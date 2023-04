Vous comptez acquérir une technologie de grande marque pour bientôt ? Apple continue à produire des modèles répondant à tous les besoins, entre les Mac Mini, MacBook, les iMac et autres déclinaisons. Et cela en restant dans les normes de qualité auxquelles la marque doit sa réputation.

Concernant essentiellement les PC, plusieurs modèles existent sur le marché. Mais ne vous laissez pas perturber par cette panoplie de choix. Dans cet article, vous trouverez le meilleur ordinateur Apple, ou du moins, celui qui vous convient le mieux !

1) MacBook Air M2 (2022) : le meilleur ordinateur Apple

Caractéristiques techniques Processeur : M2

Stockage : 256 Go

Mémoire vive : 16 Go

Taille de l’écran : 13 pouces

Prix : 1349 euros

Connu pour sa puissance et son autonomie hors pair, le MacBook Air ne cesse d’impressionner les amoureux de la technologie. Apple a décidé d’intégrer sa puce M2 à son MacBook Air, rendant ce dernier plus performant que jamais. Le design raffiné rappelle bien son caractère « haut de gamme », en plus d’être facile à porter. Son écran est large de 13 pouces et son affichage est impeccable, presque une habitude chez les produits Apple.

Son système de refroidissement sans ventilateur n’entrave aucunement sa performance ni l’endurance de sa batterie. Au contraire, ce concept « silence absolu » du MacBook Air M2 améliore l’expérience utilisateur.

Même si cette technologie semble parfaite et au goût du jour, elle n’est pas sans failles. Mais ses qualités devancent de loin ces petites lacunes, justifiant son prix. C’est d’ailleurs pour cela que nous avons qualifié le MacBook Air M2 comme meilleur ordinateur Apple.

Très portatif

Performance élevée

Connectique limitée

Pas de Face ID

2) MacBook Air M1 (2020) : le PC Apple le plus économique

Caractéristiques techniques Processeur : M1

Mémoire vive : 8 Go ou 16 Go

Stockage : jusqu’à 2000 Go

Taille de l’écran : 24 pouces

Prix : 1495 euros

Certes le MacBook Air M1 date de 2020, mais il tient encore la route ! Le géant canadien l’a équipé d’une puce Apple M1 pour garantir la puissance et la fluidité du PC. Soutenu par une batterie Li-Po d’une capacité de 49,9 Wh, l’appareil est doté d’une longue autonomie de 20 heures.

Par ailleurs, MacBook Air M1 possède déjà le refroidissement sans ventilateur qui est un système d’actualité. Par contre, son design fait assez vieux, puisque l’ordinateur n’a pas encore l’écran borderless tant adulé. Ce défaut ne le rend pourtant pas médiocre, la qualité d’affichage étant au rendez-vous. Il reste désormais le meilleur si vous cherchez un ordinateur Apple à prix abordable.

Plus

Autonomie jusqu’à 20 heures

Accessible à bon prix

Design grossier

Prix élevé

3) MacBook Pro 16 (2023) : l’ordinateur Apple de prestige

Caractéristiques techniques Processeur : M2

Mémoire vive : 16 Go (jusqu’à 96 Go)

Taille de l’écran : 16 pouces

Autonomie : environ 19 heures

Sorti en janvier 2023, le MacBook Pro 16 bafoue les limites de ses prédécesseurs. Tout d’abord, cet ordinateur portable Apple est d’une finesse incomparable et d’une légèreté extrême. Ces caractéristiques rendent l’appareil agréable à manier. Avec son boîtier unibody en aluminium, vous n’aurez aucun mal à le porter dans votre sac à dos.

En termes de performance, MacBook Pro 16 prend encore le devant avec son processeur huit cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Pour réaliser des blogs, monter des vidéos, faire des recherches sur le web ou même coder, le PC est top. Mais il lui manque beaucoup de nouveautés malgré son lancement récent, et le rapport qualité-prix reste exorbitant.

Processeur de dernier cri

Design luxueux

Manque de nouveautés par rapport à la version 2019

Prix onéreux

4) Mac Studio (2022) : ordinateur Apple pour professionnels

Caractéristiques techniques Processeur : M1 Max

Mémoire vive : 32 à 128 Go

Stockage : jusqu’à 8000 Go

Taille de l’écran : 27 pouces

Ayant une forte ressemblance au Mac Mini, le Mac Studio peut tromper par son apparence. Derrière ce format rigide et compact se cache une puce M1 Ultra, le SoC à performance redoutable qu’Apple n’ait jamais connu. Soutenu par une mémoire vive de 16 Go, le processeur garantit une utilisation sans failles. Muni d’un écran énorme de 27 pouces, ce mix entre Mac Mini et MacBook Pro est idéal pour usage professionnel, surtout pour les métiers qui suscitent beaucoup de créativité.

