier doré en acier inoxydable, elle vous sera d’une grande aide au quotidien tout en mettant votre look en valeur. C’est une smartwatch dotée notamment d’un compteur de pas, et bien d’autres applications. En plus d’Alexa, elle peut être synchronisée avec Google Fit ou Apple HealthKit sur iOS. Par conséquent, elle est très utile en tout temps.

Grâce à une montre Fossil Gen 6 Carlie, il est aussi possible de recevoir des appels, des notifications ou connaître la météo plus facilement. Mais le plus gros atout de ce produit, c’est son autonomie. Elle peut durer 1 semaine en mode économie d’énergie. Mais c’est beaucoup plus longtemps que le temps d’utilisation de la Fossil Gen 6 gunmetal.

Autonomie plus d’une semaine

Design épuré et intemporel

Impossible d’y stocker des données

Fossil GEN 5 E en maille milanaise doré rose : un best-seller

Caractéristiques techniques Collection: GEN 6 SMARTWATCH

Boîtier: 42 MM, Acier inoxydable

Bracelet: 18 mm, Interchangeable

Matière du bracelet: Maille en acier inoxydable

Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+

Mémoire: 1 Go de RAM, 8 Go de stockage

Écran: 3,25 cm AMOLED Couleur/416 x 416/326 dpi

Entrée: 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil rotatif, Écran tactile, Voix

Son/actionneur: Haut-parleur, Microphone, Vibration

Connectivité: Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, Wi-Fi

Capteurs: Accéléromètre, Altimètre, Lumière ambiante, Boussole, Gyroscope, Off-body IR, Capteur PPG de rythme cardiaque, SPO2

Batterie: Plus de 24 heures

Étanchéité du boîtier: 3 ATM

Puis, la Fossil GEN 5 E en maille milanaise doré rose clos ce top 3, car cette smartwatch est l’une des best-sellers de la marque. Comme la Fossil Gen 6 en gunmetal, elle possède une mémoire de 1 Go de RAM, mais ne contient que 4 Go de stockage. Cela n’entrave néanmoins pas sa praticité, car elle est dotée de plusieurs options.

Mais ce qui ravit le plus, c’est son prix. Vu les propriétés de ce produit, le rapport qualité/prix est bien établi. En termes de design, elle présente également une différence qui fait son charme. En effet, elle n’est pourvue que d’un seul bouton de réglage. Et son allure fine et épurée en fait un accessoire idéale pour les femmes de mode et de technologie.

Par conséquent, en guise de cadeau, cette montre fossil pour femme est idéale pour toute personne aimant restée connectée ! Son écran entièrement tactile est très facile à manier. Et son application de clavier téléphonique est améliorée. Vous ne vous ennuierez pas en ayant : Facer, Spotify, Google Assistant, Google Play Store, Google Pay™, Nike Run Club et Noonlight à porter de main.

bon rapport qualité/prix

écran tactile couvrant toute la surface de la smartwatch

batterie ne dure que 24 h

pas beaucoup de coloris disponible

Fossil Gen 6 édition bien-être : la plus atypique de toutes!

Caractéristiques techniques Collection:GEN 6 DISPLAY WELLNESS EDITION

Boîtier:44 MM, Acier inoxydable

Bracelet:20 mm, Interchangeable

Matière du bracelet:Silicone

Processeur: Qualcomm® Snapdragon™ Wear 4100+

Mémoire: 1 Go de RAM, 8 Go de stockage

Écran: 3,25 cm AMOLED Couleur/416 x 416/326 dpi

Entrée: 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil rotatif, Écran tactile, Voix

Son/actionneur: Haut-parleur, Microphone, Vibration

Connectivité: Bluetooth 5.0 LE, GPS, NFC SE, Wi-Fi

Capteurs: Accéléromètre, Altimètre, Lumière ambiante, Boussole, Gyroscope, Off-

body IR, Capteur PPG de rythme cardiaque, SPO2

Batterie: Autonomie de 24 heures

Étanchéité du boîtier: 3 ATM

Pour suivre, comme les détails sont importants chez Fossil, les filles qui aiment sortir de l’ordinaire aimeront sans doute la Fossil Gen 6 avec coque et bracelet interchangeable. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une montre Fossil connectée pour femme. Or, ce modèle haut de gamme est assez atypique.

Elle arbore en effet un look assez original et extravagant, vu qu’il est possible de changer sa coque. Dans une boîte, 2 modèles de coques sont offerts, en plus d’un bracelet de rechange. Ce qui attirera sans aucun doute les regards sur elle, car elle ne passe pas inaperçue. Il est même possible de dire que c’est une smartwatch pour artiste !

