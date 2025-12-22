Test du Huawei FreeBuds 7i : La nouvelle référence des écouteurs à réduction de bruit abordables ?

Successeurs des très populaires FreeBuds 6i, les Huawei FreeBuds 7i débarquent dans le but d’offrir une expérience audio premium et une réduction de bruit de pointe. Avec l’introduction de l’ANC Intelligent Dynamic 4.0 et une autonomie revue, Huawei peaufine sa copie. Mais ces améliorations suffisent-elles à conserver la couronne du meilleur rapport qualité/prix ?

Design et ergonomie : une évolution en douceur

Huawei ne bouleverse pas une formule qui gagne, mais l’affine avec soin. Dès l’ouverture de la boîte, on remarque que le boîtier de charge a légèrement changé de forme. Nous pouvons dire adieu au design purement ovale des générations précédentes (4i, 5i) vu que le boîtier des FreeBuds 7i adopte une silhouette plus arrondie. En outre, la finition reste soignée et est disponible en trois coloris (blanc céramique, noir givré et un nouveau rose poudré). Le modèle rose testé conserve cet aspect brillant flatteur à l’œil et a tendance à attirer les micro-rayures. Le modèle noir propose en revanche une texture mate plus résistante.

Côté écouteurs, on retrouve le format tige (intra-auriculaire) qui a fait le succès de la gamme. Leur ergonomie a été retravaillée pour offrir un confort longue durée parce que chaque écouteur ne pèse que 5,4 grammes. Une fois insérés, les FreeBuds 7i se font vite oublier puisque le maintien est excellent même lors de mouvements brusques. De plus, ils bénéficient d’une certification IP54 les protégeant contre la poussière et les éclaboussures (transpiration ou pluie fine). C’est l’écouteur idéal pour les sportifs.

Caractéristiques techniques

Format : Intra-auriculaires à tige (True Wireless)

Intra-auriculaires à tige (True Wireless) Poids : ~5,4 g par écouteur / ~36,5 g le boîtier

~5,4 g par écouteur / ~36,5 g le boîtier Transducteurs : Dynamiques à quatre aimants de 11 mm

Dynamiques à quatre aimants de 11 mm Réponse en fréquence : 14 Hz – 40 000 Hz

14 Hz – 40 000 Hz Connectivité : Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Codecs Audio : LDAC, L2HC 2.0, AAC, SBC

LDAC, L2HC 2.0, AAC, SBC Réduction de Bruit (ANC) : Intelligent Dynamic ANC 4.0 (jusqu’à 28 dB de réduction moyenne)

Intelligent Dynamic ANC 4.0 (jusqu’à 28 dB de réduction moyenne) Autonomie (Écouteurs) : 8h (ANC OFF) / 5h (ANC ON)

8h (ANC OFF) / 5h (ANC ON) Autonomie (Totale) : 35h (ANC OFF) / 20h (ANC ON)

35h (ANC OFF) / 20h (ANC ON) Batterie : 55 mAh (écouteur) / 510 mAh (boîtier)

55 mAh (écouteur) / 510 mAh (boîtier) Temps de charge : ~40 min (écouteurs) / ~1h (boîtier)

~40 min (écouteurs) / ~1h (boîtier) Étanchéité : IP54 (résistance poussière et éclaboussures)

Qualité audio : Un son riche et équilibré

Si l’écran est le critère clé d’un smartphone, le rendu sonore est celui des écouteurs. À ce titre, Huawei a équipé les FreeBuds 7i de nouveaux transducteurs dynamiques à quatre aimants de 11 mm. Sur le papier, cette architecture promet des basses plus percutantes et une meilleure réactivité des membranes. À l’écoute, le résultat est probant. La signature sonore par défaut est chaleureuse, ce qui met en avant des basses profondes sans toutefois noyer les médiums. Sur des titres pop ou électro, le « punch » est bien présent. Les aigus sont clairs et restent maîtrisés bien qu’ils soient parfois un peu scintillants à fort volume.

Parmi les points forts de ces écouteurs, il y a également leur compatibilité avec le codec LDAC qui offre une écoute en haute résolution (Hi-Res Audio Wireless) pour les utilisateurs d’Android. De ce fait, la différence est notable sur les fichiers de bonne qualité parce que la scène sonore s’élargit et les détails instrumentaux sont plus perceptibles. L’application compagnon AI Life vous donne aussi la possibilité d’aller plus loin grâce à un égaliseur à 10 bandes. Les réglages sont efficaces que vous préfériez une signature « Amplification des basses » ou « Amplification des aigus ». Qui plus est, les FreeBuds 7i intègrent une fonction de Spatial Audio qui tente d’élargir la scène sonore pour une expérience plus immersive.

