À la recherche des meilleurs écouteurs sans fil pour faire du sport ? N’hésitez pas à consulter notre sélection des meilleurs modèles pour faciliter votre prochain achat.

Pour que vos séances d’entrainement ne soient pas ennuyeuses, l’idéal est d’écouter de la bonne musique en même temps. Mais vous pouvez également compter sur les meilleurs écouteurs sans fil sport pour écouter votre livre audio tout en vous entraînant. Voici un aperçu des modèles les plus prisés du marché pour vous inspirer.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES R200 Quality Park Note : 9,7/10 Découvrir Jabra Elite 3 Active Note : 9,5/10 Découvrir JVC Gumy Mini Note : 9,2/10 Découvrir

Écouteurs sans fil R200 Quality Park : misez sur la qualité sonore

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Oui

Autonomie : 48 heures dont 40 heures via le boîtier de recharge

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : IPX7

Avec un indice IPX7, les écouteurs sans fil R200 de Quality Park peuvent très bien supporter la pluie comme ils supportent la transpiration. De plus, ces meilleurs écouteurs sans fil sport ont été conçus pour rester confortables même lorsqu’on les porte pendant une longue durée. L’afficheur numérique vous aide à connaître le niveau de la batterie. Ce qui facilite encore plus leur utilisation.

Par ailleurs, ces oreillettes fournissent un son de qualité exceptionnelle avec un effet stéréo 3D. Les basses puissantes permettent aussi de suivre le rythme durant vos exercices de fitness. Avec la technologie Bluetooth 5.0, vous pouvez facilement les apparier avec votre smartphone.

Batterie de longue durée

Effet stéréo 3D

Conviennent uniquement aux adultes

USB-C uniquement

Jabra Elite 3 Active : les meilleurs écouteurs sans fil sport résistant à l’eau et à la poussière

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Oui

Autonomie : 6 heures (écouteurs) + 24 heures (étui)

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : IP55

Parmi les meilleurs modèles du marché, il y a les Jabra Elite 3 Active. Ceux-ci supportent à la fois l’eau et la poussière avec un indice d’étanchéité IP55. Mais ils disposent aussi d’une fonction de réduction du bruit active (ANC). Ce qui les propulse dans le top 3 de notre comparatif.

Ses 4 microphones intégrés facilitent la communication pendant vos divers appels. Vous pouvez ainsi continuer vos exercices tout en parlant avec votre interlocuteur. En outre, leur design confortable garantit une certaine commodité. En termes de prix, ce ne sont pas les plus abordables. Néanmoins, le rapport qualité/prix reste meilleur.

Résistant à l’eau et à la poussière (IP55)

Fonction de charge rapide

Absence de Bluetooth multipoint

USB-C uniquement

JVC Gumy Mini : les meilleurs écouteurs sans fil sport économiques

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Non

Autonomie : jusqu’à 15 heures

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : IPX4

A la recherche d’un modèle efficace, mais à petit prix ? N’hésitez pas à opter pour les Gumy Mini de JVC. Ces écouteurs intra-auriculaires résistent très bien à la transpiration avec un indice d’étanchéité IPX4. En plus, ils sont connectés via Bluetooth 5.1. Ce qui facilite l’appariement à votre appareil. Par ailleurs, cette paire d’écouteurs est livrée avec des embouts de tailles différentes. Ce qui permet d’assurer un confort d’utilisation et d’éviter que vos écouteurs ne tombent pas.

Par rapport aux autres modèles de notre sélection, son autonomie n’est pas le top. En fait, les Gumy Mini affichent une autonomie totale de 15 heures dont 9 heures viennent du boîtier de recharge.

Embouts de tailles S/M/L inclus à la livraison

Indice d’étanchéité IPX4

Appariement difficile

Batterie moins performante

Sennheiser Momentum True Wireless 3 : les meilleurs écouteurs sans fil sport haut de gamme

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Oui

Autonomie : 28heures

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : IPX4

Si l’élégance est plutôt votre premier souci, ce sont les Momentum True Wireless 3 de Sennheiser qu’il vous faut. Fabriqués à l’aide de silicone, ces meilleurs écouteurs sans fil sont idéaux pour le sport. Ils intègrent également une fonction de réduction adaptative du bruit. Ce qui permet de contrôler les bruits venant de votre environnement d’entraînement.

