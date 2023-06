Nous avons testé la Sonos Era 300, une enceinte milieu de gamme qui se démarque par son son spatialisé.

En 2023, Sonos renouvelle son catalogue d’enceintes avec la Era 100 et la Era 300. Succédant à la Sonos One, la Era 100 offre une excellente performance. La Era 300, quant à elle, est un modèle milieu de gamme prometteur avec un design original, une ouverture de l’écosystème Sonos et un son caractéristique. De plus, Sonos propose une expérience home cinéma avec l’audio spatialisé. Découvrez notre test complet de la séduisante Sonos Era 300.

Sonos Era 300 : présentation

L’Era 300 de Sonos, marque le début d’une nouvelle ère pour la marque. C’est la première enceinte connectée de Sonos compatible Dolby Atmos, avec plusieurs haut-parleurs pour une expérience sonore immersive. Le prix de vente de cette enceinte est de 499 euros.

En plus du wifi, elle dispose d’une puce Bluetooth, une première pour une enceinte sédentaire Sonos. Elle est également compatible avec le système de calibration automatique TruePlay de la Sonos Move. En outre, l’Era 300 offre les fonctionnalités connectées caractéristiques de la marque, ainsi qu’un système multiroom abouti. Une avancée majeure pour Sonos et une expérience audio inégalée.

Sonos Era 300 : design

L’Era 300 de Sonos conserve les codes esthétiques chers à la marque, avec un mélange de PVC mat et de grilles acoustiques en aluminium laqué. Cependant, cette enceinte représente une rupture stylistique majeure pour le fabricant, avec sa forme cintrée rappelant un diabolo. La Sonos Era 300 est une enceinte horizontale plutôt imposante, mesurant 26 cm de large, 16 cm de haut et près de 19 cm de profondeur. Elle est également assez lourde, pesant 4,5 kg, ce qui suggère des haut-parleurs équipés d’aimants puissants.

Le sommet de l’enceinte est doté d’une zone de contrôle tactile regroupant les commandes de lecture et de volume, ce dernier étant réglable par simple contact ou glissement. L’assistant vocal peut être désactivé en un seul geste. Par ailleurs, l’enceinte possède également un bouton physique à l’arrière pour éteindre les microphones de manière plus certaine.

Structure interne

Sonos a fait preuve d’audace en équipant l’Era 300 de pas moins de six transducteurs, répartis sur différentes surfaces. Les haut-parleurs principaux, chargés des fréquences graves et médiums, sont situés sur les côtés de l’enceinte, diffusant ainsi latéralement. Ils sont accompagnés de tweeters qui diffusent également latéralement et vers le haut. De surcroît, deux autres tweeters à dôme ont été placés respectivement sur la face avant et supérieure de l’enceinte.

Lors de la diffusion de musiques en Dolby Atmos, le dernier tweeter, monté sur un petit pavillon, joue un rôle essentiel. Il amplifie mécaniquement les sons et génère des faisceaux sonores. En ce qui concerne la conception de l’Era 300, Sonos a opté pour une enceinte close. Aucun artifice de charge tel qu’un radiateur passif ou un évent bass-reflex n’est utilisé. Cette approche a pour avantage de produire des graves propres et rapides, offrant ainsi une expérience sonore de qualité. De plus, l’absence de ces éléments artificiels permet de maintenir une clarté sonore remarquable. L’ensemble des transducteurs est soigneusement calibré pour assurer une cohérence sonore harmonieuse. Ainsi, les fréquences médiums et aiguës se marient parfaitement, créant un équilibre sonore agréable pour une expérience d’écoute immersive et plaisante.

Qualité sonore

Plongeons directement dans le sujet : que vaut le son émanant de la Sonos Era 300 ? En un mot : excellent. Pour assurer une qualité sonore à la hauteur de sa réputation, Sonos a doté l’Era 300 de six haut-parleurs. Deux médiums/graves sont situés sur les côtés, tandis que quatre tweeters se trouvent en position haute, avant, gauche et droite.

La Era 300 rivalise avec le HomePod 2 en prenant en charge le Dolby Atmos, offrant ainsi une expérience sonore immersive. Cela permet la diffusion d’un son spatial à partir de contenus compatibles, notamment Apple Music et Amazon Music. Le résultat est au moins aussi bon que chez Apple, avec en prime la signature Sonos qui envoie du lourd. Le rendu est simplement impressionnant. Le son Sonos se caractérise notamment par des basses maîtrisées, offrant rondeur sans excès. Les médiums et les aigus sont également parfaitement ajustés. Un véritable bonheur pour les oreilles.

Fonctions connectées

L’Era 300 de Sonos bénéficie de l’application Sonos S2, l’une des plus avancées à ce jour. Fiable, riche en fonctionnalités et agréable à utiliser, elle offre de nombreuses options, bien que parfois un peu enfouies dans des menus imbriqués. Néanmoins, la navigation reste fluide et cela n’est pas vraiment problématique.

La solution multiroom proposée est intuitive, bien qu’elle soit limitée à la compatibilité avec d’autres enceintes de la marque. Il est possible de gérer les groupes d’enceintes. On peut créer une paire stéréo avec deux Era 300. En plus, il est également possible d’utiliser deux enceintes en tant qu’enceintes surround arrière. Cela se fait en les associant à une barre de son Sonos Beam Gen 2 ou Arc. Ainsi, on obtient un véritable système home cinéma Dolby Atmos.