Dotée des mêmes caractéristiques techniques que la Fossil Gen 6 en gunmetal, son prix est toutefois plus élevé. Et cela est bien normal, car son design est plus poussé, sans compter le fait qu’elle est pourvue d’aiguilles physiques qui tournent et donnent l’heure sans que cette Fossil Gen 6 ne soit connectée à un réseau.

smartwatch toute option

2 coques et un bracelet offerts en plus câble de données USB et son chargeur magnétique

Ne peut être associé qu’avec des tenues spécifiques

Prix élevé

Fossil Gen 6 Stella hybride : la plus élégante

Caractéristiques techniques Collection:STELLA GEN 6 HYBRID SMARTWATCH

Boîtier:41 MM, Acier inoxydable

Bracelet:18 mm, Interchangeable

Matière du bracelet:Acier inoxydable

Écran: 0,94 po E-ink/240 x 240 (254 ppi) avec rétroéclairage

Entrée: 2 boutons poussoirs supplémentaires (configurable), Bouton d’accueil

Son/actionneur: Microphone, Vibration

Connectivité: Bluetooth 5.0 LE

Capteurs: Accéléromètre, Fréquence cardiaque

Batterie: Jusqu’à 1 semaines **Selon l’utilisation**, Temps de charge 80 % en 60 min

Étanchéité du boîtier: 3 ATM + test de nage de 10 km

Ensuite, l’élégance et la modernité ont été associées à travers la montre pour femme Fossil Gen 6 Stella. C’est un modèle hybride en acier inoxydable, doré rose. Si ses gros maillons font penser à un style plutôt masculin, il s’agit pourtant d’une smartwatch résolument féminine. Son cadre orné de 2 anneaux de cristaux brillants l’atteste.

A porter idéalement lors d’une soirée d’affaires ou d’un gala chic, son design luxueux est assez affirmé, voilà pourquoi, elle est très appréciée. Elle habille presque entièrement le poignet, car son boîtier fait 41 mm. Vous pourrez ainsi profiter plus aisément de ses diverses options en plus de l’afficher fièrement en public, car elle est très remarquable !

Pourvue d’un compteur de pas et de vitesse, elle vous permettra de ne pas être en retard à un événement important. Et, en tant que montre connectée, vous pourrez employer les applications qu’elle contient afin de recevoir des notifications et faire effectuer des tâches via un assistant vocal.

réglage de l’heure grâce à la synchronisation automatique

batterie dure jusqu’à 1 semaine

très voyante, non adapté en toute circonstance

Prix relativement élevé

Fossil Q Annette : une bonne alternative

Caractéristiques techniques Numéro du modèle : FTW5023

Produite en : 2018

Type de Verre : Minéral

Type d’affichage : Analogique

Type de fermoir : Boucle tang

Matière du boîtier : Acier inoxydable

Diamètre et épaisseur du boîtier : 41 millimètres x 12 millimètres

Largeur du bracelet : 7 millimètres

Matière du bracelet : Cuir

Couleur du bracelet : Rose

Calendrier : Pas de fonction date

Caractéristiques spéciales : Bluetooth

Poids : 227 grammes

En sixième position de ce comparatif des meilleures montres connectées Fossil pour femme, la Fossil Q Annette est un accessoire dont l’affichage est analogique. Pourtant, elle est dotée d’une fonction Bluetooth. Ce qui en fait une smartwatch hybride qu’il est possible de synchroniser avec un smartphone, car elle est compatible avec un système Android et iOS.

Bien loin derrière les autres modèles connectés de la marque, elle ressemble plus à une montre normale qu’à un accessoire connecté. Mais son design la classe parmi les modèles féminins les plus en vue de la marque. Sans compter le fait qu’il s’agit d’une rareté, car c’est seulement en cherchant qu’il est possible de la dénicher sur le Net. Etant donné que la marque Fossil développe des montres connectées de toutes sortes lors de ses collections. Certains modèles deviennent difficiles à trouver.

De ce fait, il est bon de ne pas perdre de temps si vous désirez acquérir La Fossil Q Annette. Son bracelet fin et son grand boîtier en acier Inoxydable doré, séduiront celles qui aiment voir la vie en rose !

design épuré et classique

fonction Bluetooth

un seul coloris de ce modèle de montre hybride

impossible de changer le bracelet

Fossil Q Jacqueline 36 mm hydride

Caractéristiques techniques Numéro du modèle: FTW5014

Année de sortie: 2018

Type de Verre: Minéral

Type d’affichage: Analogique

Type de fermoir: Boucle tang

Matière du boîtier: Acier inoxydable

Diamètre du boîtier: 36 millimètres

Epaisseur du boîtier: 12 millimètres

Matière du bracelet: Cuir

Largeur du bracelet: 14 millimètres

Couleur du bracelet: Bleu

Couleur du cadran: Blanc

Calendrier: Pas de fonction date

Poids: 250 grammes

Résistance à la pression d’eau: 5 Bars

Pour finir, la montre pour femme Fossil Q hydride Jacqueline de 36 mm a l’apparence d’une montre classique, mais elle arbore quelques fonctionnalités qui appartiennent aux smartwatch. Vous pouvez par exemple programmer sur quel chiffre du cadran les aiguilles vont se placer lorsque vous recevez une notification. Et c’est la même démarche s’il s’agit d’un appel ou d’un texto.

