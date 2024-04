Comment créer une application mobile événementielle et booster le taux d’engagement ?

Organiser ou répondre présent à un événement est une source intarissable d'opportunités aussi bien du point de vue culturel, professionnel ou encore relationnel. Et si la crise sanitaire et les autres incidents qui ont marqué les esprits au niveau mondial semblent avoir eu raison des rassemblements en tout genre, le secteur de l'événementiel a depuis peu repris un nouveau souffle. Ce regain de pouvoir est d'ailleurs renforcé par l'essor des applications mobiles qui facilitent grandement la tâche de ceux qui œuvrent en coulisses. Par la même occasion, ces outils redéfinissent l'implication des parties prenantes.

Dans les lignes qui suivent, découvrez tous les avantages marketing et organisationnels liés à la création d'une application pour un événement.

Découvrez également les astuces à connaître absolument pour réussir une app mobile événementielle tout en minimisant le coût alloué à ce média.

Application mobile pour évènement : quand le digital renforce la cohésion humaine

C'est bien connu : un événement bien organisé est un événement réussi. Indépendamment du public visé ou de la thématique abordée, ce type de rendez-vous est l'occasion de se divertir, de s'informer, et surtout de se faire de belles rencontres. Sur ce dernier point, force est de constater que les nouvelles technologies ont peu à peu supplanté les rencontres physiques. Toutefois, au fur et à mesure que les occasions de se réunir se raréfient, les effets n'en sont que meilleurs. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est primordial pour les organisateurs d'événements de parfaire leurs démarches au niveau organisationnel, afin que le rendez-vous soit couronné de réussite et marque les mémoires.

La réussite d'un événement comme levier d'une réputation positive

Le secteur événementiel a su se réinventer avec l'avancée rapide des nouvelles technologies. Du côté de l'organisation, les différents spécialistes et prestataires ont dû attraper le train en marche afin d'éviter de tomber dans l'oubli, au milieu de cet océan de concurrence. Une application mobile dédiée est l'arme de prédilection des acteurs du secteur événementiel, car permettant d'aligner l'objectif de la rencontre aux attentes des participants cibles. En d'autres termes, elle permet à la marque de se forger une réputation dans ce marché quasi saturé.

Le véritable enjeu réside à présent dans les stratégies de communication à adopter, en vue d'étoffer l'application et de diffuser les informations triées sur le volet.

Quelle est la valeur ajoutée d'une application pour votre événement ?

Les avantages d'une application spécialement conçue pour promouvoir un évènement sont nombreux, surtout de nos jours où la connectivité via les smartphones et tablettes tient une place prépondérante dans notre quotidien. Véritable couteau suisse numérique, ce type d'outil profite aussi bien aux initiateurs du projet qu'aux personnes qui souhaitent y participer.

Une organisation méticuleuse

L'image de marque de l'événement doit être soignée tout au long du processus d'organisation, de la préparation au déroulement même de celui-ci. Les supports de communication représentent l'une des clés de sa réussite. Grâce à une application mobile conçue à cet effet, les promoteurs de la rencontre peuvent diffuser en toute clarté les détails du rendez-vous à venir.

Par ailleurs, la plateforme aide à gérer dans les moindres détails les tâches administratives liées à l'organisation en entrant directement en contact avec tous les partenaires et prestataires sollicités pour le projet. Toutes ces tâches sont réalisables à tout moment et en quelques clics à partir d'un tableau de bord disponible sur votre appareil mobile.

Les promoteurs de la manifestation sont également en mesure d'évaluer les données chiffrées recueillies à l'issue de l'événement. Ils peuvent également interagir directement avec les participants pour recueillir leurs avis à travers des commentaires ou des sondages. L'objectif étant de déceler les axes d'amélioration à prendre en compte.

Une expérience utilisateur hors du commun

Étant donné la place qu'occupent les appareils connectés dans notre mode de vie, la création d'application mobile pour événement favorise le rapprochement des spécialistes événementiels à son public cible. Désormais, c'est l'événement qui vient sonner à leur porte pour les inviter à y participer le moment venu. Tout est consultable dans l'application : dates, horaires, programmes, inscription…

La plateforme permet également à chaque adhérent de personnaliser intuitivement l'événement à son goût grâce à une liste de préférences. Chez les planificateurs, l'objectif est de susciter l'engagement chez la clientèle visée en leur offrant un panel de programmes en rapport avec leurs intérêts. Et puisqu'un participant satisfait en vaut dix, celui-ci pourra partager sans limites son expérience via les réseaux sociaux, ce qui contribue à accroître davantage la visibilité de l'événement.

Une adaptabilité à toute épreuve

Une application mobile conçue pour un événement évolue également au gré des tendances du moment en termes de design, de l'intérêt global des utilisateurs, mais également de l'évolution technologique.

