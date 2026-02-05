Samsung Galaxy Buds 4 et 4 Pro : leurs prix français dévoilés avant l’heure

À quelques semaines de leur officialisation, les futurs écouteurs sans fil de Samsung refont surface. Cette fois, ce sont les prix français des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro qui circulent. Faut-il s’attendre à des surprises ?

Pour s’équiper d’accessoires de qualité, et surtout signés par une marque reconnue, mieux vaut anticiper son budget. On le sait, ces produits n’arrivent jamais à prix doux. Les amateurs d’écouteurs premium en ont fait l’expérience plus d’une fois. Ceux qui attendent les Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro peuvent d’ores et déjà se préparer, car les premiers prix français viennent de fuiter.

Les prix ne sont pas les seuls détails connus pour le Galaxy Buds 4 et Galaxy 4 Pro

Avant de passer aux prix des Galaxy Buds 4 et Galaxy 4 Pro, sachez que ces écouteurs promettent des changements par rapport à leurs prédécesseurs.

Commençons par le design. Samsung semble avoir entendu les critiques. Les Galaxy Buds 4 abandonneraient la tige triangulaire des Buds 3, largement débattue. Désormais, une tige plate prend place. Avec une finition en métal brossé, ils se montrent plus sobre.

Les visuels repérés par Android Authority révèlent une large grille métallique latérale. Elle deviendrait la signature visuelle de cette génération. Le rendu paraît plus premium, sans tomber dans l’excentricité.

Les Galaxy Buds 4 et la version Pro afficheraient un design quasi identique. La différence majeure resterait les embouts en silicone, réservés au modèle Pro, comme auparavant.

Le boîtier évoluerait aussi. Samsung délaisserait le format vertical introduit avec les Buds 3. Les écouteurs reposeraient désormais à l’horizontale. C’est une configuration plus classique, mais souvent jugée plus confortable à l’usage.

En plus, le boîtier intégrerait un port USB-C et un bouton physique multifonction. Un double clic permettrait notamment de faire sonner le smartphone appairé. Une fonction pratique, surtout pour les étourdis.

Une autre nouveauté notable serait la présence d’un haut-parleur intégré au boîtier. Un choix encore rare sur ce segment, mais déjà aperçu chez certains concurrents.

Un lancement prévu fin février 2026

La présentation officielle interviendrait lors de l’événement Unpacked 2026. Samsung n’a pas encore publié officiellement la date, mais le 25 février circule avec insistance.

Ce rendez-vous servirait aussi de vitrine aux nouveaux Galaxy S26, attendus au même moment. Samsung regrouperait donc ses annonces phares. Il s’agit d’une méthode rodée, qui maximise la visibilité de chaque produit.

Les Galaxy Buds 4 profiteraient ainsi de l’aura médiatique des smartphones haut de gamme de la marque. La commercialisation suivrait rapidement. Tout indique une disponibilité dans les jours qui suivent l’événement, comme lors des précédentes générations.

Même si le calendrier exact reste encore flou, un point ne laisse plus vraiment de place au doute. Les prix des Galaxy Buds 4 et Galaxy Buds 4 Pro, eux, sont désormais connus. De quoi permettre aux futurs acheteurs de se projeter dès maintenant, sans attendre l’annonce officielle de Samsung.

Quels sont alors les prix du Galaxy Buds 4 et Galaxy 4 Pro ?

Selon le leaker billbil-kun, relayé par Dealabs, Samsung aurait arrêté ses prix européens. Les Galaxy Buds 4 s’afficheraient à179 euros. Les Galaxy Buds 4 Pro grimperaient à 249 euros. Oui, ces montants sont identiques à ceux des Galaxy Buds 3 et Buds 3 Pro lors de leur sortie en juillet 2024.

C’est plutôt une bonne nouvelle, non ? Samsung évite toute inflation tarifaire. Ce choix semble prudent, surtout dans un contexte où les écouteurs sans fil premium flirtent déjà avec des sommets.

La marque miserait sur une montée en gamme fonctionnelle, sans alourdir la facture. Une stratégie classique, mais rarement impopulaire.

À ce stade, aucune information ne suggère une version plus accessible. Samsung semble maintenir une segmentation claire entre modèle standard et déclinaison Pro, sans troisième voie.

Intéressé ? Vous pouvez commander en avance

Pour encourager les premiers acheteurs, Samsung France préparerait une offre de précommande ciblée. Les Galaxy Buds 4 et Buds 4 Pro seraient proposés avec un pad de charge à induction de 25 watts, sans supplément.

Ce bonus représenterait une économie d’environ trente euros. Un argument concret, notamment pour les utilisateurs déjà équipés de produits Samsung compatibles.

Attention toutefois à la restriction. Cette offre concernerait uniquement le coloris noir, selon les informations disponibles.

Au lancement, deux couleurs standard seraient proposées. Le noir et le blanc, tous deux associés à une tige métallique. Pourtant,ne troisième teinte aurait cependant été repérée dans les lignes de code. Un coloris Abricot, avec des accents or rose sur les tiges métalliques. Cette version resterait exclusive aux Galaxy Buds 4 Pro, du moins au départ.

