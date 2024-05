SteelSeries dévoile l’Arctis Nova Pro blanc : l'élégance au service de la performance

La marque emblématique de l'e-sport, SteelSeries, étend sa gamme Arctis Nova Pro avec une nouvelle teinte éblouissante : le blanc. Cette nouvelle version offre un mariage parfait entre esthétique raffinée et performance audio de pointe.

La success story des casques Arctis Nova Pro

Depuis son lancement en 2022, la gamme Arctis Nova Pro a révolutionné le marché des casques de jeu. La marque élève les standards de qualité à de nouveaux sommets. SteelSeries adopte une approche centrée sur l'expérience du joueur. C'est pour cette raison qu'il a su conquérir le cœur des gamers du monde entier.

Le gaming : une industrie en pleine expansion

Avec plus de 3,4 milliards de joueurs à travers le monde en janvier 2024, le jeu vidéo s'impose comme l'une des industries les plus dynamiques. SteelSeries, conscient de cette tendance, s'est positionné en pionnier afin d'offrir une expérience audio sans pareille aux joueurs. C'est valable quelle que soit leur plateforme de prédilection.

Une performance audio de haut niveau

Le casque Nova Pro Wireless est doté d'une technologie de réduction de bruit active (ANC). Par conséquent, il est en mesure de transporter les joueurs dans un univers sonore immersif, dépourvu de toute interférence extérieure.

Avec le hub Multi-System Connect, les joueurs peuvent passer d'une plateforme à une autre, sans compromis sur la qualité audio. Cette innovation permet une connexion simultanée à plusieurs appareils. Cela offre une flexibilité inégalée.

Ce casque de SteelSeries est livré avec deux batteries interchangeables. Chacune d'elles offre une autonomie allant jusqu'à 22 heures. Cela dit, les joueurs peuvent rester dans l'action sans interruption.

Le micro ClearCast Gen2 assure des communications d'une clarté exceptionnelle. De plus, la suite logicielle Sonar élimine les bruits de fond indésirables. Cette combinaison garantit une expérience de jeu immersive et sans distractions.

Confort optimal, le système ComfortMAX

Le casque Nova Pro Wireless assure un confort optimal même lors de longues sessions de jeu. En fait, il est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Le joueur peut également régler la sangle selon son souhait.

La station de base sans fil pour un contrôle personnalisé

La station de base sans fil offre un contrôle total sur les paramètres audio. Cela permet aux joueurs d'ajuster l'égaliseur, le volume et bien plus encore, et ce, sans quitter le jeu. Les gamers peuvent également utiliser les profils d'égalisation audio préprogrammés.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