Réduction de bruit et fonctionnalités : L’ANC 4.0 à la baguette

C’est sur le terrain de la réduction de bruit active (ANC) que Huawei était attendu au tournant. Les FreeBuds 7i inaugurent la technologie Intelligent Dynamic ANC 4.0. Concrètement, le système utilise trois microphones par écouteur et un algorithme amélioré pour analyser l’environnement sonore et ajuster le niveau de réduction de bruit en temps réel.

En pratique, l’isolation est impressionnante pour cette gamme de prix. Les bruits sourds et réguliers (moteur d’avion, train, ventilation) sont gommés avec une efficacité redoutable. Cet écouteur atteint une réduction moyenne de 28 dB sur l’ensemble du spectre avec des pics bien supérieurs sur les basses fréquences. Les voix humaines et les bruits aigus restent donc légèrement audibles et suffisamment étouffés pour ne pas perturber l’écoute de vos films préférés. Le mode « Transparence » est également de la partie en offrant un rendu assez naturel pour tenir une conversation sans retirer les écouteurs.

Côté fonctionnalités, les FreeBuds 7i sont complets :

Connexion multipoint : ils peuvent se connecter simultanément à deux appareils comme un PC et un smartphone et basculer de l’un à l’autre de manière fluide grâce au Bluetooth 5.4.

: ils peuvent se connecter simultanément à deux appareils comme un PC et un smartphone et basculer de l’un à l’autre de manière fluide grâce au Bluetooth 5.4. Qualité d’appel : Huawei utilise un capteur de conduction osseuse (VPU) couplé aux micros pour isoler la voix du vent et du bruit ambiant. Lors de nos appels tests, nos interlocuteurs ont noté une voix claire, même dans une rue venteuse.

: Huawei utilise un capteur de conduction osseuse (VPU) couplé aux micros pour isoler la voix du vent et du bruit ambiant. Lors de nos appels tests, nos interlocuteurs ont noté une voix claire, même dans une rue venteuse. Contrôles tactiles : la tige permet de contrôler le volume par glissement et de changer de piste ou de mode ANC par pincement ou appui long.

Autonomie et recharge : Solide, sans être révolutionnaire

L’autonomie est souvent le talon d’Achille des écouteurs True Wireless compacts. De la sorte, les FreeBuds 7i embarquent des batteries de 55 mAh par écouteur et 510 mAh dans le boîtier afin de remédier à ce problème.

Selon nos tests :

Sans ANC : les écouteurs tiennent environ 8 heures d’écoute continue.

: les écouteurs tiennent environ 8 heures d’écoute continue. Avec ANC : l’autonomie descend autour de 5 heures, ce qui reste dans la moyenne correcte du marché. Mais vous serez obligé de les remettre dans le boîtier lors d’un long vol long-courrier.

Avec le boîtier de charge, l’autonomie totale grimpe jusqu’à 35 heures (sans ANC). Un chiffre très confortable offrant une semaine d’utilisation modérée sans passer par la prise. Entre autres, la recharge s’effectue via le port USB-C et il faut compter environ 40 minutes pour recharger complètement les écouteurs dans leur boîte. Et vous avez besoin d’une heure pour charger le boîtier lui-même. 10 minutes de charge offrent environ 4 heures d’écoute, de quoi dépanner en urgence avant de partir courir ou prendre le métro. On notera cependant l’absence de charge sans fil qui est une fonctionnalité réservée à la gamme Pro chez Huawei.

Huawei FreeBuds 7i Des écouteurs à essayer Voir l’offre Verdict Avec les FreeBuds 7i, Huawei confirme sa maîtrise du segment milieu de gamme. On constate que la marque a su améliorer les points clés. À titre d’exemple, il y a le confort optimal, la qualité audio en LDAC excellente et la réduction de bruit ANC 4.0 bluffante. Nous nous rapprochons des performances de modèles vendus deux fois plus cher. Pour qui sont ces écouteurs ? Ces produits sont conçus pour les étudiants, les navetteurs ou toute personne cherchant une bulle de silence et un bon son sans se ruiner. Les Huawei FreeBuds 7i s’imposent comme une valeur sûre et l’une des meilleures alternatives aux écouteurs haut de gamme. On aime Réduction de bruit (ANC 4.0) très efficace

Qualité sonore riche et support du codec LDAC

Connexion multipoint Bluetooth 5.4 stable

Charge rapide très pratique On aime moins Pas de charge sans fil

Autonomie avec ANC juste moyenne (5h)

Boîtier blanc sensible aux rayures

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.