Contrairement à un site web qui nécessite généralement une refonte complexe pour se mettre au goût du jour des utilisateurs, une application mobile peut être personnalisée et mise à jour en toute facilité, surtout grâce à des plateformes pour créer des apps no code.

De plus, certaines applications sont consultables à tout moment, même en étant hors ligne. Cet aspect convivial apporte encore plus de confort à l'utilisateur qui peut continuer à consulter ses contenus préférés (articles de presse, programmes d'événements, galeries photos, …), même en mode déconnecté.

Création d'application pour évènement : une réalité accessible à tous

Traditionnellement, le développement d'une application mobile, quelles qu'en soient ses fins, constitue un travail long et fastidieux, généralement confié à des experts dans le domaine. Heureusement, les nouvelles technologies ne cessent d'offrir des solutions ingénieuses pour permettre la démocratisation de la conception d'application mobile grâce à la technologie No Code.

Principes du No Code

Pour créer une application mobile événementielle de toutes pièces, il est généralement nécessaire de maîtriser les algorithmes des systèmes d'exploitation tels qu'Android ou Apple. Néanmoins, les concepteurs d'app No Code délestent les individus amateurs de cette lourde tâche grâce à des fonctionnalités préconçues qui leur permettent de créer leur application eux-mêmes, sans connaissances préalables du codage. La plateforme s'occupe de générer les codes nécessaires en arrière-plan. Votre travail consiste uniquement à vous concentrer sur l'aspect esthétique et marketing de votre app no code.

Avantages de créer une application No Code

Le recours à un site spécialisé pour créer une application mobile no code offre des avantages insoupçonnés.

En voici les principaux atouts :

Accessibilité

La technologie no code est une innovation qui permet à un public non initié aux langages de programmation de concrétiser leurs idées sans avoir à mandater des développeurs professionnels. Pour les personnes qui travaillent dans le secteur événementiel, c'est une véritable aubaine que de créer de bout en bout une application fonctionnelle et personnalisée pour leur projet. Inutile donc de manipuler les codes source, ce qui réduit par la même occasion les risques d'erreurs humaines.

Gain de temps

Auparavant, le montage, le développement et le déploiement d'une application mobile nécessitaient un engagement chronophage. En outre, le timing concernant le livrable est souvent conditionné par le planning du prestataire ou de l'agence à laquelle le projet est confié. Mais avec la montée en puissance des solutions pour créer une app no code, cet exercice est désormais accessible à tous, et le temps consacré est réduit à seulement une poignée d'heures.

Un rendu de qualité à moindre coût

Les sites pour créer des apps sans coder sont d'excellents compromis si vous souhaitez vous lancer dans la création d'un support pour votre évènement sans pour autant faire de lourds investissements financiers. Ces aides logicielles offrent en effet un rendu personnalisé à la hauteur de vos attentes pour une fraction du prix d'une équipe de développement.

Évolutivité

Une fois l'application créée par vos soins, le déploiement sur les plateformes de téléchargement se fait tout aussi facilement. Vous pouvez également maîtriser l'évolution de votre outil en fonction des besoins du projet événementiel ou de l'exigence du marché.

Marketing

Les applications réalisées à partir d'une technologie no-code offrent une flexibilité infinie. En effet, en quelques clics, vous pouvez supprimer ou ajouter des fonctionnalités, un design ou tout simplement laisser libre cours à votre imagination pour tester vos idées ou encore faire de l'A/B testing.

Plus besoin d'essayer d'expliquer votre vision Marketing aux développeurs. Vous êtes libre de la mettre en place en quelques minutes et de la peaufiner avec le temps.

Illustration d'une plateforme de création d'applications personnalisées

Imaginez un site qui agit comme un véritable assistant virtuel en vous guidant pas à pas dans l'élaboration d'une application sans coder au profit de votre événement. C'est ce que certaines solutions comme celles que le leader du marché Apptree propose.

S'inscrivant dans le registre des meilleures plateformes pour créer une app sans coder, le site met à disposition des utilisateurs un panel complet d'options, de designs et de fonctionnalités prêts à l'emploi au service des organisateurs d'événements. Une application clé en main qui vous permet de gérer d'une main de maître l'organisation de vos évènements et festivals et de mettre au beau fixe l'interaction entre les partenaires et l'audience cible.

Parmi les options que vous pouvez piocher dans la bibliothèque des fonctionnalités de l'application sans code, il y a notamment :

La section sur la programmation pour partager en détail les actualités à la une ou les rendez-vous à venir,

La présentation des prestataires ou des participants qui animeront un évènement donné, ou de ceux qui ont participé aux éditions précédentes,

La création d'alliés commerciaux ou l'enrichissement des opportunités de collaboration pour attirer l'attention de nouveaux partenaires,

La gestion commerciale : vente de billets, achat et réservation de boissons, de nourriture, d'articles dérivés, etc …

Bien évidemment, la liste est non exhaustive et vous pouvez personnaliser votre application mobile en fonction de l'objectif de votre événement et de votre clientèle.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.