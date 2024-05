Toshiba franchit un nouveau cap avec ses disques durs de 30 téraoctets

En repoussant les limites de la technologie de stockage, Toshiba introduit une nouvelle ère de disques durs avec des capacités surpassant les 30 téraoctets. Et ce, grâce à l'innovation des technologies HAMR et MAMR. Cet avancement ouvre des perspectives vastes pour le stockage dans le cloud et les centres de données.

Toshiba, pionnier dans le domaine des technologies de stockage, annonce le développement réussi de disques durs Nearline, qui dépassent 30 téraoctets de capacité. Cette percée est le fruit de l'application des technologies d'enregistrement HAMR et MAMR .

HAMR : La technologie HAMR se distingue par sa capacité à augmenter la densité de stockage. Utilisant un laser pour chauffer le matériau du disque, elle permet d'atteindre jusqu'à 32 téraoctets sur 10 disques. Les échantillons de 28 à 30 téraoctets seront bientôt en phase de test, avec une production envisagée dès 2025.

MAMR : L'effet micro-ondes Toshiba a également innové avec la technologie MAMR. Cette technologie utilise les micro-ondes pour améliorer l'enregistrement magnétique. Cette méthode a permis de produire des disques avec une capacité de 31 téraoctets.

Le succès de ces technologies est également dû à la collaboration avec Resonac Corporation et TDK Corporation, spécialisés dans la fabrication de supports et de têtes de HDD. Ces partenariats soulignent l'engagement de Toshiba vers l'innovation continue dans le domaine du stockage de haute capacité.

Impact des nouvelles technologies et applications futures

Larry Martinez-Palomo, Vice-président de la division des produits de stockage chez Toshiba, souligne l'importance de ces développements pour répondre à la demande croissante de solutions de stockage performantes pour les centres de données et le cloud. Ces technologies représentent une étape cruciale vers des dispositifs de stockage toujours plus vastes et efficaces.

Présence à l'ISC high performance 2024

Toshiba a profité de l'ISC High Performance 2024 à Hambourg pour présenter ces innovations. Des démonstrations en direct ont illustré les performances impressionnantes des disques durs MG. Ces démonstrations ont permis à Toshiba de réaffirmer sa position de leader dans le marché des solutions de stockage avancées.

Un futur prometteur avec ces avancées, Toshiba continue de définir les standards de l'industrie du stockage. Les perspectives pour les technologies HAMR et MAMR semblent brillantes, avec un potentiel immense pour transformer le paysage du stockage numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.