La variété de services disponibles nativement est impressionnante. Toutes les plateformes les plus populaires sont présentes dans l’agrégateur, notamment Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal, et bien d’autres. Aucune ne fait défaut.

En ce qui concerne la diffusion de contenu, cela se fait grâce au protocole propriétaire de Sonos, AirPlay 2, AlexaCast ou Spotify Connect. Malheureusement, la diffusion via Chromecast n’est pas prise en charge. C’est dommage, car cela aurait été un ajout intéressant. Malgré cette absence, l’expérience globale avec l’application Sonos S2 reste très satisfaisante. Elle offre une facilité d’utilisation et une compatibilité étendue avec de nombreux services de musique en streaming.

Reconnaissance vocale

La Sonos Era 300 excelle dans la captation vocale. L’enceinte comprend parfaitement les commandes dans un rayon de 3 mètres, même dans des environnements bruyants. Elle maintient cette précision même lorsque la musique est diffusée à 70 % du volume maximal. Même à plusieurs mètres, de dos ou depuis une pièce adjacente, l’Era 300 reconnaît les commandes vocales.

Lorsqu’elle est utilisée à un volume élevé ou dans une pièce animée, il peut être nécessaire d’élever la voix. Parfois, il faut même s’approcher de quelques centimètres pour être entendu. Dans ces conditions, il se peut que le mot de déclenchement « Alexa » ou « Hey Sonos » ne soit pas toujours détecté correctement. Cela peut nécessiter une répétition, mais cela n’est pas véritablement problématique.

Au cours de nos tests, Alexa s’est avérée plus apte à comprendre les demandes. L’assistant de Sonos a parfois été dépassé ou n’a tout simplement pas compris, même pour des commandes élémentaires telles que le contrôle du volume. Cela peut être attribué à la jeunesse de l’assistant. Au moment de la rédaction de ces lignes, il n’a pas encore soufflé sa première bougie.

Consommation électrique

La consommation électrique de la Sonos Era 300, qui est conçue pour rester constamment allumée, est remarquablement basse. En veille, avec l’assistant vocal actif, elle ne consomme que 2 W (1,8 W sans assistant). De plus, dès que la musique cesse, elle retourne rapidement en mode veille. Lorsqu’elle est en marche, l’Era 300 consomme un peu plus de 8 W. Cette consommation ne dépasse guère les 9 W jusqu’à un quart de son volume. À mi-volume, où elle joue déjà très fort, sa consommation augmente légèrement pour atteindre en moyenne 15 W, puis elle double à pleine puissance. Ces valeurs sont des moyennes, et des pics de consommation peuvent survenir en fonction de la musique jouée.

Expérience d’utilisation

Comme pour tous les produits Sonos, la configuration initiale de l’Era 300 nécessite l’application Sonos S2. Une fois l’enceinte branchée, l’application lance un tutoriel bien conçu qui guide l’utilisateur, qu’il soit novice ou expérimenté. Après cette première étape, l’Era 300 est facilement contrôlable grâce à ses boutons tactiles réactifs. Ils permettent de naviguer, gérer la lecture, le volume et d’activer l’assistant vocal préalablement sélectionné dans l’application. Deux choix sont proposés : Alexa ou Sonos Voice Control. Cependant, il n’est pas possible de configurer Google Assistant, et encore moins Siri, sur l’Era 300.

Alors que l’assistant d’Amazon permet de contrôler de nombreuses plateformes de streaming et de gérer les appareils connectés de la maison. L’assistant de Sonos, quant à lui, reconnaît uniquement quelques services à ce jour (Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora et Sonos Radio). Il n’est pas capable de contrôler les objets connectés de votre domicile. Il est possible d’utiliser l’Era 300 en Bluetooth, mais cela se limite aux commandes de lecture et de volume basiques.

Malgré ces limitations, l’Era 300 reste une enceinte polyvalente avec des fonctionnalités de contrôle intuitives. Elle offre également un large éventail de services de streaming pris en charge et une expérience utilisateur globalement satisfaisante.

Sonos Era 300 : notre verdict

La Sonos Era 300 pourrait révolutionner notre relation à la musique. Avec le Dolby Atmos, cette enceinte offre une expérience sonore exceptionnelle dès la première écoute. Ce format offre une générosité et une précision remarquables, nous permettant de redécouvrir nos morceaux préférés. La Era 300 tient sa promesse d’une expérience à 360 degrés, en offrant un son équilibré et maîtrisé. Ce produit haut de gamme de Sonos donne une réelle valeur pour son prix. Toutefois, son succès dépendra du nombre de contenus compatibles avec le Dolby Atmos, avec l’espoir d’une expansion future. La Sonos Era 300 représente une avancée significative dans notre expérience musicale, offrant une immersion sonore captivante.

Son rendu sonore est excellent

Une connectivité très riche

Belle immersion avec les morceaux en Dolby Atmos

Absence de Google Assistant et de Chromecast

Univers multiroom limité

Restitution des aigus peu détaillée et naturelle

