Comment utiliser Alexa sur son Apple Watch ?

Si vous utilisez Amazon Echo, il y a de fortes chances que vous utilisiez Alexa, l’assistant numérique qui l’accompagne. Mais qu’en est-il si vous souhaitez utiliser Alexa sur votre Apple Watch ? Voici ce qu’il en est.

Une application Amazon qui contourne l’accessibilité d’Apple

Alexa fait désormais partie intégrante de nombreux foyers et l’internet des objets envahit le monde. Ce type d’IA est notamment apprécié car elle peut contrôler de nombreux gadgets domestiques. De ce fait, la possibilité d’employer Alexa via son Apple Watch en a déjà tenté plus d’un. Mais comment s’y prendre ?

Apple a déjà fait preuve de souplesse en permettant que Audible, l’application audio d’Amazon pour les livres et les podcasts, soit intégrée dans son Play Store. Mais leur collaboration s’est arrêtée là. L’assistant vocal d’Amazon, Alexa n’est pas entré dans l’Apple Store. Et il est possible qu’il n’y parvienne jamais.

Pourtant, il n’y a pas lieu de perdre espoir. Il existe un moyen de contourner le problème. Et nous allons vous montrer quelles sont les étapes à suivre.

Si Alexa peut être installée sur la dernière montre connectée d’Apple, cette solution fonctionne également sur les smartWatch d’Apple série 6, 5, 4, 3 ou sur l’Apple Watch série SE.

Étape 1 :

La première étape consiste à aller dans l’App Store et de télécharger l’application Voice In A Can. C’est la seule solution qui vous permettra d’utiliser Alexa en vous aidant d’un iPhone. En l’installant sur votre smartphone, qui est lui-même lié à votre Apple Watch, il vous faudra alors payer environ 2 $ pour l’utiliser.

Étape 2 :

Une fois l’application installée, ouvrez-la et connectez-vous avec votre compte Amazon pour pouvoir utiliser Alexa. Il suffit de suivre les instructions affichées à l’écran. L’application vous demandera notamment de remplir des cases comme l’identifiant ou le mot de passe de votre compte Alexa.

Étape 3 :

Troisièmement, il faut aussi que l’application Voice In A Can soit sur votre Apple watch. Une fois que votre iPhone et votre bracelet connecté sont synchronisés, appuyez sur l’icône « prêt ». Cette option se trouve dans Voice in A Can pour accéder à Alexa.

Étape 4 :

Vous pouvez par la suite dire créer un raccourci pour accéder plus facilement à Alexa. Mais pour cela, il va falloir suivre les sous-étapes suivantes dans l’ordre indiqué :

En premier lieu, il faut ouvrir « Raccourcis ». Ensuite, il faut appuyer sur « + ». Cela permet de créer une nouvelle action. Puis, il faut taper sur « Ouvrir l’application » et choisir l’option « Voice in a Can » pour ainsi nommer cette action « Alexa ».

Il ne vous restera plus qu’à solliciter Siri, puis demander Alexa si vous désirez donner un ordre à vos objets connectés. Il suffit d’appliquer à la lettre le script mentionné sur votre iPhone lorsque celui-ci est synchronisé à votre Apple Watch lors de la configuration d’Alexa.

Les avantages de « Voice in a Can »

Voice in A Can ne nécessite pas que votre Apple Watch soit connectée en permanence à votre iPhone pour fonctionner une fois que l’appareil a été configuré. C’est un très gros point positif. Vous pouvez tirer le meilleur parti de cette application lorsque votre smartwatch est connectée au Wi-Fi.

Une fois connecté à Internet, vous pourrez contrôler n’importe quel appareil à l’aide Alexa via votre Apple Watch. Vous pourrez donc allumer/éteindre vos lumières, régler votre thermostat intelligent ou même verrouiller votre porte d’entrée.

Les limites de l’application

Toutefois, il est bon de garder à l’esprit qu’il existe certaines limitations dont il faut tenir compte lors de l’usage de Voice in A Can. Vous ne pourrez par exemple plus écouter de la musique, des podcasts ou des livres audio. Et vous ne pourrez plus passer d’appels encore moins faire des publications sur les réseaux en plus de donner des ordres à vos robots ménagers.

À part cela, vous pourrez faire toutes les autres choses. Par exemple, vous pouvez demander à Alexa de vous donner la météo, éteindre ou mettre des gadgets compatibles avec Alexa dans votre maison en marche, etc. Tout ce que vous avez à faire est de parler à votre montre.

Emploi en temps réel

Via votre Apple Watch il n’est pas nécessaire de dire « Alexa » en début de phrase pour que vos demandes soient accomplies. Dès que vous ouvrez l’application, énoncez simplement votre commande et l’IoT fera le reste.

La smartwatch se déconnecte de l’assistant personnel dès que l’écran s’éteint. Par conséquent pour pouvoir utiliser l’application durant un certain temps, vous devrez veiller à ce que l’appli Voice in A Can de votre Apple Watch ne s’éteigne pas.

Et pour ceux qui désirent connaître l’heure et leur position en le demandant à Alexa, vous devez de nouveau lier votre iPhone à votre compte Amazon. L’application a besoin des autorisations nécessaires pour vous donner des informations précises.

