[Test] MacBook Air M2 : performance et autonomie non négligeables

Avec le MacBook Air M1, on a cru qu’Apple était au top de sa performance. Mais maintenant que l’on a pu tester le MacBook Air M2, il a vraiment placé la barre très haute.

Nouveau design, meilleure autonomie et performances élevées, c’est ce qui définit le mieux le nouveau MacBook Air M2 d’Apple. C’est sans aucun doute le modèle le plus puissant qu’Apple ait pu lancer. Mais il s’agit aussi d’une version imbattable au niveau de la consommation d’énergie avec une autonomie qui dépasse les 14 heures. En tout cas, c’est le MacBook par excellence pour ceux qui veulent y mettre le prix. Mais est-ce que en vaut-il réellement la peine ?

Nous avons effectué un test complet pour déterminer si le MacBook Air M2, lancé à un prix de plus de 1 000 euros, est concrètement un modèle imbattable question performance, autonomie, design et fonctionnalités.

MacBook Air M2 : caractéristiques techniques

Dimensions : 1,13 × 34,41 × 21,5 cm ;

Poids : 1, 24 kg ;

Mémoire : 8 Go ;

Batterie : lithium-polymère de 52,6 Wh ;

Stockage : 256 Go SSD, extensible jusqu’à 1 To ;

GPU : Puce Apple M2 à 8 cœurs, configurable à 10 cœurs ;

Ports : 2 ports Thunderbolt et 4 ports USB-C ;

Écran Liquid Retina ;

Affichage : 13,6 pouces, avec une résolution de 2560 × 1664 ;

Sortie vidéo : VGA, HDMI, DVI et Thunderbolt ;

Charge : MageSafe 3 30 W de type USB-C ;

Prise jack 3,5 mm ;

Clavier : Touch ID et Magic Keybord éclairé avec rangée de fonctions pleine hauteur ;

Webcam : 1080p ;

Audio : système audio à 4 haut-parleurs et son stéréo ample ;

Wi-Fi 6 802.11ax ;

Bluetooth 5.0 ;

Finition : argent, lumière stellaire, gris sidéral, minuit ;

Prix de lancement : à partir de 1 739 euros.

Design et finition

On a droit cette fois-ci à un modèle plus fin de seulement 1,13 cm d’épaisseur. L’in pourrait croire qu’il s’agirait d’un iPad quand le garde est fermé et quand le logo Apple se tourne vers l’extérieur. Côté design, le MacBook Air M2 est donc assez mince. Un côté pratique pour celles et ceux qui sont dans l’obligation de transporter leur matériel quotidiennement.

En ce qui concerne sa taille en général, le M2 a un volume de 20 % de moins que son prédécesseur : l’Air M1. Par contre, il est doté d’un écran de 13,6”. Petit bémol : l’encoche qui vient s’infiltrer juste en dessus de l’écran et sectionner la barre de menus. Personnellement, c’est l’élément de trop qui, nous dirions, casse le côté esthétique de l’appareil.

Par contre, son châssis en aluminium lui confère une légèreté impressionnante. Par rapport à la précédente version, celle-ci est moins lourde. La différence n’est pas énorme, mais on constate tout de même qu’Apple a fait des efforts. Cela dit, le MacBook Air M2 offre un parfait équilibre entre légèreté et finesse, entre design et finition.

En parlant de finition, il est disponible en gris sidéral et en argent. Mais il y a également d’autres couleurs comme le bleu foncé et lumière stellaire. On a alors droit à un design moderne et une finition rafraîchissante. En bref, Apple a misé le gros lot au niveau de la conception du nouveau MacBook Air M2.

Toutefois, on a constaté un petit défaut par rapport à la couleur minuit. Elle a tendance à facilement se rayer. Et même s’il s’agit d’une couleur exceptionnelle, vous aurez du mal à effacer les traces d’empreintes qui couvre l’ensemble de l’appareil.

Test de performance du MacBook Air M2

Après avoir fait des tests de performance et en le poussant au maximum de sa capacité, on obtient des résultats impressionnants. Le MacBook Air M2 tient sa promesse et offre une fluidité inégalée.

Pour ce test, on a ouvert plusieurs onglets dans Chrome, édité des images sur Photoshop et téléchargé des documents sur le CMS. Jamais on n’a constaté une baisse de performance. Et même en ajoutant d’autres tâches, le MacBook Air M2 est resté fluide. Il s’est chargé des tâches avec facilité.

Au-delà de 100 fenêtres différentes ouvertes dans Chrome, on constate un léger décalage. Mais généralement, tout semble fonctionner à merveille. D’ailleurs, le MacBook Air M2 bénéficie d’un score de 1 932 sur le test du CPU (valeur obtenue avec Geekbench 5.4). Sur une utilisation multicœur, on obtient un chiffre de 8 919 contre 7 575 pour le MacBook Air 1.

