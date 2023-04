Apple ID: tout ce que vous devez savoir sur l’identifiant Apple

L’utilisation d’appareils ou services Apple requiert un identifiant Apple. Cet Apple ID n’est autre que votre compte Apple utilisé pour vous permettre toutes les actions relatives à cette firme.

L’identifiant Apple permet la connexion à iCloud à l’achat en passant par l’assistance, le suivi de vos appareils et objets perdus via l’application Localiser. Comme son nom l’indique, l’Apple ID authentifie votre identité et est requis lors de la connexion à un service ou un appareil Apple. Il est gratuit et indispensable pour garantir la synchronisation de toutes vos actions. Voici tout ce que vous devez savoir sur sa création et sur son utilisation.

Lors de la configuration d’un nouvel appareil, il suffit de cliquer sur « Mot de passe oublié » pour créer un Apple ID gratuitement. Par la suite, il faut choisir l’option « Je n’ai pas d’identifiant Apple ». Il suffit ensuite de suivre les étapes de configuration. Cette opération peut également être effectuée sur un appareil iOS ou un Mac, ainsi que sur un PC Windows ou sur le web.

Ainsi, la création d’un identifiant Apple peut se faire sur tous les appareils dès que ceux-ci se connectent à Internet. De cette manière, il devient possible de générer plusieurs identifiants Apple. Mais pour assurer une meilleure synchronisation de tous les appareils, mieux vaut n’avoir qu’un seul identifiant Apple. En outre, il faut avoir au moins 13 ans pour avoir un Apple ID sans l’autorisation d’un adulte.

A quoi sert un identifiant Apple ?

L’Apple ID constitue un élément essentiel pour pouvoir utiliser un service ou un appareil de la marque à la pomme. Il permet non seulement d’accéder à iCloud, Mac OS, mais aussi de suivre et de protéger un iPhone avec Locate. Cet identifiant se révèle également nécessaire pour synchroniser les paramètres des plusieurs appareils Apple. Il faut également l’utiliser pour effectuer des achats sur l’Apple Store, pour synchroniser des photos avec iCloud.

Cet identifiant prend toute sa valeur en cas de perte ou de vol de votre appareil Apple. Il peut être localisé avec l’application Locate. En l’associant à la fonction de verrouillage d’activation, il est également possible de verrouiller le téléphone. Cela empêche la personne qui l’a volé de l’utiliser avec un nouveau compte. Ainsi, le voleur ne pourra plus utiliser l’appareil Apple.

Récupération d’un mot de passe oublié

Lors de l’oubli du mot de passe de votre identifiant Apple, récupérez-le en accédant à la fonction de mot de passe oublié sur votre iPhone. Cette fonction est aussi accessible sur un iPad, un Mac ou sur le Web pour réinitialiser votre mot de passe.

Récupération d’un Apple ID verrouillé

Plusieurs tentatives infructueuses de connexion verrouillent automatiquement votre identifiant Apple. Vous recevrez des messages de ce type :

« Cet Apple ID a été désactivé pour des raisons de sécurité. »

« Vous ne pouvez pas vous connecter, car votre compte a été désactivé pour des raisons de sécurité. »

« Cet Apple ID a été verrouillé pour des raisons de sécurité. »

Heureusement, vous pouvez déverrouiller votre identifiant Apple par une vérification d’identité. Voici comment cela se passe :

Lancez votre navigateur et accédez à iforgot.apple.com .

Saisissez maintenant votre identifiant Apple ID dans le champ affiché.

Suivez ensuite les instructions affichées et répondez aux questions posées pour confirmer que vous êtes vraiment le propriétaire du compte. En cas de souci, vous devrez contacter le service d’assistance Apple au 800-275-2273. Ce service est aussi accessible en ligne.

Une mise à jour, dans tous les services Apple requérant l’Apple ID, pourrait être requise suite à cette modification de mot de passe.

Quelles sont les données collectées par Apple lors de l’utilisation d’un Apple ID ?

Lors de la connexion avec un identifiant Apple notamment à iCloud, la firme collecte certaines de vos données.

Il en est ainsi de votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et l’historique des achats d’appareils et d’applications. Les numéros de série et les autres informations existantes pour tous les appareils utilisés sont aussi collectés. Il en est ainsi des journaux d’accès à iCloud, des métadonnées de vos appels téléphoniques et de vos messages ainsi que de vos transactions d’assistance AppleCare…

Demander une copie de vos données collectées par Apple

Vous pouvez cependant demander une copie de tout ce qu’Apple a collecté sur vous. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Apple puis d’accéder à la page « identifiant Apple et confidentialité ». Cliquez ensuite sur « Continuer » puis sur « Obtenir une copie de vos données ». La liste des catégories de données s’affichera. Sélectionnez celles que vous voulez obtenir puis la taille maximale de chaque téléchargement. Cliquez sur « Terminer la demande » pour confirmer. Vous recevrez la copie demandée dans au plus tard sept jours suivant la demande.

