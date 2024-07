Test des OpenFit Air de Shokz : Une nouvelle référence dans la gamme des écouteurs sans fil à oreilles libres

Les écouteurs sans fil OpenFit Air de Shokz sont particulièrement appréciés des sportifs grâce à leur conception ouverte. Contrairement aux casques à conduction osseuse, ils assurent une bonne qualité sonore tout en permettant de rester attentif à l'environnement. Mais répondent-ils réellement à vos besoins et exigences ? Nous les avons testés pour vous donner une idée claire de leurs performances.

Les OpenFit Air représentent la deuxième génération des écouteurs sans fil à oreilles libres lancée par la marque Shokz. Faisant suite au modèle original de l'année précédente, ils se distinguent par leur excellent rapport qualité-prix tout en offrant une prestation audio remarquable. Conçus pour les personnes actives, ils s'adaptent parfaitement à une variété d'activités, qu'il s'agisse de sport, de travail ou de loisirs. Grâce à leur design ouvert, ils permettent aux utilisateurs de rester connectés à leur environnement tout en profitant de leur musique ou de leurs appels téléphoniques. Que vous soyez en train de courir, de faire du vélo ou simplement de vaquer à vos occupations quotidiennes, ils peuvent être votre compagnon idéal. Ils sont parfaits pour ceux qui recherchent à la fois confort et connectivité sans compromis sur la qualité sonore.

Caractéristiques techniques

Autonomie annoncée : 6 heures sans l'étui de chargement et 28 heures avec

: 6 heures sans l'étui de chargement et 28 heures avec Capacité de la batterie : 40 mAh pour les écouteurs et 600 mAh pour le boîtier

: 40 mAh pour les écouteurs et 600 mAh pour le boîtier Poids total du produit : 73,8 g

: 73,8 g Connectivité : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Réponse en fréquence : 50 Hz à16 kHz

: 50 Hz à16 kHz Résistance à l'eau : IP54

Le design et le confort d'utilisation des OpenFit Air de Shokz

Les OpenFit Air de Shokz allient élégance et fonctionnalité avec un design moderne décliné en trois coloris : blanc, noir et rose. Proposés au prix de 139 euros, ces écouteurs se démarquent par leur esthétique sobre et leur finition en silicone mat, leur conférant une allure aussi bien raffinée que contemporaine. Leur forme en goutte d'eau et leur crochet d'oreille ajustable Air-Earhook, fait de nitinol ultra-fin de 0,75 mm, assurent un maintien parfait sans pression désagréable, même lors d'une utilisation prolongée.

Avec un poids plume de seulement 8,7 g, les OpenFit Air sont presque imperceptibles. Ils offrent un confort optimal pour une expérience d'écoute agréable. L'oreillette repose près du canal auditif sans le bloquer. Elle permet ainsi de rester conscient de son environnement tout en profitant d'une qualité sonore supérieure. Ce design ouvert est particulièrement apprécié des sportifs et des personnes actives qui souhaitent rester alertes tout en écoutant de la musique ou en passant des appels.

De plus, la flexibilité et l'ajustement précis des OpenFit Air les rendent compatibles avec le port de lunettes ou de casques. Ils évitent les points de pression gênants. Certifiés IP54, ces écouteurs sans fil résistent à la transpiration et à l'eau. Ils sont donc idéaux pour les entraînements intenses. En quelques mots, ils allient confort, design et praticité, répondant parfaitement aux besoins des utilisateurs actifs.

Les commandes des OpenFit Air de Shokz

Les écouteurs OpenFit Air sont équipés de panneaux tactiles sur chaque oreillette. Ceux-ci permettent de contrôler la lecture audio avec deux gestes principaux : un double tapotement et une pression prolongée. Ils offrent la possibilité de personnaliser les actions via l'application mobile dédiée Shokz, incluant :

l'appel de l'assistant vocal de votre téléphone ;

l'ajustement du volume ;

les fonctions de pause et de lecture ;

Le passage des pistes.