En se basant sur ces résultats, le MacBook Air M2 est de 11 % plus performant que son prédécesseur sur une utilisation monocœur. Si on pousse le processeur à utiliser ses 10 cœurs, il est de 17 % plus réactif que l’ancienne version.

On a également comparé les performances du MacBook Air M2 à celles de l’ASUS Zenbook S 13 OLED et à celles du LENOVO Yoga 9i Gen 7. Là encore, les chiffres ont parlé d’eux-mêmes : 7 606 pour ASUS et 7 140 pour LENOVO. Nous pouvons alors en déduire que le dernier MacBook Air d’Apple est plus performant que les meilleurs PC de son principal concurrent : Windows.

Affichage et audio

Au niveau de la qualité de l’affichage, on constate une nette amélioration par rapport à celle du Pro M2. Là encore, on a réalisé quelques tests de performance. Verdict : images plus lumineuses et détaillées sur des vidéos haute définition.

Les graphismes du MacBook Air M2 dépassent largement celles de l’Air M1. Sur un test effectué avec le deuxième opus du jeu Tomb Raider (Shadow of the Tomb Raider), les résultats obtenus avec l’Air M2 sont très satisfaisants. Une fois de plus, Apple MacBook Air M2, malgré le nombre similaire de GPU noyaux à celui du M1, est davantage plus performant.

Côté son, on a droit à un sound sysem à 4 haut-parleurs plutôt prometteur. Mais on ne peut pas non plus dire que le son est sans défaut. Il est clair, certes. Mais par rapport au système audio du MacBook Pro 14 à 6 haut-parleurs, on peut dire que le M2 a encore des points à améliorer. Particulièrement au niveau des basses qui sont largement dépassées par les modèles Pro.

Autonomie de la batterie

Considéré jusqu’ici comme le MacBook ayant le plus d’autonomie, la batterie de l’Air M2 n’est pas vraiment si tenace que cela en a l’air. Avec une utilisation continue à haute luminosité, elle a fonctionné pendant environ 14 heures et quelques minutes. Une autonomie qui, comparée à celle du M1, est d’un poil inférieure. Celui-ci ayant une autonomie de 14 heures et 40 minutes lors d’une navigation en continu. On peut tout de même confirmer que le M2 a une meilleure autonomie que certains modèles d’ordinateurs portables, et on ne donne pas d’information sans preuve ! 8 heures d’autonomie pour le XPS 13 OLED et 11 heures pour l’ASUS Zenbook S 13 OLED.

Webcam et clavier du MacBook Air M2

À première vue, la webcam du MacBook Air M2 de 1080p est assez bonne. L’image en général est nette, mais une domination du pigment jaune est constatée. Les détails non plus ne sont pas meilleurs que ceux du Logitech C920. Mais de manière générale, la qualité de l’image reste suffisante pour un appel vidéo.

En ce qui concerne le clavier, on a cette fois-ci droit au Magic Keyboard, plus rapide et plus réactif. Le pavé tactile, de son côté, offre une plus grande précision et de nombreux gestes d’utilisation, dont le zoom, le pincement et l’affichage des applications en cours. On voit également apparaître Touch ID intégré au clavier. Ce qui est un point intéressant parce qu’il permet aux utilisateurs d’éviter de saisir leur identifiant et leur mot de passe à chaque connexion.

MacBook Air M2 : notre verdict

Après avoir effectué un bon nombre de tests, et malgré les points faibles de l’appareil, voici notre verdict final : le M2 est sans doute le meilleur modèle de la gamme MacBook Air. Et même à un prix de lancement de 1 739 euros, il en vaut vraiment la peine et il mérite sa place dans nos recommandations.

Points forts et points faibles du MacBook Air M2

Points positifs Points négatifs

Autonomie de la batterie

Autonomie de la batterie Plus performant que le précédent modèle

Plus performant que le précédent modèle Webcam à 1080p

Webcam à 1080p Affichage amélioré

Affichage amélioré Fin et léger

Fin et léger Finition améliorée Prix de lancement élevé

Chauffe lors d’une utilisation intensive

Options de ports limitées

Encoche dans la barre de menus

La couleur midnight se tache facilement

Design et Ergonomie - 9 Autonomie de la batterie - 9 Affichage - 9 Audio - 8 rapport qualié-prix - 9 8.8 Design et Ergonomie : ultra-fin et léger. Autonomie de la batterie : 14 h et 41 min. Affichage : écran Liquid Retina, 2560 × 1664. Audio : propre, mais système de bass à améliorer. Rapport qualité/prix : plutôt cher.