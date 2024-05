Beats élargit sa gamme audio avec ces nouveaux produits emblématiques

En présentant les Beats Solo Buds et Solo 4, Beats étoffe sa série de produits iconiques. Cette annonce promet une amélioration significative en termes de qualité audio et de confort d'utilisation.

Beats Solo Buds, compacts et performants

Les Beats Solo Buds incarnent une avancée majeure pour la marque. Ils allient portabilité et bonne qualité audio, malgré leur taille réduite. Ces écouteurs disposent d'une autonomie allant jusqu'à 18 heures. Ils seront mis en vente en mois de juin à un prix de 89,99 euros.

Innovations technologiques majeures

Les Beats Solo Buds intègrent des buses acoustiques et des évents découpés au laser. Ces derniers visent à minimiser la pression intra-auriculaire tout en optimisant la clarté du son. Cela améliore considérablement l'expérience auditive de l'utilisateur.

Fonctionnalités étendues

Ces écouteurs se connectent facilement au Bluetooth de classe 1. Cela garantit une portée étendue et moins de déconnexions. Beats Solo Buds proposent également un jumelage immédiat avec les appareils iOS et Android. Le but étant de perfectionner l'expérience utilisateur. En outre, l'utilisateur bénéficie de commandes tactiles à portée de main pour faciliter la gestion des appels et des musiques.

Beats Solo 4, confort et clarté exceptionnels

Le casque Solo 4 est ultra-léger, il pèse seulement 217 grammes. De plus, il offre un confort sans précédent. Les coussinets UltraPlush et l'arceau flexible assurent un maintien parfait. Ce n'est pas tout, les transducteurs de 40 mm apportent une acoustique limpide et sans distorsion.

Améliorations techniques et compatibilité

Le Beats Solo 4 se connecte facilement à divers appareils. En fait, ce casque prend en charge le Bluetooth, le câble USB-C et la sortie analogique 3,5 mm. Cette polyvalence garantit une expérience audio continue et de haute qualité, parfaite pour les audiophiles.

Durabilité et Autonomie Prolongée

Le Beats Solo 4 dispose d'une autonomie impressionnante de 50 heures. Par conséquent, il accompagne l'utilisateur dans toutes ses activités, des séances d'entraînement prolongées aux longues journées de travail. Le casque arbore la fonction Fast Fuel. Cette technologie offre 5 heures d'écoute avec seulement 10 minutes de charge. C'est un point fort pour les utilisateurs souvent pressés.

Beats montre son engagement environnemental en utilisant des emballages 100% recyclés. Cette démarche prouve son intérêt à minimiser son empreinte écologique tout en offrant des produits de qualité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

