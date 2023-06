Les montres de natation ont beaucoup évolué ces dernières années. Chaque année, des modèles en dépassent d’autres en termes de performances. Il n’est donc pas toujours facile de faire le tri parmi toutes les options que ces produits présentent afin de savoir quelle est la meilleure montre connectée de natation.

Voici donc un classement comportant les principaux modèles qui sont actuellement les plus populaires sur le marché.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES Garmin Swim 2 Note : 9,7/10 Découvrir Apple Watch Ultra Note : 9,5/10 Découvrir Garmin Forerunner 945 Note : 9,2/10 Découvrir

Garmin Swim 2 : la meilleure de toutes les smartwatch pour la natation

Caractéristiques techniques Verre : chimiquement renforcé

Ecran : 1,04’ 208 × 208 pixels, Antireflet, MIP transflectif

Poids : 36 g

Etanchéité : 5 ATM

Autonomie : 1 semaine

Si vous êtes à la recherche de la meilleure montre connectée de natation comportant une liste incroyable de fonctionnalités pour les nageurs en piscine et en eau libre. C’est la Garmin Swim 2 qu’il vous faut. Elle peut parfaitement enregistrer différentes données (calories brûlées, distance parcourue, temps, repos automatique). Et elle détecte très bien les types de nages comme le SWOLF et bien plus encore.

Et c’est une montre connectée multisports également capable de suive une grande variété d’activités en dehors de l’eau. Elle est pourvue d’un traqueur de sommeil. Et son autonomie de 3 jours en mode connectée est meilleure que celle d’une Apple Watch. Fonctionnant sous l’eau, sa précision GPS est inégalée. Son seul petit défaut c’est le fait qu’elle ne reconnaît pas les battements de jambes sur une planche comme une forme de nage. Il faut introduire ces données manuellement afin qu’elles soient comptées.

Excellentes fonctions dédiées à la natation

GPS intégré et fonctionnel

Ne reconnaît pas la planche comme une nage

Disponible en 2 couleurs uniquement

Apple Watch Ultra : la meilleure des montres Apple à emmener nager

Caractéristiques techniques Dimensions : 49 mm x 10,4 mm

Écran : Retina 2000 nits

Autonomie : 36 heures

Capacité : 32GB

Etanchéité : 10 ATM

Lancée récemment, l’Apple Watch Ultra est également une smartwatch idéalement faite pour la natation. Étanche jusqu’à 100 m, il est possible de la porter lors de séances de plongée en apnée. Sa nouvelle application Oceanic+ est justement faite pour cela. Et vous pouvez parfaitement exécuter des longueurs de piscine en l’ayant au poignet. Elle comptabilise votre score SWOLF. Et elle comporte d’autres fonctionnalités de suivi impressionnantes.

Avec une autonomie de 36 heures qui est supérieure à celle des autres Apple Watch, c’est l’une des meilleures montres connectées que la marque à la pomme croquée ait produite. Dotée d’un grand écran lumineux, les données qu’elle affiche sont facilement lisibles. Et son bouton d’action situé sur le côté permet de la manier plus aisément. Plus besoin de faire défiler les widgets de l’écran tactile lorsque vous souhaitez arrêter ou démarrer une activité. C’est un point qui facilite le déroulement de toute séance de natation.

Montre connectée dernier cri de chez Apple

Excellent écran

Performances en natation pourraient être améliorées

Pas assez sensible

Garmin Forerunner 945 : la meilleure montre connectée sous l’eau

Caractéristiques techniques Compatibilité : Android/iOS

Écran : 1,2 Pouces

Dimensions : 4.83 x 4.83 x 1.37 cm

Etanchéité : 5 ATM

Poids : 51.03 grammes

En 3ème position, La Garmin Forerunner 945 est la 3ème meilleure montre de natation sur le marché. Et cette place est méritée, car c’est l’une des rares montres connectées capable de mesurer avec précision la fréquence cardiaque sous l’eau par elle-même.

Et il est encore plus incroyable de pouvoir écouter de la musique sous l’eau. Mais grâce à cette smartwatch, c’est possible. Il suffit d’être muni d’écouteurs waterproof pour écouter vos morceaux préférés. Sinon, pour la natation, les mesures en eau libre ou en piscine comprennent la distance avec suivi GPS, l’allure, le nombre et la vitesse des coups de bras et leur efficacité. Et cette Forerunner peut aussi vous indiquer combien de calories vous avez brûlées.

Sans compter le fait que c’est une smartwatch pourvue de nombreuses autres options. Il est par exemple possible d’effectuer des paiements sans contact. Et elle peut suivre vos constantes de santé en dehors de l’eau.