Cependant, l'efficacité des contrôles peut varier en fonction des circonstances. Lors d'activités physiques comme la course à pied, notamment, certains utilisateurs ont noté que les gestes tactiles n'étaient pas toujours bien enregistrés. En effet, plusieurs tentatives étaient nécessaires pour activer les commandes. Ce problème semble être dû à une sensibilité moindre du panneau par rapport à la version précédente des OpenFit.

Néanmoins, Shokz a tenté de minimiser les touches accidentelles en supprimant le contrôle par simple tapotement et en augmentant la surface tactile. Bien que cela améliore l'expérience pour certains, d'autres préfèreraient l'intégration de boutons physiques pour une fiabilité accrue, surtout durant les séances d'entraînement intensives. Malgré ces défis, les commandes des OpenFit Air restent largement fonctionnelles et personnalisables. Elles offrent une flexibilité d'utilisation adaptée aux préférences individuelles, bien que la précision puisse parfois nécessiter des ajustements.

La qualité sonore des OpenFit Air de Shokz

Les OpenFit Air de Shokz offrent une expérience audio notablement améliorée par rapport aux écouteurs à conduction osseuse traditionnels de la marque. Grâce à leur design ouvert, ils délivrent un son plus riche et puissant, bien que moins immersif que celui des modèles intra-auriculaires ou supra-auriculaires. L'absence de toute forme de réduction de bruit, passive ou active, signifie que l'audio peut être noyé dans des environnements bruyants. Toutefois, dans des conditions normales, les OpenFit Air offrent une écoute agréable et claire.

Lors de l'écoute de titres pop comme « Illusion » de Dua Lipa ou « Chihiro » de Billie Eilish, la gamme complète des instruments et des voix est bien rendue. Pour les séances d'entraînement, des morceaux dynamiques comme « Kill v. Maim » de Grimes fournissent toute l'énergie nécessaire pour tenir jusqu'à la fin des sessions intensives. De plus, les OpenFit Air permettent de choisir parmi quatre préréglages d'égaliseur dans l'application associée. Ceux-ci incluent les modes standard, vocal, bass boost et treble boost. Ils ajoutent une flexibilité appréciable pour adapter l'expérience sonore à ses préférences.

Malgré une inévitable dissipation des basses due au design ouvert, Shokz a intelligemment conçu les drivers pour minimiser cette perte et éviter un son creux ou métallique. Le résultat est un équilibre réussi entre des basses prolongées et des aigus clairs. Il procure une performance solide pour la plupart des genres musicaux. Les OpenFit Air ne surpassent que rarement les écouteurs plus coûteux comme les Bose Ultra Open Earbuds. Cependant, ils offrent une qualité sonore compétitive et satisfaisante pour leur gamme de prix.

L'autonomie des OpenFit Air de Shokz

Les OpenFit Air de Shokz offrent une autonomie respectable pour leur catégorie, avec une durée de vie de six heures sur une seule charge. Le boîtier de recharge fourni 22 heures supplémentaires, portant l'autonomie totale à 28 heures. Cette performance est comparable à celle des modèles plus coûteux de la gamme, bien que ces derniers offrent une heure supplémentaire par charge individuelle.

L'une des fonctionnalités notables des OpenFit Air est la charge rapide. Elle permet de gagner deux heures de lecture avec seulement 10 minutes de recharge. Cela s'avère particulièrement utile pour les utilisateurs pressés ou ceux qui souhaitent recharger leurs écouteurs rapidement entre deux sessions d'activité.

Lors des tests, les écouteurs ont généralement atteint les chiffres annoncés par Shokz, notamment lors de l'écoute de podcasts. Cependant, l'écoute de musique à volume élevé, surtout avec le mode bass boost activé, a tendance à réduire l'autonomie à environ cinq heures. Néanmoins, le boîtier de recharge est assez compact et léger pour être transporté dans une ceinture de course ou un sac à dos. Il offre ainsi une solution pratique pour les longues activités et les déplacements, malgré l'absence de recharge sans fil. Toutefois, comparé à d'autres écouteurs à oreilles libres, l'autonomie des OpenFit Air pourrait limiter leur utilisation pour des activités prolongées comme les sessions de cyclisme de journée complète. Dans ce genre de situation, une batterie plus grande aurait été bénéfique.

