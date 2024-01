Tiktok : comment payer vos créateurs préférés jusqu’à 20% moins cher ?

Alors que TikTok poursuit son ascension fulgurante, le Brésil devient une terre d’opportunités pour ses utilisateurs. En effet, le prix des pièces virtuelles, nécessaires pour soutenir les créateurs de contenus, y est moins élevé qu’ailleurs. Découvrez comment avoir TikTok moins cher au Brésil.

Propulsée au firmament des applications stars, TikTok ne cesse d’innover pour fidéliser ses utilisateurs. Entre challenges vidéo et lives interactifs, le soft chinois mise sur le lien direct créateurs-fans. Pour entretenir cette relation, ces derniers peuvent acheter des pièces virtuelles afin de récompenser leurs idoles.

Cependant, plus on « like », plus la note grimpe ! Heureusement, une solution existe. Direction : le Brésil ! Dans ce pays, les pièces coûtent moins cher qu’ailleurs. Vous vous interrogez certainement sur la manière d’obtenir TikTok moins cher au Brésil ? Voici les réponses !

Comment avoir TikTok moins cher au Brésil ? Pour avoir TikTok moins cher au Brésil, l’usage d’un VPN est recommandé. En utilisant un VPN, les utilisateurs peuvent simuler leur emplacement au Brésil. Cela leur permet d’accéder à des offres et des tarifs plus avantageux. Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Connectez-vous à un serveur au Brésil

Achetez les pièces sur l’application TikTok. Essayer gratuitement NordVPN

TikTok : les prix des pièces varient selon les pays

Sur TikTok, les pièces virtuelles sont devenues la monnaie d’échange au sein de la communauté. Elles permettent aux utilisateurs de récompenser leurs créateurs préférés d’accéder à du contenu exclusif ou de participer à des événements en ligne.

Cependant, derrière ce système ludique se cachent de réelles inégalités économiques. En effet, le prix des pièces varie du simple au double selon les pays. Prenons l’exemple du Brésil et de la France. Pour un pack de 100 pièces, un Brésilien payera l’équivalent de 2,50 € contre près de 13 € pour un Français ! Un fossé qui s’explique en partie par les écarts de niveau de vie.

En effet, TikTok assume cette variation de tarifs pour compenser sur les marchés émergents, maximisant ses profits dans les pays occidentaux. Cette stratégie, cependant, peut-être aisément contournée. Pour cela, l’utilisation d’un VPN est requise.

Utilisez un VPN pour avoir un TikTok moins cher au Brésil

TikTok est bien plus qu’un simple réseau social pour adolescents. En effet, l’application chinoise est devenue un puissant outil marketing et de monétisation de contenu. Dans cet écosystème, les pièces virtuelles sont devenues incontournables pour récompenser créateurs et influenceurs. Cependant, ces récompenses digitales coûtent beaucoup plus cher en France qu’au Brésil.

Heureusement, il est possible de contourner facilement cette barrière géographique des prix grâce aux VPN. Ces services permettent de localiser votre adresse IP dans le pays de votre choix afin de profiter des tarifs locaux. Ainsi, vous pouvez vous diriger vers le Brésil pour acheter vos pièces TikTok jusqu’à 5 fois moins chères !

Pour cela, faites confiance à NordVPN. Son interface intuitive, ses débits élevés et son réseau mondial de serveurs en font la solution idéale pour transformer votre compte TikTok français en compte brésilien le temps de quelques achats à petit prix. Cerise sur le gâteau, NordVPN propose une garantie « satisfait ou remboursé » de 30 jours. Vous pouvez ainsi tester le service VPN à votre aise.