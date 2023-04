Révolution : Ce cheesecake imprimé en 3D vous fait-il envie ?

L’utilisation de la fabrication additive s’écarte peu à peu de ce pour quoi le procédé a été conçu. Une équipe de recherche américaine a récemment fabriqué un cheesecake imprimé en 3D.

La fabrication additive ou impression 3D n’est plus ce procédé cantonné au prototypage. Cette technologie de fabrication continue de se développer. Celle-ci possède désormais des applications multiples. Des chercheurs en Australie travaillent sur un bras robotique capable d’imprimer des tissus vivants en 3D. D’autres, aux États-Unis, sont parvenus à obtenir un cheesecake imprimé en 3D.

L’impression 3D bientôt dans la cuisine des grands restaurants

Le cheesecake imprimé en 3D serait aussi bon qu’une préparation traditionnelle.

C’est donc une étude bien étrange que nous avons pu lire dans la section NPJ Science of Food de la revue scientifique Nature, le 21 mars dernier. Le papier détaille la préparation d’un cheesecake avec la fabrication additive. L’idée ne vient pas de grands chefs étoilés, mais de simples ingénieurs de l’université Columbia, à New York aux États-Unis. Les scientifiques font donc franchir un nouveau palier à l’impression 3D.

L’utilisation de la fabrication additive dans l’alimentation n’en est qu’à son balbutiement pour Jonathan Blutinger. L’ingénieur à la tête de l’équipe de recherche souligne l’importance que peut prendre la technologie dans l’industrie alimentaire. Le cheesecake imprimé en 3D parfaitement comestible en est la preuve. Les chefs étoilés pourraient utiliser la technologie pour créer de nouvelles saveurs.

La nourriture imprimée en 3D : un enjeu sanitaire

En 2020, le monde a cessé de fonctionner normalement pendant plus d’un an à cause de la pandémie de Covid-19. Cette période a vu le renforcement du recours aux gestes barrières. La crise de coronavirus est plus ou moins derrière nous, mais l’obsession des pratiques sanitaires est restée. En effet, on s’en remet davantage aux moyens qui limitent la transmission des germes et des virus.

Pour cette raison, l’équipe de Creative Machines Lab de l’université Columbia se focalise sur des appareils comme celui pour la préparation du cheesecake imprimé en 3D. En effet, l’imprimante 3D alimentaire réduit considérablement les manipulations humaines. Cela a pour effet de réduire le risque de transmission des maladies par la nourriture et des intoxications alimentaires.

Pas que le cheesecake imprimé en 3D au menu

Les cartouches de l’imprimante 3D alimentaire sont remplies d’ingrédients.

Le cheesecake imprimé en 3D est ce que Blutinger et ses collègues proposent de mieux pour le moment. L’ingénieur souligne dans son papier – publié dans NPJ Science of Food – les possibilités multiples de la fabrication additive dans le domaine alimentaire. Rappelons qu’en avril 2022, une équipe de l’université d’Amsterdam avait attiré l’attention avec ses croustillants chocolats imprimés en 3D.

Soulignons toutefois que les travaux de Blutinger et compagnie ne se limitent pas qu’aux desserts. Leur imprimante alimentaire 3D peut imprimer n’importe quel ingrédient pouvant être transformé en poudre, en pâte ou en liquide. Il est donc possible d’imprimer de la viande, de la chair de poulet ou des légumes. La fabrication additive appliquée dans le domaine alimentaire progresse. Cependant, nous sommes loin des imprimantes 3D alimentaires dans les ménages et dans la cuisine des restaurants.