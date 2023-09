Sonos annonce une autonomie de dingue pour sa nouvelle enceinte !

Sonos a récemment présenté le successeur de sa première enceinte Bluetooth portable, la Move 2, prévue pour le 20 septembre. Cette enceinte promet une autonomie de 24 heures avant recharge, une nette amélioration par rapport à son prédécesseur.

Sonos Move 2 : Des performances améliorées

Malgré son prix plus élevé au lancement par rapport à son prédécesseur de 2019, la Sonos Move 2 offre un son stéréo. De plus, il propose une journée complète de lecture, passant de 11 heures à 24 heures. Aussi, il conserve sa résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP56.

Connectivité et compatibilité

Le Sonos Move 2 est compatible avec le Wi-Fi, le Bluetooth, et les assistants vocaux. Cela permet des commandes domotiques intelligentes. Disponible en trois couleurs attrayantes, il s’intègre parfaitement dans la stratégie de renouvellement de produits de Sonos. Celle-ci a déjà vu le lancement cette année du Sonos Era 100. Elle a également introduit l’Era 300 pour rivaliser avec l’Apple HomePod.

Sonos Move 2 : lLa technologie Trueplay

La technologie Trueplay, qui ajuste le son en fonction de l’environnement grâce à des microphones intégrés, est une caractéristique remarquable. Elle s’est révélée performante, avec l’Era 300 surpassant même le HomePod d’Apple en configuration stéréo.

Écosystème Sonos

L’avantage de rester dans l’écosystème Sonos réside dans la configuration avancée de son application. Celle-ci surpasse largement celles d’Apple et de Google pour leurs enceintes intelligentes respectives.

Limitations avec Google

Cependant, il est essentiel de noter que l’écosystème Sonos est limité aux utilisateurs d’Apple. Même si l’application Sonos est utilisable sur les dispositifs Android, elle n’intègre pas la diffusion Google.

La configuration d’une paire stéréo avec des appareils Google nécessite des contournements. Il n’y a pas de garantie d’accès à Trueplay, l’un des avantages de Sonos. Ainsi, le Sonos Move 2 ne prend pas en charge Google Assistant.

Une autonomie remarquable

En ce qui concerne la durabilité, le Sonos Move 2 se distingue par sa batterie remplaçable. Cette caractéristique offre une solution pratique en cas de perte d’autonomie ou de toute autre raison. Sonos continue d’innover dans le domaine des enceintes, offrant aux amateurs de musique des options plus performantes et polyvalentes.