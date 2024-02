Bose réinvente l’audio avec ces nouveaux écouteurs

Bose, leader dans le domaine de l’audio, lance les écouteurs Ultra Open. Ces nouveaux écouteurs combinent le meilleur des deux mondes : l’immersion sonore et la conscience environnementale.

Présentation des écouteurs Bose Ultra Open

Une expérience audio inédite

Les écouteurs Ultra Open de Bose promettent une expérience audio inédite. Ils offrent la possibilité d’écouter de la musique tout en restant connecté à son environnement extérieur grâce à la technologie OpenAudio . C’est une caractéristique unique qui attire déjà l’attention des passionnés d’audio et des nomades urbains.

Confort et esthétique

Le design en forme de manchette des écouteurs Ultra Open allie élégance et fonctionnalité. Conçus pour un usage quotidien, ils offrent un confort exceptionnel et une stabilité sans pareil. Avec leur allure sophistiquée, ces écouteurs ne passent pas inaperçus et s’intègrent parfaitement à votre style de vie.

Les écouteurs Bose Ultra Open sont conçus pour s’adapter à votre mode de vie quotidien. Que vous soyez en déplacement, en train de faire du sport ou tout simplement en train de vous détendre chez vous, ces écouteurs sans fil vous offrent une expérience d’écoute exceptionnelle où que vous soyez.

Technologie de pointe

Dotés de la technologie audio immersive de Bose, les écouteurs Ultra Open offrent une expérience sonore tridimensionnelle unique. Grâce à cette technologie de pointe, vous pouvez profiter d’un son d’une qualité exceptionnelle, où que vous soyez.

Les écouteurs Ultra Open offrent jusqu’à 7,5 heures d’autonomie sur une seule charge. De plus, ils sont équipés de la technologie Snapdragon Sound pour une connectivité transparente et une expérience d’écoute sans interruption.

Une expérience personnalisée

Grâce à la technologie SimpleSync de Bose, vous pouvez personnaliser votre expérience d’écoute en associant vos écouteurs à d’autres appareils audio de la marque. Cette fonctionnalité vous permet de créer votre propre système audio personnalisé et adapté à vos besoins et à vos préférences.

Disponibilité

Les écouteurs Ultra Open de Bose sont disponibles dès aujourd’hui sur le site Bose.fr et chez certains revendeurs. Offrez-vous une expérience audio révolutionnaire dès maintenant et découvrez le monde de la musique comme vous ne l’avez jamais entendu auparavant avec la qualité Bose.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.