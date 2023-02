Voici la plus petite imprimante 3D au monde !

C’est une véritable prouesse technologique que le youtubeur My N Mi a réalisé. Ce passionné de bricolage et de technologie a fabriqué la plus petite imprimante 3D au monde.

Longtemps réservée au secteur industriel, l’impression 3D continue de s’ouvrir au grand public. Cependant, les appareils proposés par les constructeurs restent encombrants. Le modèle le plus compact – qui est l’Ender 2 Pro du constructeur chinois Creality – prend encore beaucoup de place. Celui-ci n’est plus la plus petite imprimante 3D qui existe.

La démocratisation de l’impression 3D

L’impression 3D ou la fabrication additive n’est plus une exclusivité des industriels. Les imprimantes 3D s’invitent de plus en plus dans les maisons. L’engouement des particuliers pour l’impression 3D a pris de l’ampleur pendant la pandémie de Covid-19. Comme il y avait une grosse défaillance au niveau des approvisionnements, ces imprimantes ont permis à beaucoup de personnes d’obtenir les pièces dont elles avaient besoin. La fin de la crise sanitaire n’a pas mis un terme à l’intérêt pour la fabrication additive.

Les constructeurs multiplient ainsi les efforts afin de proposer des machines adaptées au grand public. Celles-ci ne doivent pas être encombrantes. Ce qui amène alors à des imprimantes 3D comme l’Ender 2 Pro. Le modèle mesure 421 x 383 x 465 mm pour un poids de 4,5 kg. Ces mensurations en font la plus petite imprimante 3D actuellement sur le marché.

Une imprimante 3D pas plus longue qu’une allumette

L’imprimante 3D de My N Mi est à peine plus grande qu’un adaptateur de carte microSD.

My N Mi est un youtubeur se présentant comme un passionné de technologies et de techniques. Dans sa dernière expérimentation, celui-ci a poussé à l’extrême le concept d’imprimante 3D qui n’encombre pas. Une vidéo partagée sur la chaîne présente un minuscule dispositif électronique à peine plus long qu’une allumette. Le youtubeur qualifie celui-ci comme la plus petite imprimante 3D au monde. Ses mensurations sont de 18 x 31 x 41 mm. La minuscule machine n’affiche que 17 g sur la balance à en croire son inventeur.

Toujours dans la vidéo de présentation, la micro-imprimante et un adaptateur de carte microSD sont placés côte à côte. Le deuxième est plus large. Cela fait alors prendre de la taille extrêmement réduite de l’invention de la chaîne My N Mi.

La plus petite imprimante 3D opérationnelle

My N Mi ne donne aucune information sur la conception de sa minuscule imprimante. Mais à vue d’œil, la machine semble être faite de bois et de plastique. Celle-ci embarque un petit moteur qui assure son fonctionnement. À son dos, la petite imprimante comporte un port micro-USB. Le connecteur permet d’alimenter la machine et de transmettre les données d’impression. Notez également qu’aucune information n’est donnée sur le mécanisme de cette imprimante si spéciale.

La vidéo YouTube de My N Mi montre ainsi que la plus petite imprimante 3D est fonctionnelle. Celle-ci imprime une petite figurine de robot en résine. Le résultat de l’impression indique également que la machine est assez précise.