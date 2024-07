TikTok Lite : des défauts de sécurité majeurs pointés du doigt par Mozilla

Une étude récente de Mozilla révèle que TikTok Lite, utilisé par plus d'un milliard d'utilisateurs, manque de nombreuses fonctions de sécurité essentielles. Cette version allégée de l'application TikTok, populaire dans les pays à faible connectivité, laisse ses utilisateurs vulnérables. En effet, elle omet des protections cruciales contre les contenus dangereux et la désinformation.

Sécurité compromise sur TikTok Lite

Mozilla, en collaboration avec AI Forensics, a publié une enquête préoccupante sur TikTok Lite. Cette version allégée de l'application est conçue pour fonctionner avec une faible bande passante. Elle est principalement utilisée dans les pays de la majorité mondiale. Elle a été téléchargée plus d'un milliard de fois. Cela représente une part importante des utilisateurs de TikTok. L'étude montre que TikTok Lite manque de nombreuses fonctions de sécurité présentes sur la version standard de l'application.

« La version Lite de TikTok est un danger pour la sécurité » selon l'étude. De nombreuses protections de l'utilisateur présentes sur l'application TikTok traditionnelle sont absentes. C'est le cas des étiquettes et des filtres.

Un manque de contrôles essentiels

L'étude intitulée « Light on Safety: How TikTok Lite Sacrifices User Protections in the Global Majority » met en lumière les lacunes de TikTok Lite. Les utilisateurs ne peuvent pas filtrer les contenus offensants ni les mots-clés indésirables. De plus, l'application ne fournit aucune étiquette ou bannière d'avertissement pour des contenus potentiellement dangereux. Pourtant, il y a des vidéos de blagues dangereuses, des contenus explicites et de la désinformation.

Odanga Madung, chercheur chez Mozilla, explique : « L'application TikTok Lite est un danger pour la sécurité de plus d'un milliard d'utilisateurs. Cela équivaut à retirer les ceintures de sécurité et les airbags d'une voiture pour la vendre ensuite à un client qui ne se doute de rien. Dans un effort visant à réduire la bande passante consommée par l'application, TikTok a également réduit des protections de sécurité cruciales pour les utilisateurs aux quatre coins de la majorité mondiale. »

Une responsabilité négligée

Claudio Agosti, cofondateur d'AI Forensics, ajoute : « Les dispositifs de sécurité dont TikTok Lite est dépourvu ne sont pas complexes et sont parfaitement compatibles avec une application à faible bande passante. La décision de TikTok d'ignorer ces mesures de sécurité est clairement un choix et non une nécessité technique. » Cette négligence met en danger les utilisateurs qui se fient à l'application pour leur divertissement quotidien.

Les chercheurs ont analysé les politiques et paramètres des deux versions de TikTok. Ils ont évalué neuf caractéristiques classées dans les catégories « mesures d'étiquetage » et « fonctions de contrôle de l'utilisateur ». Ils ont examiné comment les plateformes signalent les fausses informations, les actes dangereux, les contenus explicites et les contenus générés par IA.

Une situation alarmante

Les résultats de cette étude sont en ligne avec un précédent rapport de Mozilla. Ce dernier montre que les plateformes technologiques déploient moins de politiques de sécurité dans les régions de la majorité mondiale. Les utilisateurs de TikTok Lite n'ont pas accès aux mêmes outils de gestion du temps d'écran, de préférence de contenu, de filtrage des commentaires, de signalement et de blocage et de restrictions concernant les enfants.

« TikTok Lite réduit l'autonomie des utilisateurs. Les utilisateurs ne peuvent pas empêcher certains mots-clés spams ou commentaires offensants d'apparaître sur leur fil d'actualité. Ils ne peuvent pas non plus activer les fonctions de validation des commentaires avant leur publication » souligne l'étude. En outre, les fonctionnalités qui atténuent les tendances addictives sur la plateforme, telles que les paramètres de « pause écran », ne sont pas présentes sur TikTok Lite.

La situation soulève des questions sur l'engagement des géants technologiques à protéger tous leurs utilisateurs, indépendamment de leur localisation géographique. Pour aller plus loin, TikTok doit revoir et renforcer les mesures de sécurité de sa version Lite pour garantir une expérience utilisateur sûre et équitable pour tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

