[PRIME DAY] – Surpassez les attentes avec l’écran gaming MSI MAG321QR-QD

Plongez dans une expérience de jeu extraordinaire avec l'écran gaming MSI MAG321QR-QD. Ce moniteur de 31,5 pouces allie une résolution WQHD époustouflante, des couleurs Quantum Dot vibrantes et une fluidité exceptionnelle pour satisfaire les joueurs les plus exigeants.

Une offre imbattable pour les gamers avisés

Saisissez l'opportunité d'acquérir ce joyau technologique à un prix exceptionnel ! Le MSI MAG321QR-QD est actuellement proposé à seulement 284,99 euros, soit une réduction de 5% sur le prix conseillé de 299,99 euros. Cette promotion vous permet d'économiser sur un écran gaming haut de gamme, une aubaine pour les joueurs soucieux de leur budget.

Investir dans un équipement gaming de qualité est essentiel. C'est pourquoi le paiement en 4 fois sans frais est proposé. Bénéficiez immédiatement de votre nouvel écran tout en répartissant les paiements de manière confortable.

Si, pour une raison quelconque, le MSI MAG321QR-QD ne répond pas aux attentes, il est possible de le retourner dans les 30 jours suivant la livraison.

Les spécificités de l'écran gaming MSI MAG321QR-QD

Cet écran impressionne grâce à sa dalle IPS Quantum Dot de 31,5 pouces. Sa résolution WQHD de 2560×1440 pixels garantit des images d'une netteté exceptionnelle. La technologie Quantum Dot assure une gamme de couleurs étendue et couvre 140% de l'espace sRGB ainsi que 97% du DCI-P3. Cette technologie avancée produit des visuels éclatants et réalistes pour une immersion totale du joueur.

Des performances de jeu inégalées

Avec un taux de rafraîchissement de 170 Hz et un temps de réponse de 1 ms, cet écran garantit une fluidité et une réactivité optimales. La technologie FreeSync Premium élimine les déchirures d'écran et les saccades, tandis que le DisplayHDR 400 offre un contraste saisissant. Les joueurs compétitifs apprécieront particulièrement ces caractéristiques lors des sessions intenses.

Fonctionnalités avancées pour les gamers

Le MSI MAG321QR-QD intègre des fonctionnalités pensées pour les joueurs. Le mode Night Vision améliore la visibilité dans les zones sombres, tandis que le Smart Cross Hair Scope offre un avantage tactique. La technologie KVM permet de contrôler deux systèmes avec un seul ensemble clavier/souris, idéal pour les streamers et les multitâches.

Confort et connectivité au rendez-vous

Cet écran priorise le confort avec ses technologies anti-scintillement et de réduction de la lumière bleue. Son pied ajustable et son design fin s'intègrent parfaitement à tous les espaces. Pour la connectique, il dispose de ports HDMI, DisplayPort et USB-C, ce qui garantit une compatibilité maximale avec vos différents appareils.

