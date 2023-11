Les écouteurs Apple ont su dompter le marché fortement concurrentiel, malgré la disparité des offres. Si l’iPhone reste le produit phare de la firme, celle-ci offre toutefois un large éventail de dispositifs pour faciliter le quotidien de ses clients. Dans cet article, on va se focaliser sur les meilleurs écouteurs de la marque, tout en apportant un guide d’achat.

Les écouteurs Apple sont nombreux à conquérir le marché des accessoires technologiques. Êtes-vous pour une bonne qualité de son ou d’une utilisation confortable ? Le présent comparatif a été établi pour vous faire gagner du temps et, éventuellement, de l’argent.

Voici donc notre sélection des meilleurs écouteurs Apple.

Apple AirPods Pro 2 : une mise à niveau majeure avec une meilleure autonomie de la batterie

La nouvelle génération d’AirPods Pro 2 d’Apple est enfin disponible. Elle apporte des améliorations significatives à l’original populaire afin de faire passer les performances au niveau supérieur. En apparence, ils ressemblent beaucoup à la première génération, mais l’autonomie de la batterie a été augmentée. Ces écouteurs Apple ont désormais une autonomie de 6 heures en une seule charge et l’étui de recharge sans fil a une autonomie de 30 heures. Non seulement les oreillettes sont certifiées IPX4, mais l’étui lui-même l’est également.

Conçus pour les propriétaires d’iPhone à la recherche d’une expérience d’écoute plus personnalisée, ces écouteurs sont le summum de la technologie Apple. Sur le plan audio, Apple a inclus une nouvelle puce H2 avec un amplificateur et un haut-parleur personnalisés qui offrent de meilleures fréquences basses et hautes. Vous pouvez utiliser la caméra TrueDepth de l’iPhone pour créer un son spatial personnalisé afin d’écouter l’un des meilleurs sons Dolby Atmos dans n’importe quelle paire d’écouteurs. L’annulation du bruit est le double de ce que la dernière paire d’AirPods Pro offrait, et fait partie des meilleures que nous n’ayons jamais vues, point final.

Annulation du bruit de classe mondiale

Audio spatial Dolby Atmos

Durée de vie de la batterie améliorée

Qualité d’appel médiocre

Les performances audio doivent être affinées.

AirPods Max : meilleur son et excellente suppression du bruit

Apple a peut-être été en retard dans le domaine des écouteurs supra-auriculaires, mais elle a réussi à faire une entrée remarquée. Les écouteurs AirPods Max d’Apple sont d’une conception impressionnante. En comparaison, ils font paraître bon marché les paires phares des grands noms du secteur.

Et leur qualité sonore en dit long sur leur conception. Ils offrent une qualité sonore si exceptionnelle qu’ils passent des écouteurs sans fil à l’hi-fi sans fil. La diffusion s’avère spacieuse et très nette, avec une énergie et une clarté rarement entendues dans un casque sans fil. Sa précision est telle que, combinée à la présence d’un système d’amplification, elle permet d’obtenir une qualité de son exceptionnelle.

Ils sont parfaits pour regarder des films. Grâce à la combinaison de l’audio spatial et du suivi dynamique de la tête, les sons sont ancrés à l’écran, de sorte que lorsque vous tournez la tête, vous avez l’impression que le son provient toujours du téléviseur.

Ajoutez à cela un excellent système de suppression du bruit et vous obtenez une paire d’écouteurs de premier ordre. Pensez simplement à les utiliser avec un appareil Apple pour tirer le meilleur parti de leurs capacités.

Son spatial cinématographique

Qualité de fabrication exceptionnelle

Câble audio non inclus

Pratiquement réservé à Apple

Airpods Pro

Même si les Airpods 3 et Airpods Pro ont des airs de famille indéniables, il existe aussi des différences nettes. Ces derniers restent les écouteurs sans fil d’Apple présentant le plus d’avantages.

La plus évidente concerne l’embout en silicone du modèle Pro, qui se montre plus court que sur les intra-auriculaires et elliptique plutôt que rond. Son corps est devenu plus grand, sans doute pour accueillir les composants supplémentaires. La tige du Pro était plus courte que celle des AirPods originaux à leur arrivée, ce qui les rend moins visibles lorsqu’ils sont portés.

Cette paire d’écouteurs est plus appréciée pour sa capacité d’annulation active du bruit et son embout en silicone pour offrir plus de confort à son utilisateur. Chaque Pro dispose de deux microphones : un à l’extérieur pour détecter les bruits entrants qui peuvent être annulés par un suppresseur de bruit, et un à l’intérieur qui détecte tout bruit qui traverse le joint.

De plus, vous pouvez entendre tout ce qui se passe autour de vous, car les Airpods Pro sont équipés d’un mode transparence, prévu à cet effet. Quant à l’autonomie, les Airpods Pro peuvent tenir jusqu’à 24 heures. Il faut noter qu’ils sont livrés avec un boîtier de charge récemment mis à jour pour inclure le MagSafe.

Ces écouteurs d’Apple ne sont toutefois pas exempts de défauts. Une fonctionnalité qui n’est prise en charge qu’avec les appareils fonctionnant sous iOS 14. De plus, ils ne sont pas les moins chers du marché. Leur prix est d’environ 279 €.

Confort d’utilisation

Grande autonomie de la batterie

Pas les moins chers du marché,

Le nouveau mode sonore non pris en charge par les appareils ne fonctionnant pas sous iOS 14.

Airpods 3ème génération

Apple présente les Airpods 3ème génération. Ils se différencient de la 2nde génération par leur nouveau design. Ils sont légèrement plus grands et plus robustes comparés aux Airpods 2ème génération. Les Airpods 3ème génération sont dotés d’une meilleure qualité sonore. En plus, ils sont dépourvus d’embouts d’oreille, c’est ce qui les distingue des Airpods Pro.