Mesure fréquence cardiaque sous l’eau

Fonction musique active sous l’eau

Design pas très stylé aucun signe distinctif

Ressemble en apparence aux autres Forerunner

Amazfit Stratos : la meilleure montre de natation pour les nageurs occasionnels

Caractéristiques techniques Ecran : 1.34 Inch, 320×320 pixels

Dimensions : 23.00 x 3.50 x 1.50 cm

Étanchéité : 5 ATM

Poids : 60g

Autonomie: 5 jours utilisation normale, 35 heures avec fréquence cardiaque continue et surveillance GPS

Beaucoup plus abordable que la Forerunner 945, l’Amazfit Stratos n’est peut-être pas la meilleure montre connectée de natation de tous les temps. Mais c’est un modèle qui se défend bien. La marque Amazfit est la propriété de Zepp Health. Et elle s’est fait un nom dans le domaine des smartwatch.

Et la Stratos est un produit de qualité. Elle est idéale pour les nageurs occasionnels. Comme la Forerunner 945 peut fonctionner sous l’eau, il est étonnant que cette montre connectée pas chère puisse faire de même. Et pourtant, c’est bel et bien le cas. L’Amazfit Stratos a un mode de suivi de la natation. Elle intègre un lecteur de musique qui vous permet et d’écouter de la musique ou des podcasts avec des écouteurs étanches pendant que vous vous entraînez.

Puis, comme il s’agit d’un tracker de fitness solide et polyvalent, vous pouvez parfaitement passer du vélo à la natation et à la course à pied sans perdre une seconde. Elle a un mode dédié au triathlon.

Même fonctions que la Garmin Forerunner 945

Accessible à bon prix

Absence d’un mode de natation en eau libre

Montre connectée de milieu de gamme

Suunto 7 : la meilleure montre de natation pour s’entraîner

Caractéristiques techniques Dimensions : 2,54 x 2,54 x 2,54 cm; 51,9 grammes

Poids : 70 grammes

Ecran : 1.39″ AMOLED 454 x 454 pixels

Autonomie : jusqu’à 2 jours mode normal et jusqu’à 12 heures mode GPS activé

Ensuite si vous désirez posséder une montre connectée pour la natation qui soit la meilleure dans un domaine précis. La Suunto 7 est idéale afin de vous permettre d’améliorer vos performances lors de votre entraînement. Cette smartwatch finlandaise propose des profils pour la natation en piscine et en eau libre. Et elle est capable de mesurer les données de 2 nages spécifiques.

Et des applications de récupération vous aident à planifier efficacement votre entraînement. C’est essentiel afin de tirer le meilleur parti de chaque séance. Puis, la Suunto 7 possède un journal de bord qui vous permettra de suivre l’évolution de vos progrès.

Les statistiques qu’elle donne sont souvent justes. Et les commandes vocales fonctionnant via l’assistant Google de cette montre connectée sont excellentes. Ce qui vous permet de garder les mains libres.

Montre connectée polyvalente

Possède un capteur de fréquence cardiaque fonctionnant sous l’eau

Nécessité de garder l’application Suunto et Google Fit lors de son usage

Comporte moins d’options que la Suunto 9

FitBit Versa 2, la smartwatch pour tous les âges

Caractéristiques techniques Dimensions : 3.96 x 4.04 x 1.19 cm

Ecran : ‎1,34 Pouces

Poids : 4.54 grammes

Etanchéité : 5 ATM

Applications : Amazon Alexa intégré

En avant dernier position, la Fitbit Versa 2 possède des qualités qui font d’elle la meilleure montre connectée de natation pour petits et grands. Elle convient donc aux enfants comme aux adultes. L’un des principaux atouts de cette montre, c’est son écran. Il est clair et facile à lire sous l’eau. Avec une étanchéité de 5ATM, elle enregistre et affiche votre entraînement de natation avec une précision cristalline.

Elle est faite pour les petits baigneurs qui ne sont pas obsédés par le fractionnement et le nombre de mouvements effectués dans l’eau. Assez puissante et fiable, la Fitbit Versa 2 est une montre connectée suffisante pour comptabiliser et suivre le temps passé dans l’eau.

Cependant, en ce qui concerne les fonctionnalités de la smartwatch, vous bénéficiez de ce que Fitbit a de mieux à offrir. Vous pouvez consulter les notifications, accéder aux commandes musicales et écouter de la musique sur Deezer. Puis, il y a Fitbit Pay et un microphone pour utiliser Amazon Alexa ou Google Assistant et prendre des appels via Bluetooth.