Quand on parle de Sennheiser, la qualité sonore vient tout de suite en tête. Chez les Momentum True Wireless 3, celle-ci vient notamment des transducteurs TrueResponse et du codec AptX Adaptive. Cela-dit, la qualité a un prix. Effectivement, ils ne sont pas accessibles à tous, car bien plus chers que la plupart des modèles cités dans ce comparatif.

Son impeccable avec une réduction adaptative du bruit

Indice d’étanchéité IPX4

Chers

Un design qui ne convient pas aux petites oreilles

Skullcandy Grind Fuel : les meilleurs écouteurs sans fil pour des séances de sport funs et relaxantes

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Non

Autonomie : 40 heures (9h bourgeons + 31h boîtier)

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : Non

Vous voulez du son ? Eh bien, vous allez vous régaler avec les Skullcandy Grind Fuel. Ce modèle d’écouteurs intra-auriculaire vous fera profiter d’un son nickel. De plus, ils offrent des basses aussi puissantes qu’une véritable enceinte Bluetooth. Par ailleurs, une seule charge suffit pour l’utiliser pendant 40 heures : les bourgeons tiennent 9 heures tandis que le boîtier, jusqu’à 31 heures.

Votre appareil dispose déjà de la technologie Skull-iQ ? Alors, lancez Spotify et partagez vos tubes préférés avec votre compagnon d’entraînement en toute facilité et en temps réel. Sans jamais lâcher votre guidon ni même enlever vos gants, vous pouvez même prendre des appels.

Grande autonomie de la batterie

Compatible Alexa

Technologie Skull-iQ nécessaire pour la commande vocale

Produit uniquement destiné aux adultes

Marshall Minor III : le modèle idéal pour les entraînements en salle

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Non

Autonomie : 25 heures

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : Non

Marshall n’est pas à la traîne lorsqu’on parle de qualité sonore. Avec ces Minor III, la marque a encore frappé fort. Ces meilleurs écouteurs sans fil sport vous offrent un son exceptionnel. En plus, comme ils sont 100% sans fil, les Minor III accèdent à une grande liberté d’écoute. Ce qui augmente votre concentration pendant vos séances de musculation ou durant votre entraînement à vélo.

La puissante autonomie de 25 heures est aussi un atout irréprochable chez ce modèle. Bien entendu, ils ne supportent pas l’eau. Du coup, il est préférable de les utiliser en salle plutôt que dehors.

Grande autonomie de la batterie

Un son époustouflant

Pas de fonction de réduction du bruit

Ne résiste pas à l’eau

Galaxy Buds Live : Une facilité d’utilisation

Caractéristiques techniques Type : intra-auriculaire

Réduction du bruit : Oui

Autonomie : 21 heures

Connectivité : Bluetooth

Etanchéité : Non

La réduction du bruit est un élément majeur à ne pas négliger chez les écouteurs sport, notamment pour ceux qui s’entraînent dehors. C’est justement pour cela qu’on a intégré les Galaxy Buds Live dans notre liste des meilleurs écouteurs sans fil pour le sport. Ici, la fonction de réduction active du bruit vient de la technologie AKG.

Ces écouteurs offrent également un son puissant avec des basses riches pendant plus de 20 heures. Lorsque la batterie affiche une capacité inférieure à 30%, vous pouvez recharger les écouteurs. Vous pouvez aussi les jumeler à une Galaxy Watch3, si vous en avez une, pour faciliter le contrôle de votre playlist.

Réduction active du bruit

Microphones intégrés

USB-C uniquement

Design minimaliste

FAQ sur les écouteurs sport

Pourquoi faut-il considérer la résistance à la transpiration ?

Normalement, les écouteurs ne doivent pas toujours résister à l’eau. De ce fait, une légère résistance à la transpiration peut faire l’affaire si vous les utilisez pendant des épreuves sportives quotidiennes. Cependant, les meilleurs modèles intègrent généralement un indice IP. L’indice d’étanchéité, rappelons-le, désigne la résistance à la poussière et à l’eau.

