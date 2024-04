L’appli Sonos changera totalement en mai : voici à quoi elle ressemblera

Découvrez la mise à jour de l'appli Sonos disponible dès le 7 mai prochain avec une autre bonne nouvelle en cours de route. De quoi assouvir vos envies de mélomane partout où vous vous trouvez !

Sonos prévoit de publier une mise à jour substantielle de son application mobile pour Android et iOS le 7 mai. Cette mise à jour apportera une refonte visuelle de l'application, tout en améliorant l'installation des produits Sonos. Elle permettra également de renforcer la connectivité entre les haut-parleurs de la marque. Il est à noter que la date de sortie est sujette à modification en cas de problèmes de dernière minute.

Appli Sonos : une refonte qui fera toute la différence !

La nouvelle version de l'application sera déployée en tant que mise à jour de l'application Sonos S2, lancée en 2020 lors de l'abandon de certains produits plus anciens. Cette refonte modifie le design actuel de l'application en supprimant les onglets de navigation inférieurs et en regroupant les fonctionnalités sur un écran d'accueil central.

De plus, plusieurs améliorations sont prévues, telles qu'une barre de recherche persistante en bas de l'application, des boutons de lecture aléatoire et de répétition directement accessibles depuis l'écran en lecture. La mise à jour de votre appli Sonos vous permet même de régler le volume à partir du mini-lecteur !

Une personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pourrez également personnaliser votre écran d'accueil grâce à cette mise à jour de l'appli Sonos. Cela vous permettra de créer des carrousels déroulants de listes de lecture et de services musicaux. Les utilisateurs pourront réorganiser les éléments à leur convenance et placer leurs listes de lecture préférées directement sur l'écran d'accueil. De plus, les paramètres des haut-parleurs et de la barre de son seront accessibles via une section « Votre système ». L'icône de l'application passera d'un fond beige à un fond noir avec le logo de l'entreprise en texte blanc.

De nouveaux écouteurs Sonos pour bientôt ?

Cette mise à jour de l'application Sonos s'inscrit dans un contexte plus large, alors que l'entreprise se prépare à lancer ses tout premiers écouteurs sans fil. Ces écouteurs, vendus au prix de 449 dollars, sont conçus pour concurrencer les modèles haut de gamme d'Apple, des casques Sony, de Sennheiser et d'autres marques. Ils se distingueront par leur intégration profonde avec l'écosystème de haut-parleurs de Sonos. De quoi offrir la possibilité d'écouter sans fil le son de la télévision via les écouteurs !

La nouvelle application Sonos promet une expérience améliorée pour les utilisateurs, tout en préparant le terrain pour l'arrivée imminente des écouteurs Sonos. Cette évolution s'inscrit dans la stratégie de Sonos visant à offrir des produits innovants et intégrés à son écosystème audio.