Smartwatch de natation pour les débutants ou les amateurs

Bonne autonomie

N’est pas équipée d’un GPS

N’affiche pas le type de nage et aucune donnée SWOLF

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, une bonne référence

Caractéristiques techniques Boîtier taille : 45 mm

Composants boîtier : Titanium et Sapphire Crystal

Poids : 46.5g

Autonomie : 590mAh

GPS : Intégré

Enfin, la dernière smartwatch de Samsung fonctionnant sous Wear OS 3 de Google peut être la meilleure montre de natation dans le domaine de la mesure de l’efficacité d’un type de nage. Elle offre globalement une bonne précision dans l’eau et est également confortable à porter.

La Galaxy Watch 5 Pro affiche bien les mesures telles que la distance, les coups de bras, le temps lors d’un tour et le SWOLF. Et ces données sont judicieusement retranscrites sur son écran Super AMOLED. Puis, grâce à son système Wear OS, il est facile d’avoir accès à des applications tierces pour suivre vos séances de natation si vous ne pouvez pas vous connecter à Health dans votre pays.

Excellente smartwatch en dehors d’Apple Watch

Fonctionne en eau libre et dans une piscine

Peut mieux faire en termes de fonctions

Plongée déconseillée

FAQ

Sachant maintenant quels sont les modèles de smartwatch il est possible d’emmener nager avec vous, voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir la montre de natation qui vous convient le mieux.

Quel indice d’étanchéité minimal considéré ?

Toutes les montres de cette liste sont résistantes à l’eau à des degrés divers. La Forerunner 945 de Garmin et la Versa 2 de Fitbit, peuvent par exemple être immergées à 50 m de profondeur. Ce qui est largement suffisant pour les nageurs.

Sinon, chaque nageur accorde de l’importance à des paramètres différents. Et chaque séance d’entraînement de natation est évaluée en fonction de statistiques différentes. Si le temps et la distance sont les deux indicateurs les plus évidents, il existe d’autres données que les nageurs peuvent utiliser pour mesurer leurs performances dans l’eau.

Le temps passé dans des zones d’entraînement spécifiques, les effets de l’entraînement, en font partie. Le SWOLF est une nouvelle mesure populaire, intégrée dans la plupart des montres conçues pour faire des longueurs.

A quoi sert le suivi de la fréquence cardiaque ?

La meilleure montre à emmener faire de la natation devrait avoir de bons capteurs cardiaques optiques efficaces pour voir à quelle vitesse votre sang se déplace. Ainsi, il serait plus facile de gérer son rythme lors d’une séance d’entraînement. Bien qu’assez précise, la surveillance optique de la fréquence cardiaque n’est souvent pas parfaite sur de nombreuses montres connectées. Mais c’est un point essentiel qui peut aider un nageur à s’améliorer sans négliger sa santé.

Pour une précision optimale, il serait aussi intéressant d’investir dans l’achat d’une ceinture thoracique. Mais cela dépend de vos réels besoins.

Pourquoi avoir un bon GPS sur sa montre de natation ?

Ensuite, les nageurs en eau libre ont besoin de la meilleure montre de natation dotée d’un GPS afin de suivre leur parcours dans des eaux incertaines. Qu’il s’agisse du temps, de la distance ou simplement afin de voir s’ils nagent droit ou non, cette fonction est grandement utile.

Et pour que votre smartwatch ne soit pas abîmée en cas d’obstacles, il est recommandé de la placer dans une bouée de natation. Son GPS sera d’autant plus précis pendant la nage en eau libre. Les satellites sauront plus facilement vous localiser et vous obtiendrez une cartographie plus détaillée et plus précise de votre nage.

La précision du comptage des tours et des distances est-elle importante?

Il est primordial qu’une montre connectée de natation soit précise. Si ce n’est pas le cas, quel est l’intérêt d’en porter ? Les mesures qu’elle prend permet à une équipe de natation de comparer leurs progrès. Et en ayant directement ces données à portée de main, cela évite de faire des calculs complexes qui sont susceptibles d’être erronés si une donnée a été omise.

Les nageurs utilisant des montres connectées réellement adaptées à leurs besoins peuvent se concentrer plus aisément sur leurs efforts. La smartwatch se charge du comptage précis du nombre de longueurs parcourues au cours d’une séance d’entraînement.

Les applications tierces sont-elles nécessaires ?

Les montres connectées comme celles d’Apple, de Garmin et, dans une moindre mesure, de Samsung, proposent des applications tierces. Et oui! Elles sont effectivement nécessaires, car elles peuvent s’avérer très utiles dans le quotidien du porteur de la montre.

Alors que de nombreuses smartwatch de natation ne disposent que d’applications natives pour mesurer et enregistrer votre nage, il est plus pratique d’avoir un modèle polyvalent.

À lire également :