Sinon, les 3 boutons qui se trouvent sur le côté de l’écran peuvent également vous aider à changer de morceau de musique. Cette drôle de smartwatch vintage constitue donc un bon compromis pour toutes celles qui trouvent les montres 100% connectées trop épaisses ou trop « sport ».

En plus d’un joli design, il faut savoir que la Fossil Q hydride Jacqueline 36 mm fonctionne grâce à une pile longue durée. Pas besoin de la recharger. Comme les montres d’autant, c’est seulement au bout de 12 mois d’utilisation que vous aurez à remplacer sa pile.

design classique et intemporel

pourvue d’une pile longue durée

synchronisable avec un smartphone

modèle rare sur le marché

prix relativement élevé

FAQ

Qu’est-ce qu’une Smartwatch Fossil ?

Ce sont des montres dotées d’options liées au suivi d’activités diverses. Les appareils connectés de la marque Fossil sont pourvus de l’application Fossil Smartwatches et les données récoltées par celle-ci sont stockées aux États-Unis. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la Politique de confidentialité et les Conditions d’utilisation établies par Fossil Group Inc.

Comment fonctionne une montre connectée Fossil ?

Pour connecter votre montre à un iPhone® 5/5c/5s (iOS), vous aurez besoin d’une application compagnon appelée Fossil Q App qui peut être téléchargée gratuitement dans l’Apple App Store® ou le magasin Google Play™.

Les montres connectées Fossil sont alimentées par Android Wear™, le système d’exploitation qui équipe des millions de montres et autres dispositifs portables. Elles sont compatibles avec les téléphones fonctionnant sous Android 4.3+ ou iOS 9+.

Comment choisir une montre Fossil pour femme adaptée ?

Il faut premièrement lire et étudier des comparatifs avant d’effectuer un achat coup de cœur. Cela peut vous permettre de faire le bon achat, car tout le monde est susceptible de faire un mauvais choix sans cela.

En fonction de son apparence

Pour choisir le bon modèle de smartwatch Fossil féminine, il faut d’abord se baser sur le design de l’article et ses différentes options. Le bracelet et le cadran sont-ils interchangeables ? Cela peut être important.

Ses caractéristiques techniques

Puis, il est bon de savoir dans quels matériaux et quelles options la montre connectée que vous appréciez est faite. Cela vous permettra de choisir un modèle durable qui ne vous lâchera pas et ne se détériorera pas au bout de quelques mois d’utilisation.

Son autonomie

Et le dernier critère qui peut être déterminant lors du choix d’un tel produit, c’est son autonomie. Si cela ne vous dérange pas de devoir recharger votre smartwatch toutes les 24 heures, de nombreux sont pourvus de chargeurs. Mais pour les personnes qui n’ont pas toujours le temps de penser à cela, les modèles hybrides sont plus adaptés.

Comment entretenir une montre pour femme de la marque Fossil ?

Tenez-vous à plus de 20 cm d’implants médicaux.C’est un conseil à suivre dans votre vie de tous les jours. C’est une précaution lorsque vous portez votre montre connectée Fossil pour femme. En effet, de potentielles interférences avec des radiofréquences sont à craindre. Par conséquent, il est bon d’être prudent. La notice vous donnera d’ailleurs de plus amples informations.

Et utilisez uniquement le chargeur inclus à l’achat et non un autre matériel. Ainsi, votre montre connectée ne sera pas rapidement endommagée. N’utilisez pas de hub USB, de répartiteur USB, de câble USB en Y, de batterie ou tout autre périphérique, même s’ils sont compatibles.

Une montre connectée Fossil doit toujours être propre et gardée au sec. Les sources de chaleur ou de froid extrêmes peuvent causer des dommages. Et les produits de nettoyage comme les savons ou les matériaux abrasifs peuvent causer des dégâts irrémédiables.

Comment connaître le niveau de garantie d’une montre Fossil pour femme ?

Il est toujours préférable de se procurer un produit de la marque Fossil auprès de l’enseigne officielle qui le commercialise. Mais si le produit vient d’une autre plateforme web, il faut toujours rechercher des informations sur ses conditions de vente. Ainsi vous saurez si l’article que vous désirez acheter bénéficie d’une garantie ou non.