Ecran de grande taille

Processeur ultra puissant

Design grossier

Prix élevé

5) iMac M1 (2021) : PC Apple idéal pour les travaux de bureau

Caractéristiques techniques Processeur : M1

Mémoire vive : 8 Go ou 16 Go

Stockage : jusqu’à 2000 Go

Taille de l’écran : 24 pouces

Vous privilégiez la taille de l’écran ? Que diriez-vous d’un ordinateur de bureau tout-en-un ? Composé d’un large écran de 24 pouces, d’un clavier Magic Keyboard, d’une souris Magic Mouse et d’un boîtier en aluminium, iMac M1 redéfinit en toute légèreté le concept de l’ordinateur de bureau. Son processeur Intel Core i5 permet d’exécuter des tâches communes (bureautiques, montages simples, etc.). Mais, malgré la grande envergure de l’écran, iMac M1 ne convient pas au gaming.

6) MacBook Pro 14 (2022) : meilleur en termes de fluidité

Caractéristiques techniques Processeur : M2 Pro

Taille de l’écran : 13 pouces

Stockage : 512 Go

Autonomie : environ 19 heures

Si Apple a conféré une mise à jour à son MacBook Pro 14, c’est pour lui donner une performance en plus que son prédécesseur. De plus, le géant du high-tech l’a équipé d’une puce M2 Pro octacore en guise de processeur. Avec l’appareil, vous pouvez surfer sur internet, voir des vidéos en streaming ou traiter des fichiers en toute simplicité.

Performance au top

Rapidité et fluidité d’exécution

Mises à jour pauvre par rapport à la version précédente

Prix élevé

7) Mac Mini M2 (2023) : ordinateur Apple la plus abordable

Caractéristiques techniques Processeur : M2

Mémoire vive : 8 Go ou 16 Go

Stockage : jusqu’à 2000 Go

Taille de l’écran : aucun

Le Mac Mini M2 est sans égal si vous cherchez un ordinateur Apple au meilleur prix. Destiné pour un usage quotidien, cet appareil de taille miniature convient aux amateurs et aux professionnels. Avec sa puce M2 octacore, vous n’aurez aucune difficulté pendant vos expériences. Aussi, vous n’avez rien à craindre de la solidité de votre ordinateur de bureau, puisque le design a été conçu pour être compact.

Possibilité de se connecter sur 2 écrans simultanés

Prix léger

Forme grossière

Non adapté aux jeux lourds

FAQ

Quel MacBook choisir pour voyager ?

Vous vous déplacez souvent ? Vous êtes habitué à déployer votre ordinateur n’importe où, à n’importe quel moment de la journée ? Le MacBook Air M2 sera idéal pour vous. Fin, léger tout en étant compact, l’appareil vous donnera un confort absolu pendant vos voyages.

Prisé pour la puissance de son processeur, le Mac Pro 16 est également très portatif. Il devance le Mac Air M2 en termes de performance, mais à un faible degré. Son problème se situe au niveau de son prix qui est beaucoup trop supérieure par rapport à ses qualités.

Quel ordinateur Apple a le plus d’endurance ?

Tenant jusqu’à peu près 20 heures, le MacBook Pro 13 offre une meilleure autonomie par rapport aux autres ordinateurs portables Apple. Si sa batterie dure autant, c’est notamment grâce à son système de refroidissement empêchant l’énergie de se dissiper. Mais la batterie du MacBook Air M2 offre à peu près la même autonomie, sa performance étant très améliorée.

Quel ordinateur Apple pour coder ?

Le marché d’Apple augmente de plus en plus dans le domaine du développement web même si les codeurs semblent avoir un attrait pour les PC Windows. Mais, quelle que soit la marque de fabrication, la règle reste la même. Pour coder, il faut un ordinateur de RAM élevé et d’un écran de grande taille. Le MacBook Pro 16 remplit tout bonnement ces conditions.

En effet, sa mémoire vive de 16 Go vous permet de coder confortablement. D’ailleurs, c’est largement suffisant pour accueillir les éventuelles mises à jour de vos outils de travail. De plus, son écran de 16 pouces n’aura pas de mal à ouvrir plusieurs fenêtres en simultané. Cela vous évitera de basculer d’une fenêtre à une autre à chaque fois.

Que choisir : Mac Studio ou Mac Mini M1 ?

Vous hésitez entre ces deux ordinateurs portables ? Sachez que l’efficacité de votre choix dépend uniquement de vos besoins. Si votre travail nécessite une vue large ou plusieurs fenêtres ouvertes en simultané (cas des traders et des codeurs), mieux vaut opter pour le Mac Studio. En plus de son écran de 27 pouces, vous bénéficierez d’un processeur M1 Ultra, connu pour être super puissant.

Par contre, le Mac Mini est idéal pour ceux qui veulent un mix entre le caractère ultraportatif d’un PC et la performance d’un ordinateur de bureau. Pour son utilisation, vous pouvez le connecter à un téléviseur compatible ou à un ordinateur portable grâce à un câble HDMI.

En termes de puissance et de performance, il est difficile de ne pas tomber sous le charme du Mac Studio. Seul son prix fait défaut, donnant l’avantage au Mac Mini, ce dernier étant accessible à un coût modeste.