Cette taille peut ne pas convenir aux personnes ayant de plus petites oreilles, contrairement à leurs prédécesseurs. Ce sont toutefois les meilleurs écouteurs Apple à porter pendant les séances de sport.

Disponible en magasins depuis octobre 2021, cette nouvelle génération présente des fonctionnalités améliorées. A part cela, Apple a aussi amélioré l’autonomie de la batterie pour ces écouteurs nouvellement sortis. Outre sa grande autonomie, cette paire d’écouteurs Apple est aussi waterproof.

Les Airpods 3ème génération s’apparentent en majorité aux Airpods Pro qui ont été mis en vente un peu plus tard, en novembre 2021. Ils sont pourtant moins chers par rapport aux Airpods Pro.

Moins chers par rapport aux Airpods Pro,

Plus d’autonomie de la batterie,

Ne conviennent pas aux personnes ayant de plus petites oreilles,

Dépourvus d’annulation active de bruit.

Earpods Lihgtning

Lightning représente la nouvelle variante des Earpods ayant abandonné la prise jack de 3,5 mm. Cette paire d’écouteurs Apple présente des améliorations par rapport à la version précédente.

Ces progrès sont surtout perceptibles au niveau de la qualité du son. En effet, le son des Lightning Earpods se caractérise par un rendu plus plat, tout en ayant un milieu de gamme plus propre. En outre, les Lightning Earpods ont un design plus élégant. Ils offrent ainsi un meilleur confort de port.

Cependant, bien qu’ils soient une version améliorée des Earpods, les écouteurs Apple paraissent plus fragiles que les Earpods 3,5 mm. La qualité sonore, bien qu’améliorée, ne dépasse apparemment pas la moyenne.

De plus, contrairement aux Earpods 3,5 mm, ils ne peuvent être utilisés qu’avec un iPhone ou un iPad. L’absence de prise jack limite leur utilisation avec un iPad et un iPhone.

Offre une meilleure qualité de son par rapport à la version 3,5 mm,

Design offrant un confort d’utilisation,

Utilisation limitée aux iPhones et iPad,

Fragilité.

Beats Fit Pro

Les écouteurs Beats Fit Pro ressemblent aux Airpods Pro d’Apple, mais avec quelques différences. En effet, ils bénéficient de la fonctionnalité d’annulation du bruit et du support audio spatial ainsi que de la puce main libre H1 Siri. En outre, la batterie a été améliorée offrant jusqu’à 24 heures d’autonomie totale avec l’étui.

De plus, les Beats Fit Pro s’adaptent facilement aux oreilles grâce à leur aile proéminente tout en résistant à la transpiration. Ils constituent ainsi les écouteurs Apple les plus adaptés aux sportifs, à un prix réduit.

Cependant, bien que l’annulation du bruit soit similaire à celle des Airpods Pro, les Beats Fit Pro n’offrent pas un son aussi puissant. De plus, la fonction audio spatiale ne fonctionne pas avec les appareils fonctionnant sous Android. Quant à son utilisation, les ailes de maintien peuvent irriter les oreilles externes lors d’une utilisation prolongée.

Une alternative à Airpods Pro à prix réduit,

Port facile avec les ailes de maintien.

Ne convient pas aux appareils Android,

Inconfort lors d’une utilisation prolongée..

Visitez notre comparatifs des appareils Beats pour en savoir plus.

Beats PowerBeats Pro

Ces écouteurs offrent un son de meilleure qualité, de quoi ravir les fans de la musique et les sportifs. Ils sont faits pour ceux qui recherchent à la fois la gamme et la qualité sonore. Le trou de ventilation barométrique micro-laser permet de baisser la pression sur les oreilles.

Un autre argument qui fait de Beats PowerBeats Pro les meilleurs écouteurs Apple pour les sportifs est qu’ils possèdent une plus grande autonomie de la batterie. Mais ils conviennent également aux bureaucrates, pour soulager le stress au travail, à moindre prix.

Seulement, il y a quelques petites remarques, notamment à propos du confort d’utilisation. Beats PowerBeats Pro n’offrent pas suffisamment d’isolation acoustique. En plus, sans le boîtier chargeur, l’autonomie n’excède les 9 heures d’utilisation. Le boîtier peut offrir jusqu’à 9 heures d’autonomie supplémentaire. Il est toutefois encombrant.

Compatible avec les appareils sous iOS,

Confort d’utilisation,

Insuffisance d’isolation acoustique,

Boitier chargeur encombrant.

FAQ/ Guide d’achat

La réduction de bruit est mesurée par l’indice NRR. Plus l’indice NRR est élevé, et plus, les écouteurs disposent d’une forte capacité d’annulation de bruit. Cette fonctionnalité dépend également du matériau utilisé à cet effet.

Avant tout, c’est une question de préférence. Si vous avez besoin d’écouteurs pour écouter une bonne musique pendant vos séances de sport, il faut choisir les écouteurs sans fil. Par contre, si vous les utilisez avec moins de mobilité, les écouteurs filaires peuvent faire l’affaire.

Ceux avec un boitier plus lourd ne sont pas non plus le meilleur choix avec une grande mobilité. Le boitier peut s’avérer encombrant. Après, il faut miser sur la qualité sonore qui en sort, la gamme et le design.

Où puis-je trouver les meilleurs écouteurs Apple ?

Bien sûr, vous pouvez les trouver chez Apple. Ces écouteurs se vendent aussi dans les boutiques en ligne et dans les magasins de vente d’accessoires technologiques.