Suppression du compte Apple

Votre compte Apple ID peut être supprimé et avec elle, toutes vos données collectées. Cependant, ce compte ne pourra jamais être réactivé. Cette action supprime votre accès à vos photos, vos comptes iMessage, vos services Apple, l’iCloud, l’App Store… Votre iCloud sera lui aussi supprimé.

Qu’est-ce qui diffère un identifiant Apple d’un identifiant iCloud et d’un compte iTunes ?

L’identifiant Apple est à la fois votre identifiant iCloud et votre compte iTunes. Il contient toutes vos données pour toute action sur un appareil ou un service de la marque à la pomme croquée. La confusion entre ces deux identifiants réside dans le fait que l’identifiant Apple permet de se connecter à iCloud. Voici donc ce qui permet de différencier ces deux identifiants.

Identifiant Apple

Un Apple ID est un nom d’utilisateur pour tout ce que vous voulez faire avec Apple. Ce compte permet d’obtenir vos informations d’utilisateur sur la base de données d’Apple. Il vous permet de vous identifier sur tous les services et appareils de cette marque. Pour le protéger, vous devez configurer une authentification à deux facteurs. Elle requiert un mot de passe et une authentification biométrique.

L’identifiant iCloud

Quant à l’identifiant iCloud, c’est un compte à configurer pour vous donner accès à des outils de synchronisation de tous les appareils connectés utilisés. Il vous permet aussi d’accéder à des données sur lesdits appareils. Vous pouvez créer un identifiant iCloud pour chaque utilisateur d’un même appareil Apple. Vos données personnelles ne seront pas ainsi accessibles aux autres utilisateurs.

Le compte iTunes

Apple est passée d’une entreprise vendant de la musique via iTunes à lire sur un iPod à une entreprise vendant des smartphones et tablettes. La connexion à ces derniers produits avec son compte iTunes était considérée comme un non-sens. Le compte iTunes a donc juste été renommé en identifiant Apple.

La différence entre Apple ID et identifiant iCloud

L’identifiant Apple et celui iCloud sont deux comptes différents, mais accessibles avec le même identifiant et le même mot de passe. iCloud représente tout simplement un service supplémentaire à la connexion via l’identifiant Apple.

La connexion simultanée à l’identifiant Apple et à iCloud sur un même appareil, permet de partager un compte iCloud avec d’autres utilisateurs. Ces derniers pourraient accéder aux mêmes fonctionnalités du Cloud tout en conservant leurs propres Apple ID.

L’Apple ID est-il vraiment nécessaire ?

La création d’un identifiant Apple peut être effectuée lors de la configuration d’un nouvel appareil en cliquant sur « Mot de passe oublié » ou « Je n’ai pas d’identifiant Apple ». Elle est également possible sur un PC Windows et sur le web. Elle peut également être effectuée dans l’App Store sur un appareil iOS ou un Mac.

Pour répondre brièvement à cette question, la réponse est OUI. Pour utiliser un appareil Apple ou un service Apple comme Apple TV+ ou Apple Music, un identifiant Apple est nécessaire. Sur un appareil Apple, le fait d’avoir un identifiant Apple permet d’accéder à iCloud, de suivre et de protéger votre iPhone avec Find My.

Cette fonctionnalité permet également de synchroniser les paramètres des appareils Apple, d’effectuer des achats sur l’App Store. En outre, cela facilite la synchronisation des photos sur iCloud, et bien plus encore.

Un identifiant Apple ID lié à un appareil Apple est très précieux en cas de perte ou de vol de votre appareil. En effet, celui-ci peut être localisé grâce à l’application Find My. Une fonction appelée Verrouillage d’activation, liée à l’identifiant Apple, empêche que celui qui a volé l’iPhone puisse l’utiliser avec un nouveau compte, le rendant ainsi inutile.

L’ID Apple est la porte d’entrée de nombreuses informations personnelles vous concernant. En fait, il s’agit de l’identifiant utilisé pour accéder à tout ce qui est stocké dans le cloud, des informations sur les achats aux photos. Il convient d’ajouter une couche supplémentaire de sécurité à votre compte grâce au système de vérification en deux étapes d’Apple.

La vérification en deux étapes utilise l’un des appareils Apple ou un numéro de téléphone pour vérifier l’identité de l’utilisateur. Celui-ci est autorisé à modifier son compte, à se connecter à iCloud ou à effectuer des achats sur l’App Store ou iTunes à partir d’un nouvel appareil.

Il comprend également une clé de récupération à conserver qui permet d’accéder à l’identifiant Apple en cas de perte du mot de passe ou de l’appareil Apple. Il est conseillé de placer ce code dans un endroit sûr. En fait, il arrive souvent qu’il n’y ait aucun moyen de récupérer un compte Apple ID sans clé de récupération disponible et sans mot de passe connu.

Lors de la création d’un identifiant Apple, il est également recommandé de veiller à utiliser un mot de passe fort et sécurisé. Ce dernier doit être composé d’un mélange de lettres, de chiffres et de symboles et ne doit pas être utilisé sur d’autres sites, et les réponses aux questions de sécurité doivent être difficiles à deviner.

Apple ne demande pas les informations relatives à l’identifiant Apple. Il ne faut donc jamais fournir les données de l’identifiant Apple à qui que ce soit.