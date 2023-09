Après une éternité, Bose sort de nouveaux écouteurs et casques QuietComfort

Les QuietComfort 700 ont conduit Bose vers leur plus grand succès de l’époque. L’accueil des QC 700, typiques des produits hauts de gamme de Bose, a été positif. Cependant, quatre ans se sont écoulés depuis leur sortie, ce qui équivaut à environ 250 ans dans l’électronique grand public. Il est donc temps pour Bose de sortir de nouveaux QuietComfort.

Les nouveaux Bose : QuietComfort Ultra

Le tout nouveau produit de Bose, c’est le QuietComfort Ultra. Pour faire plaisir aux fans de la marque et aux accros de la sono, il arrive avec des améliorations significatives. Celles-ci incluent un son amélioré et une annulation de bruit plus efficace.

Par ailleurs, il est proposé à un prix de 499,95 €. Bien que cela soit 180 € de plus que le Sony WH-1000XM5 phare, c’est une aubaine. En effet, en comparaison, les AirPods Max d’Apple sont vendus à 579 €.

La gamme complète avec la mention Ultra

Ces nouveaux écouteurs circum-auriculaires font partie de la mise à jour globale de la gamme QuietComfort. En outre, cette gamme comprend également de nouveaux écouteurs portant la mention Ultra, et ils sont affichés à 349,95 €.

Le prix est identique à celui des WF-1000XM5 de Sony. Cependant, la nomenclature de Sony est un sujet à clarifier. Sachez également, ces écouteurs sont 140 € plus chers que la dernière génération d’AirPods Pro.

L’héritage de Bose dans les écouteurs circum-auriculaires

Bose a solidement établi sa position en tant que leader dans l’univers des écouteurs circum-auriculaires. La gamme QuietComfort est particulièrement prisée lors des voyages en avion. Malgré tout, la concurrence accrue a réduit sa part de marché.

Les QuietComfort 45 sont devenus une alternative populaire. Cependant, leur prix de 249 € ne les classe pas comme abordables. D’autant plus que vous aurez droit à une expérience similaire avec les nouveaux Bose QuietComfort.

L’évolution vers le futur : les nouveaux Bose QuietComfort Headphones

Ces derniers, désormais simplement appelés Bose QuietComfort Headphones, ont également subi une mise à jour. Avec ces nouveaux Bose QuietComfort, les numéros de modèle ont disparu maintenant. Cela, bien que déroutant au début, s’inscrit dans le cadre de la refonte de la marque. Ils sont vendus à 245,07 €, soit une hausse de 36 € par rapport à leurs prédécesseurs.

L’univers concurrentiel des écouteurs

Bose a eu plus de mal à se démarquer dans le marché des écouteurs, très concurrentiel. En effet, Apple et Samsung ont une longueur d’avance. Les nouveaux écouteurs Bose QuietComfort Ultra viennent remplacer les QC Earbuds II.

Ils proposent une autonomie de six heures par charge, et un boîtier de charge sans fil en option est disponible séparément. Par ailleurs, la marque promet une conception améliorée et un réglage de qualité grâce à CustomTune.

Les écouteurs Quiet Comfort seront disponibles le 21 septembre, tandis que les Ultra, dans leurs deux versions, arriveront en octobre.