Siri, un assistant pouvant introduire Alexa sur votre Apple Watch

Pour suivre, très peu d’utilisateurs le savent mais la fonction Siri Raise peut également réveiller l’application Voice In A Can. Il suffit de suivre les démarches énoncées ci-dessous :

Étape 1 : Ouvrez l’application « Réglages » sur votre iPhone

» sur votre iPhone Étape 2 : Allez dans « Siri »

» Étape 3 : Appuyez sur l’icône « + » à droite de Voice In a Can pour ajouter un raccourci

» à droite de Voice In a Can pour ajouter un raccourci Étape 4 : Tapez sur le bouton rouge d’enregistrement et dites « Alexa » ou ce que vous voulez pour garder le déclencheur afin d’ouvrir l’application Voice In a Can sur votre montre Apple

d’enregistrement et ou ce que vous voulez pour garder le déclencheur afin d’ouvrir l’application Voice In a Can sur votre montre Apple Étape 5 : Appuyez sur le bouton « Terminé » dans le coin supérieur droit

Quand vous aurez fini, vous pourrez ainsi utiliser Alexa sur votre Apple Watch en disant simplement « Alexa » !

En connaissant toutes ces astuces, vous êtes maintenant en mesure de configurer vous-même votre montre connectée afin qu’elle exécute vos moindre caprices. Votre smartwatch Apple est parfaitement en mesure de transmettre vos ordres.

Apple Watch Series 8 : La meilleure montre d’Apple

L’Apple Watch Series 8 possède un design épuré et élégant. Si en termes de fonctionnalités, elle n’est pas différente de l’Apple Watch Series 7, son capteur de température est plus performant. Cette option permet d’estimer plus facilement les cycles de fertilité. Pour femme et pour homme, cette montre est également capable de vous informer sur votre fréquence cardiaque. Tandis que l’app Sommeil vous permet d’analyser vos phases d’endormissement et vos moments d’éveil.

Apple a donc frappé fort du point de vue santé, car ce nouveau bracelet donne des données plus précises en termes d’ECG. Elle chiffre bien le taux d’oxygène dans le sang. Et l’app Traitements vous aide à garder un œil sur vos différents traitements. De plus, l’Apple Watch 8 est maintenant capable de détecter des collisions imminentes. Cette fonction est très utile sur route. Grâce à elle vous pouvez être mis automa­­tiquement en relation avec les secours pour qu’ils vous géo localisent rapidement.

Sinon, l’Apple Watch Series 8 est très appréciée car son autonomie est désormais de 36 heures. Et cela, c’est grâce au mode faible consommation dont elle dotée. Cela vous permettra de profiter de toutes ces nouvelles options plus longtemps.

Promo -8% Apple Watch Series 8 GPS, Boîtier en Aluminium Minuit de 41 mm, Bracelet Sport Minuit - Regular 499.00 € 460.00 € Voir l'offre

Apple Watch Ultra : la meilleure montre de course

L’Apple Watch Ultra est la deuxième montre la plus prisée par les consommateurs. Elle possède la capacité de suivi GPS la plus avancée de toutes les Apple Watch. Et son cadran est sensiblement plus grand et plus lumineux. Tandis qu’il est dit qu’elle est plus résistante grâce à son boîtier en titane de 49 millimètres. Et elle est très performante en raison de ses diverses options.

Et le fait que cette montre puisse encore fonctionner après avoir été immergée jusqu’à 100 m de profondeur en fait un instrument idéal pour les athlètes. Testée selon la norme MIL-STD 810H3 elle surpasse de loin tous les précédents modèles de la gamme Watch.

Et en termes d’autonomie, si à pleine puissance elle marche durant 36h, sa batterie peut durer jusqu’à 60h en mode économie d’énergie. Apple précise que le GPS de la Watch Ultra est le plus puissant car il combine 2 fréquences. La fréquence L1 permet de localiser un individu dans une zone vaste et sans obstacles. Et la fréquence L5 permet de le localiser dans une zone dense. La montre est donc capable de calculer la distance, le rythme et l’itinéraire qu’un individu doit emprunter avec précision.

Promo -5% Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, 49mm) Montre connectée - Boîtier en Titane avec Boucle Alpine lumière stellaire - Small. Suivi de l’activité Physiq 999.00 € 951.11 € Voir l'offre

Apple Watch SE : le meilleur rapport qualité/prix

Puis, pour clore ce top 3, l’Apple Watch SE combine toutes les fonctionnalités que les gens apprécient. Elle a du style et elle est faite pour le fitness en raison des 3 000 séances d’entraînement en 4K Ultra HD qu’elle peut afficher. Elle est aussi dotée de la fonction « Détection des accidents » pour ceux qui craignent de heurter des obstacles sur les routes. Et grâce à son app Fréquence cardiaque, vous pourrez faire le point sur votre santé.

Pour finir, l’Apple Watch SE vous permettra d’écouter vos chansons préférées et des podcasts à volonté. Son seul défaut, c’est son temps de chargement de données. Il est lent si les applications que vous désirez sont assez lourdes. C’est le cas des actualités et de la météo. Toutefois, le prix de ce modèle vaut largement sa qualité. C’est pourquoi, c’est là une montre connectée de choix.

Apple Watch SE (2ᵉ génération) (GPS, 40mm) Montre connectée - Boîtier en Aluminium lumière stellaire, Bracelet Sport lumière stellaire - Regular. Suiv Non disponible Voir l'offre