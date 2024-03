Bang & Olufsen rafraîchit sa collection avec de vibrantes nouvelles couleurs

Bang & Olufsen, synonyme de luxe et de performance dans le domaine audio, enrichit sa collection avec deux nouveaux coloris pour la Beolab 8. Ces éditions, en aluminium Black Anthracite et Gold Tone, sont embellies de lamelles en chêne Dark Oak et Light Oak.

Une harmonie de couleurs pour tout intérieur

La mise à jour de la gamme cinéma, incluant la Beolab 8, la Beosound Theatre et la Beolab 28, dans les teintes Gold Tone, Black Anthracite et Natural Aluminium, offre aux amateurs de cinéma et de musique une palette riche pour personnaliser leur espace audiovisuel.

Chaque coloris a été pensé pour s'intégrer harmonieusement dans divers intérieurs. Qu'ils soient modernes, classiques ou éclectiques, ces nouvelles couleurs permettent de créer une expérience cinématographique sur mesure.

Excellence de fabrication danoise

La qualité exceptionnelle de l'aluminium utilisé par Bang & Olufsen prend vie dans sa Factory 5 située à Struer, au Danemark. Là, chaque pièce d'aluminium est minutieusement tournée, polie, anodisée et fraisée.

Ce processus méticuleux, particulièrement l'anodisation, n'est pas seulement un gage de beauté. Il assure également la longévité des produits. Les finitions en Gold Tone et Black Anthracite sont le résultat d'une maîtrise technique sans pareille.

Engagement éco-responsable

La sélection des lamelles en bois ne se fait pas au hasard. Le chêne, provenant de forêts européennes gérées de manière responsable, est transformé au Danemark. Ce processus allie le savoir-faire artisanal aux techniques les plus avancées pour obtenir les nuances désirées de Dark Oak et Light Oak. Cela témoigne de l'engagement de Bang & Olufsen envers la qualité et l'écologie.

Beolab 8, une révolution sonore

La Beolab 8 n'est pas qu'une enceinte. C'est le cœur d'un système audiovisuel de pointe. Sa capacité à se synchroniser avec une vaste gamme de produits Bang & Olufsen, anciens et nouveaux, en fait une pièce maîtresse de tout agencement home cinéma.

En configuration stéréo, elle délivre un son puissant et précis. Elle captive l'auditeur dans une expérience haute-fidélité enveloppante, même lorsqu'elle est utilisée en solo.

Design scandinave et flexibilité

Inspirée par le minimalisme scandinave, la Beolab 8 allie forme et fonction avec une esthétique épurée qui améliore également son acoustique. Les quatre options de support proposées augmentent sa versatilité. Ce qui permet par conséquent, à l'enceinte de s'adapter à différents espaces et préférences d'écoute. Cela souligne l'approche centrée sur l'utilisateur de Bang & Olufsen.

Une vision tournée vers l'avenir

En plus des nouveaux coloris, la Beolab 8 reflète la vision de Bang & Olufsen en matière de durabilité. Sa structure modulaire qui inclut un module de streaming remplaçable, garantit son évolutivité face aux avancées technologiques.

Ce principe de design, aligné avec la philosophie Cradle-to-Cradle, illustre l'ambition de la marque de minimiser son empreinte écologique tout en offrant une expérience utilisateur exceptionnelle.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.