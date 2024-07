F1 : Comment regarder le Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 gratuitement ?

Amateurs de F1, attachez vos ceintures ! Le Grand Prix de Hongrie 2024 approche à grands pas, promettant des frissons et du spectacle sur l'emblématique Hungaroring. Cette course offre un cocktail parfait de virages serrés et de lignes droites rapides. Budapest, avec son charme unique, sert de toile de fond à ce duel palpitant entre les meilleurs pilotes du monde. Suivez le guide pour regarder Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 gratuitement.

Accrochez-vous à vos volants, les mordus de F1 ! Le Grand Prix de Hongrie 2024 débarque le 21 juillet 2024, et ça va chauffer sur le bitume de Budapest ! Imaginez le Hungaroring, un toboggan d'asphalte où nos pilotes vont jouer du volant comme des virtuoses. Virages en toupie, lignes droites à couper le souffle, c'est un vrai terrain de jeu pour ces as de la vitesse.

L'ambiance monte déjà d'un cran. Les écuries peaufinent leurs plans secrets, les pilotes rêvent de champagne et de trophée. Et nous, nous trépignons d'impatience ! Alors, prêts à plonger dans le grand bain de l'excitation ? Découvrez regarder Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 gratuitement.

Comment regarder Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 gratuitement ? Accrochez vos ceintures, fans de Formule 1 ! La RTBF vous invite à vivre toute l'action du Grand Prix de Hongrie 2024 à Budapest et le meilleur dans tout ça ? C'est entièrement gratuit ! Voici comment suivre l'événement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30j

Grand Prix de Hongrie 2024 : L'affrontement épique du Hungaroring

Accrochez vos ceintures, les fans de F1 ! Le Grand Prix de Hongrie 2024 s'annonce explosif. Le Hungaroring, ce petit bijou tortueux, va nous offrir du grand spectacle.

Hamilton, le vieux lion britannique, connaît ce circuit comme sa poche. Huit victoires ici, excusez du peu ! Mais attention, la jeunesse pousse fort derrière. Verstappen, le prodige néerlandais, débarque en grande forme. Ce gamin-là a le feu sacré et une Red Bull survitaminée sous le pied.

Et que dire de Leclerc et Norris ? Ces deux-là ont la niaque et pourraient bien créer la surprise. Leclerc avec sa Ferrari, c'est la finesse à l'italienne. Norris et sa McLaren, c'est plutôt le style bagarreur. Ça promet !

Le Hungaroring, c'est pas que du pilotage, c'est aussi un sacré casse-tête stratégique. Souvenez-vous de Schumi en 98, un changement de stratégie en pleine course et hop, victoire ! Cette année, celui qui gérera le mieux ses pneus et ses arrêts aux stands aura un sacré avantage.

Et puis, n'oublions pas la poussière ! Ça rend les dépassements encore plus compliqués. Autant dire que les qualifications, c'est la moitié du boulot.

Bref, ça va chauffer sur le Hungaroring ! Les équipes peaufinent leurs plans, les pilotes sont sur les starting-blocks, et nous, on trépigne d'impatience. Ce Grand Prix, ce ne sera pas juste une course de vitesse, mais un vrai jeu d'échecs à 300 km/h.

Alors, qui va tirer son épingle du jeu ? Le vétéran Hamilton ? L'intrépide Verstappen ? Ou un outsider qui va tout renverser ? Rendez-vous au Hungaroring pour le savoir. Ça va être du grand art, les amis !

Regardez le Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 en direct et gratuitement sur les chaînes étrangères

Amateurs de F1, nous avons du lourd pour vous ! Le Grand Prix de Hongrie 2024, c'est du gratuit et en français. Comment ça ? Grâce à nos amis belges et suisses !

Côté belge, direction la RTBF sur rtbf.be/auvio/f1. Commentaires en français, analyses qui déchirent et des interviews exclusives. Vous serez aux premières loges, comme si vous étiez dans les stands !

Les Suisses ne sont pas en reste. RTS Sport et RTS 2 mettent le paquet aussi. Rendez-vous sur rts.ch/sports/programmes ou rts.ch/play/tv. Là aussi, des experts en direct, des reportages à gogo, le tout en français bien sûr.

Mais attention, ces chaînes ne sont pas disponibles en France. Pas de panique, nous avons la solution. Pour cela, l'utilisation d'un bon vieux VPN est requise.

Utilisez NordVPN pour regarder le Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 gratuitement

Alors, vous voulez regarder le Grand Prix de Hongrie 2024 depuis la France ? Pas de panique ! NordVPN est la solution idéale pour vous.

C'est quoi NordVPN ? C'est comme votre cape d'invisibilité sur internet. Ça vous permet de zapper les frontières virtuelles et d'accéder aux diffusions belges ou suisses comme si vous y étiez.

Pourquoi choisir NordVPN ?

Des serveurs partout : plus de 60 pays au compteur. Autant dire que vous avez l'embarras du choix.

au compteur. Autant dire que vous avez l'embarras du choix. Rapide comme l'éclair : parfait pour streamer la F1 sans lags.

Sécurité de pointe : cryptage militaire , rien que ça !

, rien que ça ! Pas de mouchards : le service VPN ne garde rien de votre activité en ligne.

En outre, NordVPN bloque les pubs et les virus. De plus, vous pouvez l'utiliser sur 10 appareils en même temps. Pratique, non ?

Bref, avec NordVPN, vous allez pouvoir suivre chaque virage du Hungaroring comme si vous étiez dans les stands. Plus besoin de vous arracher les cheveux devant un écran noir. Alors, prêt à vivre la course comme un vrai VIP ? Foncez, installez NordVPN et que le meilleur gagne !

Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 : FAQ

Quand et où se déroule l'évènement ?

Le Grand Prix de Hongrie prendra place ce 21 juillet 2024 sur le circuit du Hungaroring.

Quelle sera la programmation ?

Le programme du Grand Prix de Hongrie (Budapest) 2024 se présente comme suit :

Vendredi 19 juillet 2024

13h30 – 14h30: Essais Libres 1

17h00 – 18h00 : Essais Libres 2

Samedi 20 juillet 2024

12h30 – 13h30 : Essais Libres 3

16h00 – 17h00 : Qualifications

Dimanche 21 juillet 2024

15h00 – 17h00 : la course principale

