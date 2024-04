De nouveaux écouteurs IA arrivent sur le marché

La société technologique Nothing a dévoilé lors de sa conférence à Tokyo, deux nouveaux écouteurs enrichis par l'IA de ChatGPT. L'intégration de l'IA promet une amélioration significative de l'expérience audio et utilisateur.

Découverte de Nothing Ear et Ear (a)

Nothing a officiellement lancé deux nouveaux modèles d'écouteurs sans fil, appelés Nothing Ear et Nothing Ear (a). Ces produits marquent un tournant, avec un design repensé et une attention particulière portée à l'expérience utilisateur plutôt qu'aux spécifications techniques.

Le Nothing Ear est présenté comme le choix idéal pour les audiophiles, avec une technologie de réduction de bruit parmi les plus performantes du marché. L'Ear (a) convient à une utilisation quotidienne et offre un son confortable de haute qualité.

Performances supérieures

Le modèle Ear promet jusqu'à 40,5 heures d'autonomie, grâce à une batterie améliorée. Le modèle Ear (a) offre une autonomie légèrement supérieure avec 42,5 heures de lecture musicale et inclut également une fonction de recharge rapide efficace. Les deux modèles disposent d'un son haute résolution et d'une réduction de bruit active. Ils présentent des caractéristiques techniques avancées pour une suppression efficace du bruit environnant.

L'innovation IA au cœur des écouteurs

L'intégration de ChatGPT dans les écouteurs Nothing permet aux utilisateurs d'accéder à l'IA directement depuis leurs appareils audio et smartphones. Cette fonctionnalité vise à simplifier l'accès à l'information et à améliorer l'interaction avec la technologie au quotidien.

« En intégrant ChatGPT aux écouteurs Nothing, y compris les nouveaux Nothing Ear et Ear (a) et au système d'exploitation Nothing OS, nous avons fait nos premiers pas vers le changement et ce n'est que le début », a déclaré Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing.

Le Nothing Ear (a) se distingue par son design rond et son nouveau coloris jaune. Ces caractéristiques témoignent d'une approche ludique et originale du design d'écouteurs. Avec un algorithme amélioré, Ear (a) propose une réduction de bruit dynamique adaptée aux variations de l'environnement.

Prix et disponibilité

Les écouteurs Ear et Ear (a) sont proposés à des prix compétitifs et seront disponibles en précommande dès le 18 avril. L'entreprise prévoit d'élargir la distribution à partir du 22 avril. Les intéressés pourront découvrir ces nouveaux modèles au Nothing Store de Soho lors d'un événement spécial le 20 avril.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

