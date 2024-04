Quelles sont les dernières tendances en matière de technologie d’impression papier et 3D

Depuis l'invention de la première machine à écrire, l'industrie de l'impression a toujours été très fortement tributaire des avancées technologiques. Du photocopieur à l'imprimante, ce secteur n'a cessé de modeler voir de refaçonner complètement le quotidien des personnes, des entreprises et même des administrations.

L'invention de l'impression 3D quant à elle, a carrément carrément apporté une révolution universelle dans tous les domaines où interviennent des tâches de manufacture. Aujourd'hui, alors que la technologie continue ses avancées, voici les dernières tendances de l'impression papier et 3D.

L'impression papier sur le marché de demain

En ce qui concerne l'impression sur papier, le futur de cette industrie s'organise désormais autour de nombreux enjeux de développement durable dont notamment l'écoresponsabilité. Les techniciens spécialisés en réparation d'imprimantes s'inscrivent d'ailleurs dans cette approche pour permettre aux entreprises d'implémenter leur vision écoresponsable tout en maîtrisant leurs coûts.

Il est vrai que des outils comme la messagerie e-mail ou les applications de réseaux sociaux imposent une certaine hégémonie dans les habitudes de communication. Cela dit, l'impression sur papier se réorganise autour de nouveaux concepts comme le web to print. Toutefois, selon les prévisions des experts, l'impression analogique s'inscrira dans une courbe de décroissance au profit de son homologue digital. En effet, l'essentiel des efforts de recherche et développement est orienté vers cette branche. C'est donc à ce niveau que se concentrent les principales nouvelles tendances.

Effets spéciaux et finition

Alors que la personnalisation s'est solidement inscrite au rang des nouvelles habitudes de consommation, les supports et finitions spéciales sont de plus en plus populaires. Cela tient notamment au fait que les produits d'impression qui suivent cette logique sont plus attrayants et perçus comme plus indiqués pour marquer le prestige d'une occasion spéciale (gala, conférence, mariage, etc).

Impression à la demande

Il s'agit de l'une des toutes nouvelles tendances de l'industrie qui soutient désormais un marché dynamique. Avec une croissance à double chiffre ce marché apporte plus de flexibilité et d'autonomie au consommateur.

Du point de vue de l'entreprise, cette approche permet une plus grande maîtrise des coûts avec moins de gaspillage. En effet, chaque impression correspond théoriquement à une intention manifeste provenant du client et/ou prospect auquel elle est destinée.

Par ailleurs, l'impression à la demande s'est montrée particulièrement efficace toujours dans une approche de maîtrise des coûts pour le marketing de produits vraiment uniques. Le e-commerce a d'ailleurs été l'un des principaux vecteurs de cette croissance.

Réalité augmentée

Après l'intelligence artificielle, la réalité augmentée fait également son incursion dans ce secteur. Déjà présente dans de nombreuses solutions d'impression sur papier, cette technologie offre des perspectives de personnalisation encore plus poussées.

La réalité augmentée peut par exemple servir à l'ajout de contenu numérique (multimédia ou fonctions interactives) à des documents imprimés. Un code QR peut conduire les consommateurs à des informations complémentaires sur le produit, à des liens d'achat ou à des vidéos d'information.

L'impression 3D et la manufacture de demain

Ces deux dernières années ont été marquées par de notables avancées technologiques au niveau des techniques d'impression 3D. Des améliorations considérables ont notamment été faites en ce qui concerne la vitesse et la précision d'impression ainsi que le développement de nouveaux matériaux spécialisés.

De l'aérospatiale aux équipements médicaux en passant par diverses industries de l'économie, les nouvelles options d'impression ont révolutionné tous les processus de manufacturation en offrant notamment des niveaux de flexibilité, de précision et d'efficacité sans précédent.

S'en est suivi, un véritable paradigme de transition vers la production en série. Avec en prime une augmentation des techniciens spécialisés en réparation d'imprimantes auprès des entreprises.

Production de masse et intégration d'IA

Alors qu'elle servait principalement à la réalisation de prototype ou dans le meilleur des cas à de faibles niveaux de production en série, les récents progrès ont finalement fait une technologie déployable pour de la production de masse.

Dans cette optique de scalabilité, l'intégration de l'intelligence artificielle couplée à divers processus d'automatisation promet encore plus de performance pour un secteur déjà en pleine effervescence.

Par exemple, les imprimantes 3D connectées pourront intervenir de façon proactive, à différents niveaux d'un processus de production comme la fabrication de pièces détachées. À terme, cela garantit encore plus de fluidité et de réactivité dans l'écosystème de production d'une entreprise.

