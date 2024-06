Nouvelle édition limitée de l’OpenRun Pro par SHOKZ et le marathonien Eliud Kipchoge

SHOKZ annonce un partenariat exceptionnel avec le marathonien de légende Eliud Kipchoge. Ce partenariat démarre par le lancement d'une édition limitée du casque OpenRun Pro. L'édition spéciale, nommée OpenRun Pro EK1, sera disponible le 27 juin.

L'OpenRun Pro EK1 se distingue par ses coloris gris et orange. Il arbore fièrement le logo de NN Running Team afin de symboliser l'énergie et la résilience de l'équipe. Seuls 5000 exemplaires de ce modèle unique seront disponibles, dont 168 en France.

Ces écouteurs pour sportifs seront proposé au prix de 189,95 euros. Les passionnés de course à pied pourront se le procurer sur le site web de Shokz à partir du 27 juin.

Une collaboration inspirante

Eliud Kipchoge, double champion olympique et détenteur du record mondial, exprime son enthousiasme : « La découverte de ces écouteurs m'a épaté, je les ai trouvés très pratiques pour mes entraînements. J'ai eu envie de les montrer à mon équipe NN Running. Pendant nos séances très intenses où l'effort est très soutenu pendant un temps prolongé, ces écouteurs nous offrent le luxe de courir en musique tout en restant conscients de ce qui nous entoure tout au long du parcours. »

La réaction de SHOKZ

Daisy Cong, Directrice marketing internationale Shokz, se réjouit de ce partenariat : « C'est avec une immense joie que nous accueillons Eliud Kipchoge comme ambassadeur de notre marque. Il est l'un des plus grands athlètes de tous les temps, c'est un honneur de l'avoir à nos côtés. Nous nous réjouissons à l'idée de le voir marquer l'histoire, une fois encore, aux J.O. de Paris. »

Pour Shokz, cette édition limitée marque le début d'une collaboration pérenne avec Eliud Kipchoge. L'athlète a contribué au développement du casque OpenRun Pro 2, dont la sortie est prévue pour septembre 2024.

L'OpenRun Pro 2 en septembre

Le casque OpenRun Pro 2 sera disponible en septembre 2024. Cette nouvelle version promet des améliorations significatives grâce aux conseils d'Eliud Kipchoge.

Les amateurs de course à pied et de technologie auront bientôt l'occasion d'acquérir un produit exclusif. L'OpenRun Pro EK1, en édition limitée, combine performance et design inspiré par un athlète légendaire. Ne manquez pas cette chance unique de posséder un casque innovant signé Eliud Kipchoge.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