La plupart des modèles disponibles sur le marché disposent d’un indice IPX4. Ce qui signifie une résistance aux éclaboussures et pas à la poussière. Mais ces modèles peuvent très bien fonctionner pour la plupart des utilisateurs. Il faut cependant souligner que le marché offre de bien meilleurs écouteurs sans fil sport avec une résistance élevée à la fois à l’eau et à la poussière. Si vous revoyez notre sélection, vous pouvez voir le Jabra Elite 3 Active qui dispose d’un indice IP55. Si vous êtes un athlète professionnel, ce modèle vous convient très bien.

Par contre, vous pouvez aussi choisir des écouteurs qui ne disposent pas d’indice d’étanchéité. Dans ce cas, vous devez juste nettoyer les bourgeons après chaque utilisation.

Quel type d’écouteurs est adapté au sport ?

Même pour des écouteurs classiques, la qualité sonore est un must chez les meilleurs écouteurs sans fil sport, bien qu’elle ne soit pas le premier critère à voir. En réalité, la musique vient pour détendre. Ce qui n’est pas toujours utile chez les sportifs de haut niveau. Toutefois, on a, de temps en temps, besoin d’un peu de musique relaxant pour ne pas mettre la pression pendant les séances d’entraînement.

Ainsi, pour avoir la meilleure qualité sonore, les écouteurs intra-auriculaires sont fortement recommandés. Cette forme permet d’entendre tous les détails, des basses aux aigus. En plus, on n’a pas besoin de monter le volume très haut.

Y-a-t-il des écouteurs dédiés à la natation ?

La natation est un sport particulier qui se fait pratiquement dans l’eau. De la sorte, il s’avère plutôt difficile de trouver les meilleurs écouteurs sans fil pour ce type de sport. Le marché dispose, certes, d’appareil Bluetooth et d’écouteurs waterproof. Mais ces gadgets ne fonctionnent pas vraiment sous l’eau.

Ce qui fait que seuls les écouteurs autonomes peuvent être portés pour ce sport. Ces accessoires fonctionnent indépendamment d’une source externe puisqu’ils disposent d’une mémoire interne. Il suffit juste d’y copier votre playlist favori en les branchant sur votre PC à l’aide d’un câble spécialement dédié.

Est-ce que la transpiration peut dégrader les meilleurs écouteurs sans fil sport ?

On a dit plus haut que les écouteurs étanches sont plus appropriés aux sportifs du fait qu’ils supportent la transpiration. Cependant, au fil du temps, la transpiration pourrait dégrader et même abîmer les écouteurs. Les modèles ne présentant pas d’indice IP sont les plus exposés à ce problème. La sueur va les endommager peu à peu en commençant par la paroi externe.

Cela ne signifie pas pour autant que les écouteurs qui ne supportent pas la transpiration ne peuvent pas s’utiliser pour le sport. Si vous avez choisi un modèle de ce type, vous pouvez quand même procéder à un entretien systématique à chaque fin de séance. Pour ce faire, vous devez essuyer chaque bourgeon avec une lingette bébé ou un chiffon légèrement humidifié, puis avec un chiffon sec. Si vous avez un modèle entièrement étanche, vous pouvez laver vos écouteurs dans l’évier.

Vous pouvez aussi vous procurer d’une paire de revêtement en silicone spéciale pour protéger vos écouteurs de la transpiration. Pour certains modèles, ces revêtements spéciaux sont inclus à la livraison.

Un des plus grands soucis avec les écouteurs sport est la peur qu’ils tombent pendant les exercices. En réalité, certains modèles ne sont pas compatibles à toutes les tailles d’oreilles. Alors, s’ils sont plus petits, ils vont sans doute tomber pendant que vous vous entrainiez. Ainsi, l’idéal est d’opter pour un modèle de taille standard.

Sinon, vous pouvez aussi choisir des écouteurs embarquant des contours d’oreille ou des embouts d’ailes. Cela vous aidera à les maintenir dans vos oreilles. Si les vôtres ne sont pas livrés avec de tels accessoires, vous pouvez en acheter séparément. Attention toutefois, car ils peuvent altérer le confort d’utilisation. C’est notamment le cas des contours d’oreilles dont le frottement prolongé avec les oreilles pourrait irriter ces dernières.